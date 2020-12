Ford Ka hây bất ngờ khi chỉ nhận 0 sao an toàn

Ford Ka là mẫu xe đô thị đã lần đầu tiên trình làng vào năm 1996. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, mẫu xe Ford Ka giá rẻ đã được bán ra thị trường dưới dạng xe hạng B với 2 kiểu dáng hatchback và sedan.

Ford Ka là mẫu xe hạng B có cả kiểu dáng hatchback và sedan.

Hiện nay, Ford Ka thế hệ mới là mẫu xe bán chạy thứ hai tại thị trường Brazil. Ấy thế nhưng, Chương trình đánh giá xe mới châu Mỹ Latinh (Latin NCAP) lại khuyên người tiêu dùng Brazil không nên mua mẫu xe này. Nguyên nhân là do Ford Ka chỉ đạt được 0 sao an toàn trong thử nghiệm va chạm của Latin NCAP.

Được biết, Ford Ka đã tham gia thử nghiệm va chạm trực diện, va chạm bên sườn và va chạm góc nhỏ của Latin NCAP. Ngoài ra, tổ chức độc lập này còn đánh giá cả khả năng bảo vệ người đi bộ của mẫu xe hạng B bán chạy.

Ford Ka trong thử nghiệm va chạm trực diện

Chiếc Ford Ka tham gia thử nghiệm của Latin NCAP chỉ có 2 túi khí trước tiêu chuẩn và không có hệ thống cân bằng điện tử tùy chọn. Kết quả là Ford Ka dành cho thị trường châu Mỹ Latin chỉ đạt kết quả 34% về khả năng bảo vệ người trưởng thành, 9% về khả năng bảo vệ trẻ em, 50% về khả năng bảo vệ người đi bộ và 7% về các hệ thống an toàn.

Chiếc Ford Ka này chỉ có 2 túi khí trước và không có hệ thống cân bằng điện tử

"Nếu là người tiêu dùng, chúng tôi sẽ từ chối mua những chiếc ôtô của các hãng xe trang bị hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn thế giới tại thị trường khác nhưng ở châu Mỹ Latin lại chỉ cung cấp khả năng bảo vệ kém như vậy", ông Alejandro Furas, Tổng thư ký của tổ chức Latin NCAP, phát biểu.

Tất nhiên, đây không phải là mẫu xe đầu tiên tại thị trường châu Mỹ Latinh bị Latin NCAP đánh giá thấp về an toàn như thế. Trước Ford Ka, Hyundai HB20 cũng từng phải nhận 0 sao về an toàn.

Hyundai HB20 cũng chỉ nhận 0 sao an toàn trong thử nghiệm của Latin NCAP

"Latin NCAP khuyến khích Ford và Hyundai sớm cải thiện hệ thống an toàn tiêu chuẩn của Ford Ka cũng như HB20 lên mức ngang ngửa với Chevrolet Onix", ông Furas cho biết thêm. Khác với Ford Ka và Hyundai HB20, Chevrolet Onix tuy cũng là xe hạng B nhưng lại có 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử tiêu chuẩn. Do đó, mẫu xe này đã đạt 5 sao an toàn trong hạng mục bảo vệ người trưởng thành và trẻ em.

Phản hồi lại kết quả đánh giá của Latin NCAP, hãng Ford cam kết sẽ tăng độ an toàn của Ka với túi khí bên sườn và hệ thống cân bằng điện tử tiêu chuẩn ở mọi phiên bản. Latin NCAP cũng đã đánh giá những phiên bản trang bị tốt hơn của Ford Ka và thừa nhận sự cải thiện về an toàn.

Cũng liên quan đến kết quả đánh giá trên, Latin NCAP không khuyến khích người tiêu dùng mua những chiếc ôtô chỉ đạt 0 sao và 1 sao an toàn hay xe không có hệ thống cân bằng điện tử, túi khí bên sườn cũng như khả năng bảo vệ người đi bộ.