Ford Everest 2022 mới chính thức ra mắt, thách thức Toyota Fortuner

Sau 7 năm được bán ra trên thị trường, Ford Everest 2022 mới đã chính đã ra mắt. Xe được phát triển trên cùng một nền tảng với "người anh em" Ford Ranger thế hệ mới. Ford Everest 2022 thế hệ mới được “lột xác” toàn diện về thiết kế, phần đầu xe Everest 2022 sở hữu cụm đèn pha full-LED cỡ lớn, tích hợp dải đèn LED định vị tạo hình chiếc boomerang, tương tự như phong cách thiết kế của “người anh em” bán tải Ranger 2022. Lưới tản nhiệt thiết kế đơn giản, sử dụng một nan chính giữa nối liền cụm đèn pha LED. Về động cơ và hệ truyền động, Ford Everest 2022 tiếp tục sử dụng cấu hình khung gầm rời (body on frame) chia sẻ từ bán tải Ranger 2022. Everest mới có chiều dài cơ sở dài hơn 50 mm (1,9 inch) so với thế hệ cũ. Tất cả các phiên bản của Everest thế hệ mới đều được trang bị bảo vệ gầm, khóa vi sai phía sau, các chế độ lái địa hình có thể lựa chọn và hai móc kéo ở phía trước. Everest cũng có độ sâu lội nước 800 mm (31,4 inch). Tương tự thế hệ cũ, xe vẫn tiếp tục duy trì cấu hình động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp kép (chưa có thông số). Bên cạnh động cơ dầu 3.0L (cho thị trường Úc). Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu (hoặc 1 cầu trên bản thấp), thông qua hộp số tự động 10 cấp (10AT). Ở một số thị trường, Ford Everest 2022 sẽ có phiên bản động cơ xăng 4cyl dung tích 2.3L tăng áp Ecoboost. Vì được phát triển trên cùng một nền tảng với “người anh em” Ranger, Everest 2022 sở hữu nội thất hiện đại như Ranger 2022 với nhiều đổi mới bao gồm: màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số, phanh tay điện tử, bên cạnh các trang bị tiện nghi khác như cần số điện tử, núm xoay chọn chế độ lái. Bên cạnh ứng dụng FordPass để người dùng có thể mở/khóa, kiểm tra tình trạng xe từ xa qua điện thoại. Màn hình thông tin giải trí 10,1 inch sẽ được trang bị ở phiên bản Ambiente và 12 inch ở phiên bản Trend, Sport và Platinum. Ngoài ra, các phiên bản Ambiente, Trend và Sport có cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch trong khi phiên bản Platinum có màn hình 12,4 inch lớn hơn. Các màn hình đang chạy hệ thống SYNC 4A mới nhất của Ford. Ford Everest thế hệ mới sở hữu nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái bao gồm hệ thống điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ đánh lái tránh né. Ngoài ra còn có chức năng hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ va chạm trước, hệ thống cảnh báo điểm mù. Xe đi kèm các trang bị “đồ chơi” khác như sạc điện thoại không dây, bản Sport và Platinum có ghế trước sưởi và thông gió. Phiên bản Platinum hàng đầu cũng có thể điều chỉnh điện 10 hướng và nhớ ghế lái, cũng như hàng ghế thứ hai có sưởi và vô lăng sưởi. Hàng ghế thứ hai trượt với lưng ghế chia 60:40 trong khi các phiên bản Platinum có hàng ghế thứ ba chia 50:50 có thể gập lại chỉ bằng một nút bấm.Giá xe Ford Everest 2022 thế hệ mới chưa được công bố, nhưng nó được dự đoán sẽ sớm về Việt Nam trong tương lai gần, thời điểm sớm nhất là vào cuối năm nay hoặc sang đến năm sau. Ford Everest 2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung hấp dẫn trong phân khúc, nhờ vào thiết kế hấp dẫn, trang bị nhiều “đồ chơi” hiện đại. Ford Everest 2022 sẵn sàng thách thức các đối thủ Nhật trong phân khúc như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra và Isuzu Mu-X. Video: Xe SUV Ford Everest 2022 mới chính thức ra mắt toàn cầu.

