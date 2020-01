Điểm mặt xe nhập khẩu "ế chỏng chơ" tại Việt Nam cuối 2019

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 12/2019 đạt 33.159 xe, tăng 11% so với tháng 11/2019. Loạt xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 12/2019 đã có sự cải thiện rõ rệt về doanh số. Nguyên nhân của sự tăng trưởng được cho là do nhu cầu mua xe của người dân tăng cao để phục vụ nhu cầu chơi Tết. Trong vài tháng gần đây, doanh số bán xe Isuzu D-Max tại nước ta ngày càng sụt giảm. Tổng kết tháng 12/2019 vừa qua mẫu xe bán tải của Isuzu chỉ bán được 6 xe ra thị trường, tiếp tục giảm 9 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn cả năm 2019 có 368 xe D-Max rời đại lý. Giá xe Isuzu D-Max hiện tương đối rẻ, chỉ từ 650 - 820 triệu đồng. So với tháng trước, kết quả bán hàng của mẫu Toyota Alphard đã tăng lên 17 xe nhưng nó vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chậm nhất tháng 12/2019. Trong suốt cả năm 2019 mới chỉ có 124 xe khách hàng lựa chọn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là giá thành đắt đỏ. Isuzu Mu-X và D-Max đã quá quen thuộc với danh sách này khi tháng nào hãng cũng chỉ bán được con số rất lẹt đẹt. Với 39 xe Mu-X giao đến tay khách hàng trong tháng 12 đã nâng tổng lượng xe bán ra thị trường trong năm 2019 vừa qua lên đến 544 xe. Hiện nay mẫu SUV bán "ế" này đang được phân phối tại nước ta 3 phiên bản, giá niêm yết từ 820 - 1.120 triệu đồng. Honda Accord khiến khách hàng bất ngờ bởi tháng trước mẫu xe này vẫn có doanh số bán chạy thứ 2 toàn phân khúc xe hạng D (chỉ sau Toyota Camry), tháng 12/2019 lại bất ngờ ghi danh vào top xe ế với doanh số 45 xe. Cộng dồn 12 tháng của năm 2019 có 252 xe được đến tay người tiêu dùng. Nguyên nhân khiến Accord được ít người lựa chọn là bởi giá bán xe đang cao nhất phân khúc, từ 1.319 - 1.329 triệu đồng. So với doanh số tháng 11 thì lượng xe Land Cruiser được bán ra trong tháng 12/2019 đã tăng gần gấp đôi, đạt mức 52 xe, cộng tổng cả năm đạt 267 xe được xuất xưởng. Hiện nay hãng xe Nhật Bản chỉ đang phân phối duy nhất một phiên bản Toyota Land Cruiser với mức giá hơn 4 tỷ đồng. Nhờ sự tăng trưởng nhẹ 2 xe về doanh số trong tháng 12 vừa qua, đạt 53 xe rời đại lý đã giúp cho Ford Explorer thăng hạng 1 bậc trong danh sách này. Chỉ có duy nhất một biến thể được phân phối với mức giá 2,268 tỷ đồng - quá ít sự lựa chọn mà giá thành lại cao khiến cho Explorer không được nhiều khách hàng ưa chuộng như các đối thủ khác. Avanza là mẫu xe thứ 3 của nhà Toyota có mặt trong top xe bán chậm nhất tháng 12/2019 vừa qua và nhiều tháng trước cũng vậy. Cũng khá bất ngờ với doanh số 55 xe Avanza được về với chủ mới trong tháng 12 (tăng 13 xe so với tháng 11) nhưng vẫn khiến mẫu xe này bị tụt từ vị trí số 6 xuống đứng vị trí số 7. Điều này chứng tỏ sức mua sắm xe của người tiêu dùng dịp cuối năm đã tăng lên rất đáng kể. Doanh số bán hàng của Chevrolet Traiblazer tháng 12 không có sự thay đổi so với tháng 11/2019, đạt 59 xe nhưng lại vươn từ vị trí số 9 lên số 8 của danh sách này. Hiện nay mẫu SUV Traiblazer đang được phân phối tại nước ta dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bởi hãng ôtô Việt - VinFast, giá bán từ 885 - 1.066 triệu đồng cho 3 biến thể. Do Suzuki Ciaz hết hàng, không có doanh số nên Mitsubishi Mirage đã chiếm một chỗ trong bảng xếp hạng các mẫu xe ôtô bán ế nhất toàn thị trường Việt trong tháng 12/2019 với 61 xe. Cộng tổng 12 tháng của năm 2019 đã có 773 xe Mirage mới được đăng ký biển số và lăn bánh trên đường. Mẫu xe cuối cùng có mặt trong danh sách ôtô nhập khẩu ế nhất này là Toyota Prado khi hãng chỉ bán được 61 xe trong tháng 12/2019, đạt 784 xe rời đại lý trong năm vừa qua. Mẫu SUV cỡ lớn của hãng xe Nhật có chất lượng vượt trội nhưng có lẽ cũng bởi vì giá đắt (4,038 tỷ đồng) nên rất ít khách hàng lựa chọn. Video: Top những mẫu xe sẽ về Việt Nam trong năm 2020.

