Honda CB350RS hơn 200 triệu độ full cafe racer từ garge Tự Thanh Đa

Vẫn giữ phong cách cổ điển nhưng chiếc xe môtô Honda CB350RS khác biệt so với mẫu xe anh em CB350 H’Ness nhờ một số chi tiết ngoại thất thể thao, cá tính. Cảm thấy chưa đủ với độ nguyên bản, nữ biker Ngọc Mai sinh năm 1998 tại TP HCM đã tìm đến garge môtô Tự Thanh Đa đễ chiếc xe của mình thêm đậm chất cá tính hơn. Chiếc Honda CB350RS độ cafe racer từ garage Tự Thanh Đa này được xem là bản full nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Xưởng độ nổi tiếng Tự Thanh Đa tại TP HCM đã thay đổi một số chi tiết tinh tế gọn gàng mạng lại sự sống động cho thiết kế của mẫu xe hoài cổ này. Điểm thay đổi nổi bật nhật là yên xe đơn kiểu cafe racer và yên xe mang cùng tông với màu sơn đen. Một số chi tiết bình xăng và cốp đồ bên sườn được phối thêm màu vàng cá tính. Khung phụ phía sau đã được sửa đổi, chắn bùn phía sau đã được cắt gọt gọn gàng hơn. Phần đầu xe vẫn là kiểu dáng đầu đèn tròn cổ điển nhưng là dạng led hiện đại, ghi đông xe được lấy từ thương hiệu Ducati đình đám, cụm chảng ba được garage Tự Thanh Đa gia công thủ công CNC bắt mắt và chắc chắn hơn. Trên bản độ Honda CB350RS mới nhất này, hình dáng của bình xăng xe đã được xưởng độ làm mới cùng với việc phối hai màu vàng và đen đậm cá tính hơn. Cụm đồng hồ dạng bán kĩ thuật số với một đồng hồ đo vận tốc dạng anolog đi kèm một màn hình LCD nhỏ ở góc dưới hiển thị số kilomet, cấp số, thời gian... nguyên bản được giữ lại. Bộ yên của xe được làm thủ công với các đường vân chần chỉ khá đẹp mắt, phần đuôi với chắn bùn ròi khá gọn gàng. Ở phía sau yên xe, người thợ độ tài hoa cũng khéo léo tích hợp một đèn hậu LED trong khung sắt tay xách. Trên bản độ này, dàn chân của xe đã được Tự Thanh Đa làm mới lại với phuộc trước dạng USD của Ducati, heo dầu và phanh đĩa trước cũng của thương hiệu Ducati đình đám khiến chiếc Honda CB350RS đặc biệt hơn. Phuộc sau của chiếc Honda CB350RS được nâng cấp bằng thương hiệu Ohlins đắt tiền, đi kèm với đó là cặp bánh căm "hàng thửa" đậm chất cafe racer... Hệ thống ống xả của chiếc Honda CB350RS này cũng được thay thế bằng pô thủ công cho âm thanh ấn tương hơn nhiều so với nguyên bản, pô xe cũng được gắn logo thương hiệu của garage Tự Thanh Đa. Về vận hành, Honda CB350RS nguyên bản sử dụng động cơ dung tích 348,4 cc, xi-lanh đơn, sản sinh công suất cực đại 20,8 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 30 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số 5 cấp. Những trang bị an toàn trên chiếc Honda CB350RS nguyên bản bán ra tại thị trường Việt Nam có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), chế độ ECO tiết kiệm xăng và cảm biến chân chống. Mức giá xe Honda CB350RS được bán tại các đại lý không chính hãng ở Việt Nam khoảng hơn 200 triệu đồng. Bản độ này hiện chưa được chủ nhân và "lò độ" Tự Thanh Đa công bố mức chi phí, tuy nhiên có thể thấy đây là một chiếc Honda CB350RS độ cafe racer độc đáo và đáng "đồng tiền bát gạo". Video: Chi tiết Honda H’ness CB350 tại Việt Nam.

