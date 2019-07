Điểm mặt xe 7 chỗ dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam

Vừa ra mắt thị trường Việt vào cuối tháng 6/2019, mẫu xe giá rẻ 7 chỗ MPV Suzuki Ertiga 2019 có lợi thế thu hút khách hàng nhờ bán ra thấp nhất phân khúc hiện nay, chỉ từ 499 – 549 triệu đồng. Với giá bán này, trước đây, khách hàng chỉ có thể mua được một mẫu sedan cỡ B. Sự tái suất của Ertiga khiến cho cuộc chiến phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam thêm rất sôi động. Trên phiên bản cao cấp nhất, Suzuki Ertiga 2019 được trang bị sẵn màn hình giải trí cảm ứng đa thông tin 7 inch kết nối Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, nút bấm khởi động, ghế có thể điều chỉnh độ cao thấp... Xe trang bị động cơ 1.5L cho công suất tối đa 103 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp tùy chọn. Các trang bị an toàn dừng lại ở mức cơ bản với 2 túi khí phía trước, chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Toyota Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Avanza 2019 phiên bản cải tiến, nâng cấp ngoại thất cũng như trang bị tiện nghi. Phần đầu xe sở hữu thiết kế cản trước mới, tích hợp gọn gàng với lưới tản nhiệt rộng và cao. Hốc đèn sương mù được tạo dáng bằng những đường dập nổi thể thao và những nếp gấp ấn tượng... Toyota còn trang bị trên Avanza đèn pha dạng LED trẻ trung hiện đại và chiếu sáng tốt hơn. Phiên bản Avanza 1.3E MT có giá 544 triệu đồng. Avanza 1.5G AT 612 triệu đồng. Xe nhập khẩu Indonesia, giá tăng 7-19 triệu so với bản tiền nhiệm. hoàn tất các thủ tục lăn bánh Toyota Avanza, khách hàng tại các tỉnh, thành phố (ngoại trừ Hà Nội) với số tiền 700 triệu đồng là vừa đủ. Nhưng với khách hàng tại Hà Nội, để hoàn tất các chi phí lăn bánh Toyota Avanza 2019 phiên bản số tự động sẽ phải mất tổng chi phí khoảng 708 triệu đồng. Nhắc tới xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, giá rẻ không thể bỏ qua Mitsubishi Xpander, mẫu xe đang nắm giữ ngôi vương phân khúc này. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 7.544 xe Mitsubishi Xpander đến tay khách hàng. Là mẫu xe 7 chỗ giá rẻ chỉ từ 550 đến 620 triệu đông, nhưng Xpander vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn như: phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC, khởi hành ngang dốc HSA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Cùng với đó là 2 túi khí ở hàng ghế phía trước. Cầm trong tay khoảng 700 triệu đồng, khách hàng tại cả Hà Nội cũng như TP HCM đều có thể hoàn tất chi phí để ra biển số Kia Rondo phiên bản số sàn. Giá xe Kia Rondo hiện bán ra từ 585 triệu đồng. Với thiết kế ngoại thát nổi bật với những đường gân dập nổi mạnh mẽ vuốt dọc thân xe, Rondo là sự pha trộn nét tinh tế của cảm xúc với sự tiện nghi của các tính năng, công nghệ của một chiếc xe dành cho cuộc sống năng động và thân thiện với môi trường. Xe sử dụng động cơ dung tích 2.0L cho công suất tối đa 150 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp, thay vì 5 cấp như các mẫu xe còn lại. Video: Hoài nghi về xe 7 chỗ giá rẻ Mitsubishi Xpander.

