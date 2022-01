Diện kiến “Vua G-Class” Mercedes-AMG G63 6x6 hơn 65 tỷ tại Việt Nam

Bên cạnh dòng xe thịnh hành nhất ở thời điểm hiện tại là Mercedes-AMG G 63, thị trường Việt Nam vẫn còn có sự góp mặt của nhiều dòng xe khác như G 350d hay những phiên bản độc đáo hơn như G500 4x4². Tuy nhiên, mẫu G-Class “đỉnh” nhất tại thị trường Việt Nam phải kể đến là chiếc Mercedes-AMG G63 6x6 hàng hiếm. Xe được ra mắt thị trường vào đầu năm 2013. Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, thương hiệu xe hơi Đức đã tuyên bố dừng sản xuất và bán ra dòng xe này với chỉ 100 chiếc. Dòng xe này trên thực tế đã thành công ngoài mong đợi so với dự kiến ban đầu của thương hiệu xe hơi Đức. Chiếc G63 AMG 6x6 cuối cùng từng lăn bánh khỏi nhà máy ở Graz, Áo vào tháng 5/2015. Cho đến nay, sức hút của dòng Mercedes-AMG G63 6x6 cực hiếm này không hề giảm, ở thời điểm hiện tại người chơi xe cũng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền chênh lệch rất lớn so với giá bán ban đầu để có thể sở hữu. Mercedes-AMG G63 6x6 đem lại trải nghiệm đa địa hình khác biệt cho người dùng. Hơn hết, với kích thước tổng thể vượt trội so với dòng G-Class thông thường (Chiều dài 5875 mm, chiều dài cơ sở lên tới 4196 mm chiều rộng 2110 mm và chiều cao 2210 mm). Xe được trang bị 6 khóa vi sai và khoảng sáng gầm lên đến 460 mm cùng với khả năng lội nước 1.000 mm. Ngoài ra, chiếc xe này còn sở hữu góc tiếp cận và góc thoát ấn tượng cùng hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Hệ thống này cũng có khả năng bơm đầy hơi cho lốp trong thời gian chỉ 20 giây. Khác biệt với những dòng G-Class khác, mẫu xe SUT độc đáo này sở hữu thiết kế dạng bán tải với phần thùng sau dài, gầm xe cao tới 460 mm. Về thiết kế tổng thể phần trước xe, hầu như các chi tiết thiết kế không có nhiều sự khác biệt so với G63 cùng đời. Dòng G63 6x6 được trang bị thêm một số chi tiết như ốp phần nóc trước với hệ thống đèn LED, khoang sau bị lược bỏ và thay bằng cấu trúc pick-up. Thương hiệu đã trang bị cho “gã khổng lồ” các phần vè ốp lớn hơn được làm bằng vật liệu carbon phủ bóng, thùng xe được trang bị bộ khung thể thao với các đầu ống lớn, trong thùng xe được ốp gỗ. Ở cản sau, xe được trang bị thanh ngang bảo vệ đuôi xe, cản sau được mở rộng hơn so với G63 thông thường. Chiếc G63 6x6 tại Việt Nam sở hữu màu sắc ngoại thất là màu vàng bóng, kết hợp với các chi tiết màu đen và carbon ở phần cản trước, thân xe và cản sau. Phần lớn những chiếc G63 6x6 thường mang trên mình những màu sắc ngoại thất đơn giản như trắng, đen hay xám thì chiếc G63 6x6 độc nhất Việt Nam lại sở hữu ngoại thất màu vàng bóng. Khoang nội thất của xe đơn giản hơn với da màu đen, không có nhiều sự khác biệt trong nội thất so với dòng G63 cùng thế hệ. Mẫu xe G63 6x6 sở hữu cấu trúc gầm đặc biệt với hệ thống cầu truyền động hoạt động gián tiếp thông qua các bánh răng (Portal axle). Hệ thống truyền động này được thừa hưởng từ chính mẫu xe Mercedes-Benz Unimog. Với thiết kế đồ sộ cùng hệ thống khung gầm chắc chắn, mẫu xe có trọng lượng tổng thể lên tới 4,105 tấn. Mẫu xe bán tải 6 bánh này được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 5,5 lít, sản sinh công suất tối đa 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 6 bánh xe thông qua hộp số tự động 7 cấp. Xe có trọng lượng lên đến 4.105 kg nhưng vẫn có thể đạt vận tốc 100 km/h chỉ trong 7,8 giây, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 160 km/h. So với nguyên bản, mẫu bán tải hạng nặng này đã được nâng cấp hệ thống xả đến từ thương hiệu Akrapovic đem đến âm thanh động cơ ấn tượng hơn. Sau khi về nước, chiếc xe đã được chủ sở hữu lắp đặt thêm các chi tiết bảo vệ đèn chiếu sáng phía trước và đèn xi nhan ở trước. Theo giới mê xe, giá xe Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 khi ra biển trắng và lăn bánh tại thị trường Việt ước tính không dưới 65 tỷ đồng. Video: Mercedes G63 AMG 6x6 giá hơn triệu đô độc nhất Việt Nam.

