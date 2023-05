Dongfeng Forthing T5 EVO "sang chảnh" như Maserati, nhưng rẻ Toyota Vios

Dongfeng Forthing T5 EVO tại Việt Nam là mẫu SUV cỡ C của hãng xe Trung Quốc Dongfeng. Mẫu xe này đã về Việt Nam từ năm 2021 với giá niêm yết 719 triệu đồng. Sau gần 2 năm, một đại lý ở khu vực tỉnh Bình Dương đã giảm giá sâu cho xe để "xả hàng". Theo đó, đại lý này đang rao bán chiếc Dongfeng Forthing T5 EVO cuối cùng của mình với giá chỉ còn 469 triệu đồng. So với mức niêm yết, chiếc xe này rẻ hơn đến 250 triệu đồng. Ngoài ra, với giá bán "cắt lỗ" 469 triệu đồng, chiếc SUV cỡ C này còn rẻ hơn cả những mẫu sedan hạng B tại Việt Nam như Toyota Vios (479 - 592 triệu đồng) hay Honda City (529 - 599 triệu đồng). Mẫu xe SUV Dongfeng Forthing T5 EVO lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 11/2020. Forthing là tên tiếng Anh của thương hiệu con Fengxing thuộc hãng Dongfeng vốn khá quen thuộc tại Việt Nam. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.565 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Không chỉ có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam, Forthing T5 EVO còn mang trên mình thiết kế gây chú ý vì gợi liên tưởng đến xe sang Maserati và Porsche. Cụ thể, khu vực đầu xe của Dongfeng Forthing T5 EVO gợi liên tưởng xe Maserati, đặc biệt là lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen bóng với những nan nằm dọc. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED mượt mà nằm phía trên, ôm lấy nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha của xe được đặt dọc ở hai góc đầu xe, trông như cặp răng nanh. Nếu như thiết kế đầu xe của Dongfeng Forthing T5 EVO giống Maserati thì phần đuôi xe lại khiến không ít người nghĩ tới Porsche. Tại đây, xe được trang bị đèn hậu LED có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Thêm vào đó là 4 ống xả dưới cản sau và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi khá rộng rãi. Xe được trang bị vô lăng bọc da và ốp kim loại cùng cửa gió điều hòa hình tròn như động cơ máy bay. Chưa hết, trên mặt táp-lô còn xuất hiện 2 màn hình 10,25 inch nối liền với nhau thành một khối, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói. Sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời và phanh tay điện tử cũng có bên trong Dongfeng Forthing T5 EVO. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe Trung Quốc này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do Mitsubishi sản xuất, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Vào hôm 26/5/2023 vừa qua, hãng Dongfeng cũng đã ra mắt phiên bản mới của dòng xe này ở thị trường Trung Quốc mang tên Fengxing T5 EVO Hurricane Edition. Được chia thành 5 bản trang bị, xe có giá dao động từ 99.900 - 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 333 - 466 triệu đồng). So với bản thường, Fengxing T5 EVO Hurricane Edition 2023 dài hơn 30 mm đồng thời được thay đổi nhẹ về thiết kế với lưới tản nhiệt mới, cản trước/cản sau thể thao hơn và cánh lướt gió bên sườn. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu nội thất dạng kỹ thuật số, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa và camera 360 độ. Video: Xem chi tiết Dongfeng Forthing T5 EVO của Trung Quốc.

Dongfeng Forthing T5 EVO tại Việt Nam là mẫu SUV cỡ C của hãng xe Trung Quốc Dongfeng. Mẫu xe này đã về Việt Nam từ năm 2021 với giá niêm yết 719 triệu đồng. Sau gần 2 năm, một đại lý ở khu vực tỉnh Bình Dương đã giảm giá sâu cho xe để "xả hàng". Theo đó, đại lý này đang rao bán chiếc Dongfeng Forthing T5 EVO cuối cùng của mình với giá chỉ còn 469 triệu đồng. So với mức niêm yết, chiếc xe này rẻ hơn đến 250 triệu đồng. Ngoài ra, với giá bán "cắt lỗ" 469 triệu đồng, chiếc SUV cỡ C này còn rẻ hơn cả những mẫu sedan hạng B tại Việt Nam như Toyota Vios (479 - 592 triệu đồng) hay Honda City (529 - 599 triệu đồng). Mẫu xe SUV Dongfeng Forthing T5 EVO lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 11/2020. Forthing là tên tiếng Anh của thương hiệu con Fengxing thuộc hãng Dongfeng vốn khá quen thuộc tại Việt Nam. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.565 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Không chỉ có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam, Forthing T5 EVO còn mang trên mình thiết kế gây chú ý vì gợi liên tưởng đến xe sang Maserati và Porsche. Cụ thể, khu vực đầu xe của Dongfeng Forthing T5 EVO gợi liên tưởng xe Maserati, đặc biệt là lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen bóng với những nan nằm dọc. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED mượt mà nằm phía trên, ôm lấy nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha của xe được đặt dọc ở hai góc đầu xe, trông như cặp răng nanh. Nếu như thiết kế đầu xe của Dongfeng Forthing T5 EVO giống Maserati thì phần đuôi xe lại khiến không ít người nghĩ tới Porsche. Tại đây, xe được trang bị đèn hậu LED có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Thêm vào đó là 4 ống xả dưới cản sau và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi khá rộng rãi. Xe được trang bị vô lăng bọc da và ốp kim loại cùng cửa gió điều hòa hình tròn như động cơ máy bay. Chưa hết, trên mặt táp-lô còn xuất hiện 2 màn hình 10,25 inch nối liền với nhau thành một khối, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói. Sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời và phanh tay điện tử cũng có bên trong Dongfeng Forthing T5 EVO. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe Trung Quốc này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do Mitsubishi sản xuất, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Vào hôm 26/5/2023 vừa qua, hãng Dongfeng cũng đã ra mắt phiên bản mới của dòng xe này ở thị trường Trung Quốc mang tên Fengxing T5 EVO Hurricane Edition. Được chia thành 5 bản trang bị, xe có giá dao động từ 99.900 - 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 333 - 466 triệu đồng). So với bản thường, Fengxing T5 EVO Hurricane Edition 2023 dài hơn 30 mm đồng thời được thay đổi nhẹ về thiết kế với lưới tản nhiệt mới, cản trước/cản sau thể thao hơn và cánh lướt gió bên sườn. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu nội thất dạng kỹ thuật số, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm khi mở cửa và camera 360 độ. Video: Xem chi tiết Dongfeng Forthing T5 EVO của Trung Quốc.