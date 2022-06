Dodge Challenger Hellcat Redeye trong bộ sưu tập xe nghìn tỷ của "QUA" Vũ

Mới đây, một chiếc Dodge Challenger Hellcat Redeye hàng hiếm màu xanh lá vừa xuất hiện trên đường phố TP.HCM. Xe thuộc phiên bản Hellcat Redeye đầu tiên ở Việt Nam. Những chiếc Dodge Challenger Hellcat về nước trước đó chỉ là phiên bản thường, có công suất thấp hơn. Ngoại thất chiếc Dodge Challenger Hellcat Redeye này được khoác màu xanh lá lạ mắt, không “đụng hàng” với bất kỳ chiếc Challenger nào trong nước. Màu sơn này là tùy chọn thêm do hãng Dodge cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu. Do khối động cơ cần lượng khí làm mát lớn nên ngoài hốc gió đôi trên nắp capo và lưới tản nhiệt, Dodge phải bố trí một đường ống dẫn gió tích hợp ngay ở vị trí đèn pha. Ở bên hông xe xuất hiện dòng chữ “UN”, ngầm khẳng định mẫu xe cơ bắp Dodge Challenger Hellcat Redeye của Đặng Lê Nguyên Vũ. Logo Hellcat ở bên hông có đôi mắt đỏ (Redeye) là sự khác biệt so với Hellcat tiêu chuẩn. Chiếc xe này còn được trang bị tùy chọn cùm phanh màu xám có giá 995 USD (tương đương 23,1 triệu đồng). Bộ vành là loại 5 chấu đơn kích thước 20 inch sơn đen nhám. Đuôi xe có thêm tùy chọn cánh gió thể thao, giá 995 USD. Cánh gió này thiết kế kéo dài hơn về phía sau, tăng thêm lực ép cho đuôi xe khi di chuyển ở tốc độ cao. Không có nhiều hình ảnh nội thất của chiếc Challenger Hellcat này, nhưng bộ ghế là loại thể thao, được bọc chất liệu da Nappa và Alcantara màu đen, xen kẽ là đường chỉ khâu màu trắng quanh ghế ngồi và dòng chữ “SRT”. Gói tùy chọn nội thất này có giá là 2.095 USD (tương đương 48,8 triệu đồng) và đi kèm gói công nghệ cảnh báo điểm mù có giá 1.295 USD (khoảng 30,1 triệu đồng). Gói tùy chọn nội thất này có giá là 2.095 USD (tương đương 48,8 triệu đồng) và đi kèm gói công nghệ cảnh báo điểm mù có giá 1.295 USD (khoảng 30,1 triệu đồng). Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Phiên bản này có thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,6 giây. So với Hellcat tiêu chuẩn, Redeye có công suất cao hơn 90 mã lực và 15 Nm mô-men xoắn. Mức giá xe Dodge Challenger Hellcat Redeye của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dự đoán không dưới 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye cơ bắp.

