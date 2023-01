Điểm mặt xe ôtô mới sẽ ra mắt Việt Nam ngay trong năm 2023

Toyota Hilux 2023

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, Toyota Hilux sẽ là mẫu xe ôtô mới về Việt Nam năm 2023. Xe sẽ được bán vào tháng 3 năm nay. Ban đầu, hãng Toyota sẽ đưa về lô xe Hilux với 100 chiếc thuộc bản 2.4 4x2 AT có giá 852 triệu đồng. So với phiên bản cũ, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 đắt hơn đến 178 triệu đồng nhưng được bổ sung trang bị. Sau bản 2.4 4x2 AT, sẽ đến lượt các bản 2.4 4x2 MT và 2.4 4x4 MT được đưa về Việt Nam phân phối. Ngoài ra, Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam còn có cả bản dùng động cơ diesel 2.8L và GR Sport thể thao. Vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái, một số nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý ở khu vực miền Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Hilux 2023. Lúc đó, nhân viên tư vấn bán hàng hé lộ giá bán tạm tính của mẫu xe bán tải này sẽ dao động từ 740 triệu đến 1 tỷ đồng. Toyota Wigo 2023

Toyota Wigo chưa bao giờ là mẫu xe bán chạy trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn quyết định đưa Wigo 2023 trở lại Việt Nam với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Dự kiến, Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam tiếp tục là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như trước. Sự trở lại của Toyota Wigo 2023 sẽ giúp phân khúc xe hạng A tại Việt Nam có tổng cộng 3 đại diện, bên cạnh Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Wigo 2023 sẽ được bán tại Việt Nam sau Hilux. Toyota Vios 2023

Toyota Vios 2023 có lẽ là mẫu xe mới được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam chờ đợi nhất. Đây là mẫu sedan hạng B đã ra mắt ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 8 năm ngoái dưới cái tên Yaris Ativ. Dự kiến, Toyota Vios 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào quý II năm nay với thiết kế và trang bị "lột xác". Nếu giống xe ở những thị trường Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Lào, Toyota Vios 2023 tại Việt Nam sẽ có thêm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Toyota Innova 2023

Tương tự Vios thế hệ mới, Toyota Innova 2023 cũng được thay đổi toàn diện cả về ngoại hình lẫn trang bị và động cơ. Ra mắt thị trường Indonesia và Ấn Độ vào hồi tháng 11 năm ngoái, Toyota Innova thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA-C) mới đồng thời lần đầu tiên có thêm phiên bản Hybrid. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, một số đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu MPV hạng trung này. Dự kiến trình làng tại Việt Nam vào giữa năm nay, Toyota Innova 2023 có thể sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Innova cũ vẫn được lắp ráp tại Việt Nam và bán song song với thế hệ mới. Lexus RX 2023

Dự kiến, Lexus RX thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam vào đầu năm nay với 4 phiên bản, bao gồm RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h F Sport Performance. Trong đó, Lexus RX 350 Premium 2023 có giá dự kiến 3,43 tỷ đồng. Con số tương ứng của Lexus RX 350 Luxury 2023 là 4,33 tỷ đồng. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, đến khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay, mẫu SUV hạng sang này mới về Việt Nam. Thời điểm giao xe cho khách hàng dự kiến là từ quý II năm 2023. Honda BR-V và CR-V 2023

Honda CR-V thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt vào giữa năm ngoái. Trong thời gian qua, mẫu SUV cỡ C này đã liên tục chạy thử tại Thái Lan và được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Indonesia. Do đó, không có gì bất ngờ khi Honda CR-V 2023 sẽ sớm ra mắt Việt Nam trong năm nay. Hiện mẫu xe này cũng đang được cả hãng lẫn đại lý khuyến mãi mạnh, lên đến gần 200 triệu đồng. Đây có thể là động thái dọn kho để chuẩn bị đón Honda CR-V 2023. Không chỉ CR-V, hãng Honda dự kiến còn giới thiệu mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V thế hệ mới tại Việt Nam trong năm nay. Trước đó, trong triển lãm GIIAS 2022, đại diện của Honda Indonesia đã hé lộ thông tin sẽ xuất khẩu BR-V sang Việt Nam trong năm nay. Ford Ranger Raptor 2023

Ford Ranger thế hệ mới đã được bán tại Việt Nam từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, phiên bản hiệu suất cao của mẫu xe bán tải này là Ford Ranger Raptor 2023 vẫn chưa về Việt Nam. Nhiều khả năng Ford Ranger Raptor 2023 sẽ được phân phối tại Việt Nam trong năm nay dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngay từ tháng 4/2022, đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Ford Ranger Raptor 2023. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe bán tải này sẽ tăng giá 127 triệu đồng so với thế hệ cũ, lên mức 1,329 tỷ đồng. Mitsubishi Xpander Cross và XFC 2023

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Mitsubishi Xpander Cross nâng cấp đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ xe sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam trong năm nay, rất có thể là ngay sau Tết Nguyên đán. Ở phiên bản mới, Mitsubishi Xpander Cross 2023 được nâng cấp về thiết kế và trang bị tương tự Xpander mới. Sau Xpander Cross mới, Mitsubishi sẽ tiếp tục vén màn phiên bản thương mại của mẫu SUV cỡ nhỏ XFC. Trong triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, hãng Mitsubishi đã lần đầu tiên ra mắt phiên bản concept của mẫu xe này. Tuy nhiên, Mitsubishi XFC sẽ không được lắp ráp tại Việt Nam mà có thể là xe nhập khẩu từ Indonesia. Hiện các đại lý tại Việt Nam đã nhận cọc dành cho Mitsubishi XFC phiên bản thương mại. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV cỡ B này sẽ có giá dao động từ 600 - 700 triệu đồng. Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp đã trình làng ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, dự kiến, đến nửa cuối năm nay, mẫu SUV cỡ C này mới được giới thiệu tại Việt Nam. Tương tự phiên bản cũ, Mazda CX-5 2023 sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam. Bộ tứ xe Skoda

Theo kế hoạch do Skoda công bố trong năm ngoái, thương hiệu châu Âu này sẽ kết hợp với TC Motor để bắt đầu bán xe tại Việt Nam từ năm 2023. Trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ nhập khẩu 4 mẫu xe, bao gồm Karoq, Kodiaq, Octavia và Superb, từ châu Âu để bán tại Việt Nam. Trong đó, Skoda Karoq là SUV cỡ C; Kodiaq là SUV cỡ D; Octavia là sedan cỡ C; và Superb là sedan cỡ D. Chery OMODA 5 2023

Thông tin về việc hãng xe Trung Quốc Chery bán mẫu SUV cỡ B OMODA 5 tại Việt Nam đã được hé lộ từ năm ngoái. Theo đại diện của Chery, OMODA 5 sẽ được bán tại Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Ban đầu, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước. Vào hồi tháng 11/2022, đã có tin đồn cho rằng Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 699 - 799 triệu đồng. Nếu giá bán này là chính xác thì Chery OMODA 5 2023 sẽ đắt hơn những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (649 - 749 triệu đồng), MG ZS (528 - 628 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng). Loạt xe Mercedes-Benz

Vào nửa cuối năm nay, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là mẫu SUV hạng sang đã trình làng tại thị trường nước ngoài vào hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoài GLC, thương hiệu ngôi sao 3 cánh có thể còn trình làng hàng loạt mẫu xe hiệu suất cao tại Việt Nam trong năm nay như Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-AMG SL 63 và Mercedes-AMG C43 4Matic. Bên cạnh đó là những mẫu ô tô điện mới như Mercedes-EQB và Mercedes-EQS SUV. Bộ tứ xe BMW lắp ráp trong nước

Vào hồi tháng 12 năm ngoái, tập đoàn BMW đã công bố sẽ kết hợp với THACO để lắp ráp 4 mẫu xe tại Việt Nam, bao gồm 3-Series, 5-Series, X3 và X5. Dự kiến, 4 mẫu xe BMW lắp ráp trong nước này sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán. So với xe nhập khẩu, 4 mẫu ô tô BMW lắp ráp trong nước sẽ rẻ hơn rất nhiều. Trong đó, BMW 3-Series lắp ráp có giá từ 1,399 - 1,719 tỷ đồng. Con số tương ứng của BMW 5-Series lắp ráp là 2,139 - 2,639 tỷ đồng. BMW X3 lắp ráp lại có giá từ 1,799 - 2,439 tỷ đồng. Cuối cùng là BMW X5 lắp ráp với giá từ 4,019 - 4,169 tỷ đồng. Video: Loạt xe ôtô mới sắp ra mắt Việt Nam năm 2023.

Toyota Hilux 2023

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, Toyota Hilux sẽ là mẫu xe ôtô mới về Việt Nam năm 2023. Xe sẽ được bán vào tháng 3 năm nay. Ban đầu, hãng Toyota sẽ đưa về lô xe Hilux với 100 chiếc thuộc bản 2.4 4x2 AT có giá 852 triệu đồng. So với phiên bản cũ, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 đắt hơn đến 178 triệu đồng nhưng được bổ sung trang bị. Sau bản 2.4 4x2 AT, sẽ đến lượt các bản 2.4 4x2 MT và 2.4 4x4 MT được đưa về Việt Nam phân phối. Ngoài ra, Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam còn có cả bản dùng động cơ diesel 2.8L và GR Sport thể thao. Vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái, một số nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý ở khu vực miền Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Hilux 2023. Lúc đó, nhân viên tư vấn bán hàng hé lộ giá bán tạm tính của mẫu xe bán tải này sẽ dao động từ 740 triệu đến 1 tỷ đồng. Toyota Wigo 2023

Toyota Wigo chưa bao giờ là mẫu xe bán chạy trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn quyết định đưa Wigo 2023 trở lại Việt Nam với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Dự kiến, Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam tiếp tục là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như trước. Sự trở lại của Toyota Wigo 2023 sẽ giúp phân khúc xe hạng A tại Việt Nam có tổng cộng 3 đại diện, bên cạnh Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Wigo 2023 sẽ được bán tại Việt Nam sau Hilux. Toyota Vios 2023

Toyota Vios 2023 có lẽ là mẫu xe mới được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam chờ đợi nhất. Đây là mẫu sedan hạng B đã ra mắt ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 8 năm ngoái dưới cái tên Yaris Ativ. Dự kiến, Toyota Vios 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào quý II năm nay với thiết kế và trang bị "lột xác". Nếu giống xe ở những thị trường Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Lào, Toyota Vios 2023 tại Việt Nam sẽ có thêm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Toyota Innova 2023

Tương tự Vios thế hệ mới, Toyota Innova 2023 cũng được thay đổi toàn diện cả về ngoại hình lẫn trang bị và động cơ. Ra mắt thị trường Indonesia và Ấn Độ vào hồi tháng 11 năm ngoái, Toyota Innova thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA-C) mới đồng thời lần đầu tiên có thêm phiên bản Hybrid. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, một số đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu MPV hạng trung này. Dự kiến trình làng tại Việt Nam vào giữa năm nay, Toyota Innova 2023 có thể sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Innova cũ vẫn được lắp ráp tại Việt Nam và bán song song với thế hệ mới. Lexus RX 2023

Dự kiến, Lexus RX thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam vào đầu năm nay với 4 phiên bản, bao gồm RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h F Sport Performance. Trong đó, Lexus RX 350 Premium 2023 có giá dự kiến 3,43 tỷ đồng. Con số tương ứng của Lexus RX 350 Luxury 2023 là 4,33 tỷ đồng. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, đến khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay, mẫu SUV hạng sang này mới về Việt Nam. Thời điểm giao xe cho khách hàng dự kiến là từ quý II năm 2023. Honda BR-V và CR-V 2023

Honda CR-V thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt vào giữa năm ngoái. Trong thời gian qua, mẫu SUV cỡ C này đã liên tục chạy thử tại Thái Lan và được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Indonesia. Do đó, không có gì bất ngờ khi Honda CR-V 2023 sẽ sớm ra mắt Việt Nam trong năm nay. Hiện mẫu xe này cũng đang được cả hãng lẫn đại lý khuyến mãi mạnh, lên đến gần 200 triệu đồng. Đây có thể là động thái dọn kho để chuẩn bị đón Honda CR-V 2023. Không chỉ CR-V, hãng Honda dự kiến còn giới thiệu mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V thế hệ mới tại Việt Nam trong năm nay. Trước đó, trong triển lãm GIIAS 2022, đại diện của Honda Indonesia đã hé lộ thông tin sẽ xuất khẩu BR-V sang Việt Nam trong năm nay. Ford Ranger Raptor 2023

Ford Ranger thế hệ mới đã được bán tại Việt Nam từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, phiên bản hiệu suất cao của mẫu xe bán tải này là Ford Ranger Raptor 2023 vẫn chưa về Việt Nam. Nhiều khả năng Ford Ranger Raptor 2023 sẽ được phân phối tại Việt Nam trong năm nay dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngay từ tháng 4/2022, đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Ford Ranger Raptor 2023. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe bán tải này sẽ tăng giá 127 triệu đồng so với thế hệ cũ, lên mức 1,329 tỷ đồng. Mitsubishi Xpander Cross và XFC 2023

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Mitsubishi Xpander Cross nâng cấp đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ xe sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam trong năm nay, rất có thể là ngay sau Tết Nguyên đán. Ở phiên bản mới, Mitsubishi Xpander Cross 2023 được nâng cấp về thiết kế và trang bị tương tự Xpander mới. Sau Xpander Cross mới, Mitsubishi sẽ tiếp tục vén màn phiên bản thương mại của mẫu SUV cỡ nhỏ XFC. Trong triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, hãng Mitsubishi đã lần đầu tiên ra mắt phiên bản concept của mẫu xe này. Tuy nhiên, Mitsubishi XFC sẽ không được lắp ráp tại Việt Nam mà có thể là xe nhập khẩu từ Indonesia. Hiện các đại lý tại Việt Nam đã nhận cọc dành cho Mitsubishi XFC phiên bản thương mại. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV cỡ B này sẽ có giá dao động từ 600 - 700 triệu đồng. Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp đã trình làng ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, dự kiến, đến nửa cuối năm nay, mẫu SUV cỡ C này mới được giới thiệu tại Việt Nam. Tương tự phiên bản cũ, Mazda CX-5 2023 sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam. Bộ tứ xe Skoda

Theo kế hoạch do Skoda công bố trong năm ngoái, thương hiệu châu Âu này sẽ kết hợp với TC Motor để bắt đầu bán xe tại Việt Nam từ năm 2023. Trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ nhập khẩu 4 mẫu xe, bao gồm Karoq, Kodiaq, Octavia và Superb, từ châu Âu để bán tại Việt Nam. Trong đó, Skoda Karoq là SUV cỡ C; Kodiaq là SUV cỡ D; Octavia là sedan cỡ C; và Superb là sedan cỡ D. Chery OMODA 5 2023

Thông tin về việc hãng xe Trung Quốc Chery bán mẫu SUV cỡ B OMODA 5 tại Việt Nam đã được hé lộ từ năm ngoái. Theo đại diện của Chery, OMODA 5 sẽ được bán tại Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Ban đầu, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước. Vào hồi tháng 11/2022, đã có tin đồn cho rằng Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 699 - 799 triệu đồng. Nếu giá bán này là chính xác thì Chery OMODA 5 2023 sẽ đắt hơn những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (649 - 749 triệu đồng), MG ZS (528 - 628 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng). Loạt xe Mercedes-Benz

Vào nửa cuối năm nay, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là mẫu SUV hạng sang đã trình làng tại thị trường nước ngoài vào hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoài GLC, thương hiệu ngôi sao 3 cánh có thể còn trình làng hàng loạt mẫu xe hiệu suất cao tại Việt Nam trong năm nay như Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-AMG SL 63 và Mercedes-AMG C43 4Matic. Bên cạnh đó là những mẫu ô tô điện mới như Mercedes-EQB và Mercedes-EQS SUV. Bộ tứ xe BMW lắp ráp trong nước

Vào hồi tháng 12 năm ngoái, tập đoàn BMW đã công bố sẽ kết hợp với THACO để lắp ráp 4 mẫu xe tại Việt Nam, bao gồm 3-Series, 5-Series, X3 và X5. Dự kiến, 4 mẫu xe BMW lắp ráp trong nước này sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán. So với xe nhập khẩu, 4 mẫu ô tô BMW lắp ráp trong nước sẽ rẻ hơn rất nhiều. Trong đó, BMW 3-Series lắp ráp có giá từ 1,399 - 1,719 tỷ đồng. Con số tương ứng của BMW 5-Series lắp ráp là 2,139 - 2,639 tỷ đồng. BMW X3 lắp ráp lại có giá từ 1,799 - 2,439 tỷ đồng. Cuối cùng là BMW X5 lắp ráp với giá từ 4,019 - 4,169 tỷ đồng. Video: Loạt xe ôtô mới sắp ra mắt Việt Nam năm 2023.