Honda Civic đặc biệt “1 Million Edition” khác biệt gì bản thường?

Nhằm kỷ niệm thành tích của công ty đạt doanh số 1 triệu chiếc kể từ khi được thành lập cách đây 20 năm. Honda Malaysia ra mắt phiên bản đặc biệt Honda Civic 1 Million Edition 2021 để bày tỏ sự cảm kích đối với khách hàng vì sự ủng hộ và tin tưởng của họ đối với thương hiệu. Tổng cộng sẽ có 7 dòng xe có phiên bản này bao gồm Jazz, City, BR-V, HR-V, Civic, CR-V và Accord.

So với phiên bản thường Honda Civic 2021 đặc biệt giới hạn 1 Million Edition được khoác lên màu ngoại thất trắng đi kèm các chi tiết sơn đen tương phản như mui, cản trước, lưới tản nhiệt, ốp gương và mâm. Xe được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu đỏ ở cản trước, ốp gương chiếu hậu, cản sau và mâm xe. Mỗi chiếc xe thuộc phiên bản đặc biệt này đều được gắn biểu tượng "1 Million Dreams" trên chắn bùn trước. Bên trong, phiên bản kỷ niệm này có tựa đầu bọc da được dập nổi logo "1 Million Dreams", vô-lăng bọc da với đường chỉ khâu màu đỏ và bao đựng chìa khóa bằng da độc quyền. Còn lại, các trang bị của các mẫu xe không khác biệt so với nguyên bản. Được xây dựng trên bản Civic 1.5 TC-P cao cấp nhất, Civic 1 Million Edition sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch và bộ lốp kích thước 235/40 của Michelin. Civic 1 Million Edition sử dụng động cơ VTEC 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, xe được trang bị gói Honda Sensing, gồm các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng với dải tốc độ thấp, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tăng tốc, cảnh báo lệch làn đường và đèn tự động... Mức giá xe Honda Civic 1 Million Edition hiện chưa được công bố. Đồng hành cùng với sự kiện ra mắt phiên bản đặc biệt 1 Million Edition, Honda Malaysia tổ chức cuộc thi mang tên “1 Million Dreams” đi kèm nhiều hoạt động thú vị. Giải thưởng đặc biệt dành cho những người chiến thắng trong cuộc thi đó chính là một trong 7 chiếc xe thuộc phiên bản đặc biệt 1 Million Edition. Video: Honda Civic đặc biệt “1 Million Edition” ra mắt tại Malaysia.

