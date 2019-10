Honda Accord mới về Việt Nam, đắt hơn Camry từ 94 triệu đồng

Tại các thị trường trong khu vực, mẫu xe Honda Accord 2019 mới thế hệ thứ 10 đã lần lượt được ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3/2019, Indonesia vào tháng 7/2019 và nhận được sự quan tâm và yêu thích đặc biệt của đông đảo khách hàng. Mới đây, HVN cũng đã công bố ngày ra mắt của mẫu xe này tại triển lãm ôtô Việt Nam 2019. Nhìn chung, giá xe Honda Accord từ 1,319 tỷ đồng gây thất vọng với nhiều người tiêu dùng Việt, khi mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán được đồn đoán trước đó là 1,2 tỷ đồng. Về giá bán, làm so sánh với đối thủ Toyota Camry (1,029 – 1,235 tỷ đồng), Honda Accord có mức giá cao hơn từ 94 đến 290 triệu đồng, đây là một mức chênh lệch kha khá khiến số đông sẽ lựa chọn Camry thay vì chọn Accord. Trên thực tế, giá bán của Accord luôn cao hơn so với Camry, khi mẫu sedan hạng D nhà Toyota luôn là lựa chọn của số đông, ngược lại Honda Accord có đối tượng khách hàng riêng, những khách hàng yêu thích và có cảm tình với thương hiệu Honda, đề cao cảm giác lái, thường xuyên ngồi sau vô lăng, hay đơn giản là họ muốn sở hữu một chiếc sedan hạng D ‘’Không phải là Camry’’. Honda Accord sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 187 mã lực tại 5.500v/p và mô-men xoắn cực đại 243Nm tại dải vòng tua máy từ 1.500 đến 5.500 vòng/ phút, đây thực chất là động cơ chia sẻ với CR-V hay Civic. Động cơ 1.5L turbo này mạnh hơn so với động cơ 2.4L hút khí tự nhiên ở Accord thế hệ cũ (172hp + 226Nm). Nội thất Accord sở hữu ghế ngồi được bọc da sang trọng, màn hình hỗ trợ lái TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, trang bị sạc điện thoại không dây hiện đại, trang bị phanh tay điện tử. Điểm cộng của Accord hoàn toàn mới là hàng ghế thứ hai rộng rãi, thoải mái nhất trong lịch sử phát triển của mẫu xe này, với khoảng cách tăng đáng kể 48 mm so với phiên bản trước. Mục tiêu thiết kế là mang đến sự thoải mái tối đa và hỗ trợ hơn cho người dùng. Về an toàn, đúng như dự đoán, Honda Accord tại Việt Nam không có trang bị an toàn Honda SENSING bao gồm các trang bị như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp (CMBS), hỗ trợ giữ làn & cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng với tốc độ thấp,... như tại Thái Lan. Ngoài những trang bị an toàn chủ động như trước (ABS, VSA, HSA, 6 túi khí,...), Accord mới có thêm hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch), hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ và thêm tính năng đề nổ từ xa tương tự Civic RS và camera chiếu hậu đa góc. Hiện tại, Accord mới đã có mặt tại hầu hết các đại lý ôtô của HVN. Video: Honda Accord 2019 mới tại triển lãm VMS ở TP HCM.

