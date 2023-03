Great Wall Cannon từ 460 triệu đồng của Trung Quốc sắp về Việt Nam?

Cách đây 4 năm, thương hiệu Great Wall của Trung Quốc đã tiến hành ra mắt một series xe bán tải hạng sang mới dưới cái tên “Great Wall Cannon”, trong đó chiếc xe đầu tiên mang tên gọi Cannon, tiếp theo đó là nhiều phiên bản khác và mới đây nhất, Great Wall Cannon Firebomb Edition, 1 phiên bản đặc biệt của xe bán tải Cannon Offroad Edition. Sự ra đời của Great Wall Cannon Firebomb Edition nhằm đáp ứng nhu cầu cần 1 chiếc xe bán tải hầm hố, có thể chinh phục nhiều địa hình hơn nhưng nội thất phải mang được tính sang trọng. Phiên bản Firebomb của xe bán tải Great Wall Cannon có phần mặt tiện được sửa đổi khá nhiều từ lưới tản nhiệt, cản va trước, tích hợp thêm móc kéo xe. Nhìn vào phần đầu xe của Great Wall Cannon Firebomb Edition so với Great Wall Cannon ta có thể liên tưởng sự nâng cấp giữa Ford Ranger so với Ford Ranger Raptor. đời cũ. Tiếp đến, Great Wall Cannon Firebomb Edition có hệ thống tùy chỉnh giúp chiều cao của xe được nâng lên đáng kể khi đi qua các vùng nước ngập hay đèo núi, thành bên rộng hơn, vòm bánh xe nới rộng hết mức và tất nhiên phải có lốp xe địa hình. Chưa hết, xe còn có baga mui mang tên Topfire, 1 trong những công ty sửa đổi xe 4×4 nổi tiếng nhất của đất nước Trung Quốc. Ngoại thất xe Great Wall Cannon Firebomb Edition được sơn màu xám mờ bí ẩn, với các lỗ thông gió màu đỏ trên mui xe và logo Cannon màu đỏ trên lưới tản nhiệt. Sau cùng là nội thất được bọc da màu đỏ. Cuối cùng, Great Wall Cannon Firebomb Edition được trang bị động cơ xăng 2.0L, tăng áp, đã được điều chỉnh, để mang đến công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cùng hệ dẫn động 4 bánh. Tốc độ tối đa là 150 km/h. Mức giá xe Great Wall Cannon 2023 từ 133.800 nhân dân tệ (tương đương 460 triệu đồng) Great Wall Cannon Offroad Edition được chào bán với giá khởi điểm là 176.800 nhân dân tệ (khoảng 607 triệu đồng) và cuối cùng, Great Wall Cannon Firebomb Edition có giá tận 259.800 nhân dân tệ hoặc 892 triệu đồng, gần gấp đôi so với bản tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu bán tải Great Wall Cannoncủa Trung Quốc.

Cách đây 4 năm, thương hiệu Great Wall của Trung Quốc đã tiến hành ra mắt một series xe bán tải hạng sang mới dưới cái tên “Great Wall Cannon”, trong đó chiếc xe đầu tiên mang tên gọi Cannon, tiếp theo đó là nhiều phiên bản khác và mới đây nhất, Great Wall Cannon Firebomb Edition, 1 phiên bản đặc biệt của xe bán tải Cannon Offroad Edition. Sự ra đời của Great Wall Cannon Firebomb Edition nhằm đáp ứng nhu cầu cần 1 chiếc xe bán tải hầm hố, có thể chinh phục nhiều địa hình hơn nhưng nội thất phải mang được tính sang trọng. Phiên bản Firebomb của xe bán tải Great Wall Cannon có phần mặt tiện được sửa đổi khá nhiều từ lưới tản nhiệt, cản va trước, tích hợp thêm móc kéo xe. Nhìn vào phần đầu xe của Great Wall Cannon Firebomb Edition so với Great Wall Cannon ta có thể liên tưởng sự nâng cấp giữa Ford Ranger so với Ford Ranger Raptor. đời cũ. Tiếp đến, Great Wall Cannon Firebomb Edition có hệ thống tùy chỉnh giúp chiều cao của xe được nâng lên đáng kể khi đi qua các vùng nước ngập hay đèo núi, thành bên rộng hơn, vòm bánh xe nới rộng hết mức và tất nhiên phải có lốp xe địa hình. Chưa hết, xe còn có baga mui mang tên Topfire, 1 trong những công ty sửa đổi xe 4×4 nổi tiếng nhất của đất nước Trung Quốc. Ngoại thất xe Great Wall Cannon Firebomb Edition được sơn màu xám mờ bí ẩn, với các lỗ thông gió màu đỏ trên mui xe và logo Cannon màu đỏ trên lưới tản nhiệt. Sau cùng là nội thất được bọc da màu đỏ. Cuối cùng, Great Wall Cannon Firebomb Edition được trang bị động cơ xăng 2.0L, tăng áp, đã được điều chỉnh, để mang đến công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cùng hệ dẫn động 4 bánh. Tốc độ tối đa là 150 km/h. Mức giá xe Great Wall Cannon 2023 từ 133.800 nhân dân tệ (tương đương 460 triệu đồng) Great Wall Cannon Offroad Edition được chào bán với giá khởi điểm là 176.800 nhân dân tệ (khoảng 607 triệu đồng) và cuối cùng, Great Wall Cannon Firebomb Edition có giá tận 259.800 nhân dân tệ hoặc 892 triệu đồng, gần gấp đôi so với bản tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu bán tải Great Wall Cannoncủa Trung Quốc.