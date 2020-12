Ford Everest 2016 chạy chán, bán lại hơn 900 triệu ở Hà Nội

Những chiếc Ford Everest đời cũ lắp máy dầu 2.2 và 3.2 luôn được người yêu xe Mỹ tìm kiếm bởi động cơ dầu bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Ford Everest phiên bản máy dầu 2.2 Titanium 4x2 AT này là một ví dụ dành cho những khách hàng muốn tìm về Ford Everest đời cũ. Tại thời điểm mới ra mắt, Ford Everest Titanium 2.2AT 2016 có giá bán khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là phiên bản có giá bán và trang bị hợp lý nhất trong 3 phiên bản Everest mà Ford Việt Nam phân phối tại thời điểm đó gồm: Trend 2.2L, Titanium 2.2L và Titanium 3.2L. Sau ngày 1/7/2016, giá xe Everest Titanium 2.2AT trở thành phiên bản có mức bán ra hợp lý, đồng thời là phiên bản bán chạy nhất của dòng Everest, khi phiên bản 3.2L đã tăng giá bán lên 1,9 tỷ đồng do điều chỉnh thuế tiêu thụ đặt biệt áp dụng theo dung tích xi-lanh động cơ. Ngoài đi ít, chiếc Everest 2.2L này còn hấp dẫn người mua SUV bởi động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.2L tăng áp đơn cho công suất tối đa 160 mã lực tại vòng tua 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 385Nm tại vòng tua 1.600 - 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Mặc dù động cơ này có công suất thấp hơn động cơ 2.0L tăng áp kép (biturbo) và 2.0L tăng áp đơn (178hp + 420Nm) ở đời Everest hiện tại. Nhưng khi sở hữu Everest 2.2L này người mua sẽ không phải lo nghĩ xe bị lỗi hay hỏng vặt, vì đời động cơ 2.2L này Everest nổi tiếng ở độ “lành” và bền bỉ. Ngoài ra, hộp số tự động 6 cấp trên Everest đời cũ này hoàn toàn đáng tin cậy. Là phiên bản cao cấp của dòng Everest máy 2.2L. Ngoại thất Ford Everest Titanium 2.2AT được trang bị mâm 20 inch, đèn chiếu sáng trước HID tự động, đèn LED chiếu sáng ban ngày, hệ thống rửa đèn, cảm biến gạt mưa tự động. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Cốp đóng mở điện, tích hợp tính năng mở cửa bằng nút bấm. Nội thất xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi với 3 hàng ghế ngồi thoải mái. Ghế xe được bọc da cao cấp, ghế lái và ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 8 hướng, ghế sau trang bị tựa đầu 3 vị trí. Vô-lăng bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí, điện thoại rảnh tay và điều khiển hành trình. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng TFT 8 inch, kết nối iPod, AUX/USB, kết nối Bluetooth, hệ thống điều khiển bằng giọng nói SYNC. An toàn và hỗ trợ lái với 7 túi khí, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Camera lùi, cảm biến đỗ xe trước sau. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động song song và vuông góc… So với những chiếc Everest Titanium phiên bản 3.2L vốn đã trở thành “hàng hiếm” trên thị trường xe cũ và có giá bán lại không dưới 1 tỷ đồng. Thì những chiếc Everest Titanium phiên bản 2.2L trở thành lựa chọn giá hợp lý hơn, đồng thời dễ dàng tìm kiếm hơn. Đây là một gợi ý dành cho khách hàng yêu dòng xe Everest, muốn tìm kiếm một chiếc Everest đã qua sử dụng, đề cao tiêu chí bền bỉ, ít hỏng vặt vốn đã được người dùng kiểm chứng. Video: Đánh giá xe Ford Everest 2016 tại Việt Nam.

