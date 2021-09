Eli Zero - xe ôtô điện tí hon "sang chảnh" chỉ từ 293 triệu đồng

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, nhà sản xuất ôtô điện Eli Electric Vehicle cuối cùng đã bắt đầu sản xuất mẫu xe 4 bánh Eli Zero hoàn toàn mới, và sẽ vận chuyển nó đến các đại lý ở châu Âu trong những tháng tới. Mẫu xe điện Eli Zero này trông rất dễ thương, và nó cố gắng bù đắp sự thiếu hụt về mặt hiệu suất bằng thiết kế nhỏ gọn, phù hợp làm phương tiện giao thông hàng ngày, miễn là bạn chủ yếu thực hiện các chuyến đi ngắn loanh quanh trong thành phố. Eli Zero chỉ có 2 chỗ ngồi với kích thước cụ thể là dài 2.250 mm, cao 1.588 mm, và rộng 1.380 mm. Nó được chế tạo bằng chất liệu nhôm và nhựa polypropylene (PP) tái chế, đồng thời dung tích cốp xe là 160 lít. Mẫu xe bé nhỏ này có màu trắng ngọc trai hoặc bạc với gói trang bị cơ bản, nhưng người mua cũng có thể chọn các màu cao cấp ví như than chì và xanh dương. Cụm pin của Eli Zero có thể cung cấp phạm vi di chuyển 80 km. Với dòng điện 220 volt, người dùng có thể sạc đầy cụm pin rong vòng 2,5 tiếng. Theo nhà sản xuất, Eli Zero có tốc độ tối đa là 40 km/h, phù hợp sử dụng trong đô thị. Các tính năng đáng chú ý khác của chiếc xe mini bao gồm màn hình cảm ứng cỡ 7 inch nằm nổi trên mặt táp lô, một cổng sạc USB, cửa sổ trời có thể nghiêng, một camera phía sau, cảm biến đỗ xe, ngăn đựng cốc và tạp chí, cảnh báo khẩn cấp, phanh và lái trợ lực, cùng những tính năng khác nữa. Eli Electric Vehicle là một công ty khởi nghiệp có trụ sở chính ở cả Los Angeles và Bắc Kinh. Mâu xe Eli Zero đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và ban đầu dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trong năm 2018. Nhưng phải đến tận bây giờ, nhà sản xuất mới có thể sẩn xuất mẫu xe điện tiềm năng của mình. Sau khi vận chuyển những đơn đặt hàng đầu tiên tới châu Âu, Eli Electric Vehicle sẽ mở rộng sang thị trường Mỹ trong năm 2022. Với kích thước rất nhỏ và hiệu suất giới hạn, Eli Zero không được phân loại là xe ô tô thông thường, mà được phân loại là xe 4 bánh hạng nhẹ (light quadricycle) ở châu Âu. Giá xe Eli Zero khởi điểm từ 11.000 Euro (tương đương 293 triệu đồng) ở thị trường châu Âu. Video: Chi tiết xe điện Eli Zero hoàn toàn mới.

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, nhà sản xuất ôtô điện Eli Electric Vehicle cuối cùng đã bắt đầu sản xuất mẫu xe 4 bánh Eli Zero hoàn toàn mới, và sẽ vận chuyển nó đến các đại lý ở châu Âu trong những tháng tới. Mẫu xe điện Eli Zero này trông rất dễ thương, và nó cố gắng bù đắp sự thiếu hụt về mặt hiệu suất bằng thiết kế nhỏ gọn, phù hợp làm phương tiện giao thông hàng ngày, miễn là bạn chủ yếu thực hiện các chuyến đi ngắn loanh quanh trong thành phố. Eli Zero chỉ có 2 chỗ ngồi với kích thước cụ thể là dài 2.250 mm, cao 1.588 mm, và rộng 1.380 mm. Nó được chế tạo bằng chất liệu nhôm và nhựa polypropylene (PP) tái chế, đồng thời dung tích cốp xe là 160 lít. Mẫu xe bé nhỏ này có màu trắng ngọc trai hoặc bạc với gói trang bị cơ bản, nhưng người mua cũng có thể chọn các màu cao cấp ví như than chì và xanh dương. Cụm pin của Eli Zero có thể cung cấp phạm vi di chuyển 80 km. Với dòng điện 220 volt, người dùng có thể sạc đầy cụm pin rong vòng 2,5 tiếng. Theo nhà sản xuất, Eli Zero có tốc độ tối đa là 40 km/h, phù hợp sử dụng trong đô thị. Các tính năng đáng chú ý khác của chiếc xe mini bao gồm màn hình cảm ứng cỡ 7 inch nằm nổi trên mặt táp lô, một cổng sạc USB, cửa sổ trời có thể nghiêng, một camera phía sau, cảm biến đỗ xe, ngăn đựng cốc và tạp chí, cảnh báo khẩn cấp, phanh và lái trợ lực, cùng những tính năng khác nữa. Eli Electric Vehicle là một công ty khởi nghiệp có trụ sở chính ở cả Los Angeles và Bắc Kinh. Mâu xe Eli Zero đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và ban đầu dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trong năm 2018. Nhưng phải đến tận bây giờ, nhà sản xuất mới có thể sẩn xuất mẫu xe điện tiềm năng của mình. Sau khi vận chuyển những đơn đặt hàng đầu tiên tới châu Âu, Eli Electric Vehicle sẽ mở rộng sang thị trường Mỹ trong năm 2022. Với kích thước rất nhỏ và hiệu suất giới hạn, Eli Zero không được phân loại là xe ô tô thông thường, mà được phân loại là xe 4 bánh hạng nhẹ (light quadricycle) ở châu Âu. Giá xe Eli Zero khởi điểm từ 11.000 Euro (tương đương 293 triệu đồng) ở thị trường châu Âu. Video: Chi tiết xe điện Eli Zero hoàn toàn mới.