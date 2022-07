Hàng loạt xe Toyota bị tróc sơn, có thể bóc ra như giấy dán tường

Cách đây vài ngày, kênh truyền hình A Current Affair của Úc đã đăng phóng sự phỏng vấn một số người dùng xe Toyota. Trong phóng sự này, người dùng đã lên tiếng phản ánh tình trạng xe Toyota bị bong tróc sơn ngoại thất, thậm chí có thể bóc ra như giấy dán tường. Anh McInerney mua lại chiếc Toyota Corolla đời 2011 cách đây 8 năm. Lúc đó, chiếc xe mới chạy 10.000 km và ở trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, sau đó, sơn bắt đầu bị bong tróc, lúc đầu chỉ là phần nóc, giờ đến mọi tấm thân vỏ trên xe. Hiện toàn bộ phần nóc của chiếc Toyota Corolla đã bị gỉ sét. "Lúc trước, tôi vẫn rửa xe, nhưng giờ thì không làm thế được nữa vì về cơ bản thì sơn sẽ bong ra khi bị bất kỳ thứ gì chạm vào", anh McInerney chia sẻ. Ban đầu, anh McInerney nghĩ lỗi có thể là do mình, cho đến khi anh nghiên cứu vấn đề này và phát hiện người dùng xe Toyota ở nước ngoài cũng bị như mình. Ở Mỹ và Canada, những chiếc Toyota màu trắng đã gặp vấn đề tương tự với lớp sơn lót. McInerney đã liên hệ với đại lý địa phương nhưng nhận về câu trả lời rằng anh là chủ xe thứ 2 nên Toyota chẳng thể làm được gì. Không riêng gì anh McInerney, chị Sharon Paynter gặp phải tình trạng này. Cách đây 2 năm, chị Paynter đã quay trở lại đại lý nơi mình mua xe sau khi chiếc Toyota RAV4 đời 2006 bắt đầu bị bong tróc sơn ngoại thất. Nhân viên đại lý đã khuyên chị nên đi sơn lại chiếc xe. "Chính thợ sửa xe đã nói với tôi rằng đây là lỗi ở lớp sơn lót của nhà sản xuất", chị Paynter kể lại. Hãng Toyota đã đề nghị thanh toán một nửa hóa đơn sơn lại xe trị giá gần 7.000 AUD (khoảng 111 triệu đồng) cho chị Paynter. Tuy nhiên, số tiền 3.500 AUD (gần 56 triệu đồng) vẫn là quá lớn với bà mẹ 2 con như chị. "Sao chúng tôi lại phải thanh toán, dù chỉ vài nghìn đô, trong khi lỗi là của họ?", chị Paynter lên tiếng. Sau khi phóng sự này lên sóng, những người dùng xe Toyota tại Úc đã lập một nhóm trên mạng xã hội Facebook với cái tên "Toyota Australia Peeling Paint", hiện có khoảng 1.000 thành viên. Các thành viên của nhóm đã cùng nhau chia sẻ hình ảnh những chiếc Toyota bị bong tróc sơn của mình. Vào ngày 12/7/2022 vừa qua, hãng Toyota đã đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Theo phát ngôn viên của hãng, Toyota đã nhận được thông tin về tình trạng sơn xe bị bong tróc. Tình trạng này xảy ra với những chiếc xe sơn màu trắng mang mã màu 040. Khi xe tiếp xúc lâu ngày với ánh nắng mặt trời/tia cực tím, keo giữa lớp sơn lót và lớp sơn điện di nền có thể bị thoái hóa khiến sơn bị bong tróc khỏi các tấm thân vỏ bằng kim loại. Theo hãng Toyota, những chiếc xe có nguy cơ bị bong tróc sơn tại Úc bao gồm: Corolla sản xuất từ ngày 6/9/2007 - 24/3/2014; Corolla Hatchback sản xuất từ 10/1/2012 - 30/9/2014; và Rukus sản xuất từ 22/8/2011 - 25/12/2015. Hãng Toyota khẳng định những mẫu xe đời mới hơn không bị lỗi này. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dùng thì những chiếc Toyota RAV4 và Land Cruiser Prado tại Úc cũng gặp tình trạng tương tự. Để hỗ trợ khách hàng, Toyota có chính sách bảo hành 5 năm đối với mọi mẫu xe mới mua tại Úc từ ngày 1/1/2019. Bên cạnh đó, Toyota còn có chương trình gia hạn bảo hành dành cho những mẫu xe này. Chương trình gia hạn bảo hành này bao gồm sửa chữa miễn phí cho những mẫu xe đã dùng trong 10-12 năm kể từ ngày đầu đăng ký, không tính số công-tơ-mét. Trong trường hợp liên quan đến xe mua lại và đời sâu hơn, hãng Toyota khẳng định vẫn hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, hãng xe Toyota cúng sẽ chỉ hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa những chiếc xe này. Theo hãng Toyota, tại Úc, chương trình triệu hồi chỉ áp dụng cho những vấn đề liên quan đến an toàn. Vì đây không phải là vấn đề an toàn nên hãng chỉ hỗ trợ gia hạn bảo hành chứ không triệu hồi xe. Video: Toyota RAV4 bị tróc sơn có thể bóc ra như giấy dán tường.

