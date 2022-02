DS E-Tense Performance chạy điện - "chuột thí nghiệm" mạnh 805 mã lực

DS Automobiles của Pháp sẽ chỉ ra mắt những mẫu xe chạy điện mới từ năm 2024, và sẽ trở thành thương hiệu đầu tiên của tập đoàn Stellantis chỉ bán xe plug-in hybrid và điện thuần chủng từ năm 2025. Để chuẩn bị cho một tương lai điện khí hóa, DS Automobiles và bộ phận xe hiệu suất cao DS Performance đã phối hợp phát triển một nguyên mẫu phục vụ thử nghiệm nhiều sáng tạo khác biệt để áp dụng vào những thiết kế tiếp theo của thương hiệu. DS E-Tense Performance chạy điện là một chiếc xe hiệu suất cao có mang công nghệ lấy từ Formula E trong thân vỏ độ từ mẫu concept DS E-Tense ra mắt năm 2016. Khung gầm, hệ truyền động điện và bộ pin của nó giới thiệu nhiều giải pháp sáng tạo mà DS đang thử nghiệm để “thúc đẩy sự phát triển của các mẫu xe sản xuất chạy điện E-Tense trong tương lai”. Chế tạo dựa trên một kiến trúc khung liền thân bằng carbon, mẫu concept DS E-Tense Performance có trang bị hệ truyền động mô tơ kép AWD với tổng công suất 600 kW (805 mã lực) – 250 kW (335 mã lực) ở phía trước và 350 kW (470 mã lực) ở phía sau. Các mô tơ này đã được lấy thẳng từ công nghệ Formula E do DS Performance phát triển, và cung cấp 8.000 Nm mô-men xoắn cực đại. Hệ truyền động này cũng có khả năng phanh phục hồi chưa có tiền lệ lên tới 600 kW, tuy nhiên xe vẫn có trang bị một hệ thống phanh với đĩa và đệm vì lý do an toàn. Bộ pin cỡ nhỏ được đóng gói trong một lớp vỏ bằng chất liệu tổng hợp carbon-nhôm được phát triển bởi DS Performance, và được đặt ở vị trí giữa-sau để tối ưu phân phối trọng lượng. DS nói rằng bộ pin này được truyền cảm hứng bởi xe đua chạy điện và được hợp tác phát triển với TotalEnergies và công ty con Saft. Kết quả, bộ pin này ẩn chứa một chất hóa học tiên tiến và một hệ thống làm mát chuyên sâu cho các cục pin, nhờ vào thiết kế riêng của giải pháp Quartz EV Fluid. DS E-Tense Performance cũng có hình dạng hệ thống treo được giới thiệu là đảm bảo độ bám đường tốt nhất có thể, bao gồm trên cả các đường đua đô thị mấp mô và trong mọi điều kiện thời tiết. Không chỉ trang bị hệ truyền động tiên tiến, nguyên mẫu xe điện hiệu suất cao này cũng khám phá khía cạnh thiết kế, đặc biệt là ở phía trước khi lưới tản nhiệt truyền thống đã được thay thế bằng một bề mặt cá tính mới mẻ. Tương tự như ở mẫu concept DS Aero Sport Lounge ra mắt năm 2020, khuôn mặt mới này kết hợp biểu tượng thương hiệu với hiệu ứng 3D và chuỗi hình ảnh chào mừng đặc biệt.Xe điện DS E-Tense Performance có trang bị những dải đèn chạy ban ngày mới ở cả hai bên (làm bằng tổng cộng 800 đèn LED), và hai camera thay vì đèn pha để thu thập dữ liệu. Những điểm nổi bật khác về phong cách ngoại thất bao gồm màu sắc giao thoa hiệu ứng bọ cánh cứng tương phản với bề mặt đen bóng và bộ la-zăng khí động học cỡ 21 inch. Được thiết kế chủ yếu để thu thập dữ liệu lái xe, buồng lái có ghế ôm kiểu xe đua, vô lăng Formula E, và hệ thống âm thanh Focal Utopia với một cặp loa Scala Utopia Evo độc quyền mang màu sắc nguyên mẫu. DS E-Tense Performance sẽ bắt đầu được chạy thử nghiệm từ tháng này. Video: DS E-Tense Performance Concept - xe điện mạnh 805 mã lực.

