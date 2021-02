Doanh nghiệp bị lừa mua xe Toyota Land Cruiser VXS dạng quà tặng

Ngày 2/2/2021, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến tài sản là một chiếc xe Toyota Land Cruiser VXS nhập khẩu. Vụ án xuất phát từ việc cuối năm 2018, anh Vũ Ngọc Quyền (trú tại Hà Nội) được đối tác nước ngoài ở Dubai tặng chiếc xe sang Toyota Land Cruiser VXS.

Một chiếc Toyota Lancuiser VXS cùng loại với chiếc xe trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm

Do không đủ tiền làm thủ tục nộp thuế để thông quan, anh Vũ Ngọc Quyền đã liên hệ với Lê Đức Thắng (35 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để môi giới bán xe. Thắng nhận lời và liên hệ với Vũ Kính Trọng để môi giới, rao bán xe.

Do có nhu cầu mua ôtô phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex đã liên hệ với Vũ Kính Trọng.

Ngày 19/12/2018, Trọng đưa cán bộ của Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex đến xem ôtô đang nằm ở kho cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Cán bộ này đồng ý giá xe Toyota Land Cruiser VXS chốt hơn 6,9 tỷ đồng, đặt cọc cho Trọng 500 triệu đồng.

Vũ Kính Trọng thông báo lại cho Lê Đức Thắng việc khách đã đặt cọc và cho hay, phía doanh nghiệp mua xe yêu cầu có hoá đơn giá trị gia tăng mới có thể thanh toán.

Do phải xuất hoá đơn đúng giá trị xe thì không có lãi, Lê Đức Thắng bàn với Vũ Kính Trọng sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng qua một công ty trung gian để không phải nộp thuế (công ty trung gian sẽ phải chịu thuế).

Hai người này liên hệ với Nguyễn Công Anh (39 tuổi, trú tại Bắc Ninh) để nhờ tìm công ty đứng tên ký hợp đồng và xuất hoá đơn bán xe.

Nguyễn Công Anh đã liên hệ với Vũ Hà Duy (49 tuổi, trú tại Hà Nội) để nhờ thuê Duy tìm một công ty đứng tên ký hợp đồng bán xe, xuất hoá đơn GTGT hợp thức thủ tục mua bán.

Vũ Hà Duy bèn tìm cách làm giả tài liệu con dấu, dùng danh nghĩa Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Trung để đứng tên ký hợp đồng bán khống chiếc xe cho Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex.

Vì là hợp đồng khống, Duy tiếp tục đi mua 1 tờ hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Trung của một đối tượng nữ tên Thủy tại khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Vũ Hà Duy và Nguyễn Công Anh thống nhất mức tiền công mà Duy được hưởng là 3,5% của giá trị ghi trên hóa đơn (tương đương 220 triệu đồng).

Tiếp đến, Vũ Hà Duy đã thuê Lê Đức An sao chụp hình dấu bằng hình thức scan, sử dụng máy in phun màu để in con dấu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Trung, chèn vào các văn bản trên bộ hợp đồng bán xe.

Vũ Hà Duy sử dụng bộ hợp đồng trên và tờ hóa đơn giả mua ở chợ Trời để hoàn thiện thủ tục nhận tiền từ khách hàng mua xe.

Ngày 5/3/2019, Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex đã chuyển khoản hơn 4,8 tỷ đồng (tương ứng 70% giá trị hợp đồng) vào tài khoản của Công ty Hoa Trung.

Nhận được tin khách hàng đã chuyển tiền, Nguyễn Công Anh yêu cầu Vũ Hà Duy làm thủ tục rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Trung về tài khoản cá nhân của Vũ Hà Duy, sau đó rút tiền ra.

Nhận tiền, Nguyễn Công Anh trả cho Vũ Hà Duy 220 triệu đồng tiền công "chế biến" hóa đơn chứng từ, số tiền còn lại Nguyễn Công Anh dùng để chi tiêu cá nhân.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Công Anh 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đối với bị cáo Vũ Hà Duy, tòa tuyên phạt 39 tháng tù về 2 hai tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hiện các bị cáo mới khắc phục được 300 triệu đồng, còn phải bồi thường 4,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex.