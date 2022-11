Ford Tourneo Custom 2023 - chiếc MPV cho gia đình năng động

Mới đây, hãng Ford đã công bố những thông tin và hình ảnh chi tiết đầu tiên về mẫu MPV cỡ lớn Tourneo Custom 2023 dành cho thị trường châu Âu. Ford Tourneo Custom 2023 mới trên thực tế chính là phiên bản chở người của mẫu xe van Transit Custom. Dù là sản phẩm được bán cho các khách hàng cá nhân nhưng Tourneo Custom mới vẫn do Ford Pro - thương hiệu xe thương mại hạng nhẹ của hãng ô tô Mỹ - phân phối với 3 bản trang bị Active, Sport và Titanium X. Theo hãng Ford, nhóm khách hàng mục tiêu của mẫu xe MPV Ford Tourneo Custom 2023 là "những gia đình năng động, đang tìm kiếm các trải nghiệm ngoài trời và cần xe nhiều hơn 5 chỗ ngồi với không gian nội thất linh hoạt". Được phát triển dựa trên Transit Custom thế hệ thứ hai, Ford Tourneo Custom 2023 có 2 phiên bản với chiều dài cơ sở khác nhau. Trong khi đó, nội thất của xe được trang bị 3 hàng ghế với 8 chỗ hoặc 9 chỗ, tùy phiên bản. Điểm nhấn của nội thất là cách bố trí ghế ngồi linh hoạt. Người dùng có thể tháo ghế để phù hợp với nhu cầu chở đồ hoặc xoay 2 hàng ghế sau về nhau để tăng tương tác giữa các hành khách. Chưa hết, bên trong xe còn có ổ điện 2,3 kW để cắm các thiết bị. Đặc biệt, mẫu MPV này còn có vô lăng có thể gập xuống. Người dùng có thể lắp nắp nhựa lên vô lăng, tạo thành chiếc bàn để ăn uống hoặc làm việc. Ngoài ra, hãng Ford còn đưa cần số của xe lên cột vô lăng để tạo ra khoảng trống giữa 2 hàng ghế trước. Nhờ đó, người lái có thể di chuyển sang bên ghế phụ lái một cách dễ dàng. Riêng túi khí dành cho hành khách trên ghế phụ lái không được đặt trong mặt táp-lô mà nằm trên trần xe. Làm như vậy, hãng Ford có thể mở rộng hộc đựng găng cho xe, đủ để chứa một chiếc máy tính xách tay với kích thước như giấy A4. Những trang bị đáng chú ý còn lại của xe bao gồm vành hợp kim 19 inch, đèn pha LED Matrix, cửa trượt chỉnh điện, ghế bọc da tổng hợp Sensico Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh B&O 14 loa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng tự động đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đỗ xe chủ động hoàn toàn, camera 360 độ và công nghệ khóa kỹ thuật số, dùng điện thoại thay cho chìa khóa thông minh. Khi mua Ford Tourneo Custom 2023, khách hàng châu Âu có thể chọn 1 trong 3 loại động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động điện dành cho Ford e-Tourneo Custom 2023 với mô-tơ có công suất tối đa 160 kW (khoảng 214 mã lực). Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin có dung lượng ròng 74 kWh (dung lượng tổng 83 kWh), cho phép xe chạy được 370 km theo chu trình thử nghiệm WLTP tại châu Âu. Hãng Ford cho biết mẫu MPV cỡ lớn này dùng chung pin có mật độ năng lượng cao với xe bán tải thuần điện F-150 Lightning. Do đó, có vẻ như pin của Ford e-Tourneo Custom 2023 cũng do SK On sản xuất. Người dùng có thể sạc pin cho Ford e-Tourneo Custom 2023 với bộ sạc chậm AC 11 kW hoặc sạc nhanh DC 125 kW. Thời gian tăng dung lượng pin từ 15 - 80% bằng sạc nhanh là 41 phút. Trong khi đó, nếu dùng sạc chậm, thời gian sạc đầy pin là dưới 8 tiếng. Nếu không muốn mua Ford Tourneo Custom 2023 phiên bản thuần điện, khách hàng châu Âu có thể chọn phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản này được trang bị động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, mô-tơ điện và cụm pin 11,8 kWh. Cụm pin cho phép xe chạy được 43 km mà không cần dùng động cơ xăng. Thêm vào đó, Ford Tourneo Custom 2023 còn có phiên bản máy dầu với động cơ EcoBlue, tạo ra công suất tối đa 134 mã lực hoặc 167 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo kế hoạch, Ford Tourneo Custom 2023 máy dầu sẽ được bán ra thị trường châu Âu trước, cụ thể là vào năm sau. Trong khi đó, Ford e-Tourneo Custom phải chờ đến năm 2024 mới tới tay khách hàng. Hiện giá xe Ford Tourneo Custom 2023 nói chung và e-Tourneo Custom nói riêng chưa được công bố. Tại Việt Nam, dòng MPV cỡ lớn Ford Tourneo hiện đã bị ngừng bán vì doanh số không đạt kỳ vọng. Video: Giới thiệu Ford Tourneo Custom 2023 mới.

