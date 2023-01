Honda CR-V 2023 chốt lịch ra mắt Thái Lan, sắp về Việt Nam

Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt toàn cầu tại Mỹ vào giữa năm ngoái và lần lượt ra mắt tại nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản vẫn giữ truyền thống ra mắt tại khu vực ASEAN chậm hơn các thị trường khác. Và tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS 2023 diễn ra từ 22/3 – 2/4/2023 tới đây, Honda CR-V 2023 thế hệ hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt khách hàng Đông Nam Á. Thông số kỹ thuật chính thức của Honda CR-V 2023 tại Thái Lan vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên thiết kế nội ngoại thất chiếc xe này cũng không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Được pha trộn nhiều chi tiết từ HR-V và Civic, Honda CR-V 2023 có ngoại hình sắc cạnh và năng động hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Những chi tiết nổi bật dễ dàng nhận diện như cụm đèn pha LED, lưới tản nhiệt hình thang với họa tiết kim cương, đèn hậu LED và ống xả kiểu mới. Kích thước Honda CR-V 2023 cũng sẽ dài hơn 69 mm, rộng hơn 10mm. Trong khi chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 38 mm. Không gian bên trong Honda CR-V thế hệ 6 cũng sẽ chia sẻ thiết kế với Honda Civic thế hệ 11. Từ cụm vô lăng, đồng hồ lái kỹ thuật số, màn hình giải trí dạng nổi và cụm điều khiển trung tâm thiết kế mới, tất cả mang đến cho Honda CR-V 2023 một tinh thần tươi mới. Honda CR-V thế hệ 6 cũng sẽ nâng cấp gói an toàn chủ động Honda Sensing, giúp người lái an tâm hơn. Về vận hành, Honda CR-V 2023 tại Mỹ có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ 1.5L VTEC Turbo cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 243 mm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Lựa chọn thứ hai là động cơ 2.0L e:HEV, kết hợp với cặp mô-tơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Tại Mỹ, Honda CR-V 2023 không trang bị động cơ dầu 1.6L i-DTEC. Từ giờ đến triển lãm BIMS 2023 còn hơn 2 tháng, hy vọng Honda sẽ công bố hoặc hé lộ những thông tin sơ bộ về Honda CR-V thế hệ mới trong thời gian tới. Với việc ra mắt tại Thái Lan, ngày Honda CR-V 2023 ra mắt tại Việt Nam chắc chắn sẽ không còn xa, và hy vọng sự kiện ra mắt cũng sẽ diễn ra ngay trong năm nay. Video: Honda CR-V 2023: Thay đổi toàn diện, thêm nhiều trang bị.

