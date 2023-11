Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent - xe nào đang rẻ nhất?

Thị trường ôtô Việt 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái. Người dân dè dặt hơn trong việc mua ôtô ở thời điểm này. Để kích cầu và tạo đà tăng tốc trong cuộc đua doanh số cuối năm, các hãng xe và đại lý liên tục cập nhật chính sách ưu đãi, giảm giá. Nhóm sedan cỡ B giá rẻ cũng không nằm ngoài cuộc đua. Hiện tại, nhiều mẫu xe ăn khách phân khúc sedan hạng B đua nhau xác lập mức giá mới. Hiếm khi cả 3 mẫu xe đầu bảng như Honda City và Toyota Vios hay Hyundai Accent cùng tham gia lấy lòng người tiêu dùng. Vậy hiện tại, City, Vios, Accent - Xe nào đang có giá tốt nhất hiện nay? Toyota Vios 2023 Hiện giá xe Toyota Vios 2023 dao động từ 479-592 triệu đồng) đang nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Ngoài ra, khách mua xe còn được đại lý giảm thêm 30-50 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, công ty tài chính Toyota TFS đồng hành cùng khách mua Toyota Vios ở thời điểm hiện tại với gói lãi suất ưu đãi 0% trong tháng 11/2023. Toyota Vios hiện là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, được Toyota Việt Nam giới thiệu với khách hàng vào tháng 5/2023. Những nâng cấp nổi bật ở Toyota Vios 2023 đã làm thay đổi nhẹ ngoại hình, tăng thêm trang bị tiện nghi, an toàn nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm thỏa mãn khách hàng. Honda City 2023 Không chịu kém thua kém đối thủ, Honda Việt Nam đã sớm triển khai ưu đãi cho khách mua xe Honda City. Tất cả khách hàng ký hợp đồng mua xe trong trong thời gian từ 6-30/11/2023 sẽ nhận về ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, đại lý còn tặng cho khách mua 20-50 triệu đồng tiền mặt, bộ phụ kiện chính hãng hoặc bảo hiểm thân vỏ. Honda City 2023 là phiên bản nâng cấp ra mắt tháng 7/2023 với những cải tiến nhẹ về ngoại hình, bổ sung thêm một số công nghệ an toàn vượt trội phân khúc và giá bán cũng tăng 10 triệu đồng so với phiên bản cũ. Hiện tại, giá niêm yết của Honda City dao động khoảng 559-609 triệu đồng. Hyundai Accent 2023

Dù là mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc nhưng Hyundai Accent vẫn nhiệt tình giảm giá để duy trì sức nóng. Hiện tại, Hyundai Accent đang được đại lý áp dụng chương trình ưu đãi cao nhất 30-45 triệu đồng và giảm thêm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe trong tháng 11. Hiện tại, giá xe Hyundai Accent niêm yết từ 426,1 - 542,1 triệu đồng. Do là xe lắp ráp trong nước nên cả 3 mẫu xe đầu bảng phân khúc sedan cỡ C đều hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ, cộng thêm ưu đãi chính hãng, khách mua xe mới được miễn 100% lệ phí trước bạ. Trong phạm vi cuộc đua này, Hyundai Accent vẫn giữ được lợi thế với mức giảm khá sâu trong khi giá niêm yết luôn thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc. Video: Sedan cỡ B tại Việt Nam - chọn Vios, City hay Accent.

