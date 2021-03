ĐIểm mặt những mẫu xe ôtô mang “tai tiếng nhất” vì lỗi gây cháy

Pontiac Fiero

Pontiac Fiero là mẫu xe ôtô mang tiếng xấu bởi triều hướng bốc cháy bất ngờ mà gần như không có dấu hiệu cảnh báo nào cả, và kết quả doanh số bán hàng tự tính đã chịu tác động tiêu cực. Vấn đề tồi tệ đến mức ước tính cứ 400 chiếc Fiero thì có 1 chiếc bị cháy trong vòng 1 hoặc 2 năm kể từ khi được bán. Ngày nay, chúng là một lựa chọn xe thể thao rẻ tiền và có rất nhiều người hâm mộ, những người cho rằng lỗi xe ôtô tự bốc cháy của chúng đã bị thổi phồng quá mức bởi giới truyền thông. Hyundai Tucson

Trong những năm gần đây, Hyundai đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong vai một nhà sản xuất ôtô chất lượng tốt với giá thành rẻ. Thật không may, họ cũng đã trải qua nhiều đợt triệu hồi liên quan đến cháy xe ôtô Hyundai, với các vấn đề từ rò rỉ dầu phanh đến bể dầu bị lỗi. Đợt triệu hồi tai tiếng nhất của họ diễn ra vào tháng 1 năm 2021, khi hơn 651.000 chiếc Hyundai đã phải triệu hồi vì lỗi hệ thống ABS. Mẫu SUV Tucson bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, vì đợt triệu hồi bao gồm tất cả các xe sản xuất từ năm 2016 - 2021. Kia Stinger

Mẫu sedan chất thể thao Stinger của Kia cũng gặp phải vấn đề tương tự như thương hiệu anh em Hyundai. Vấn đề chính liên quan đến một nhà cung cấp phụ tùng bên ngoài mà cả hai công ty đã sử dụng để sản xuất hệ thống ABS của họ. Công ty Hàn Quốc thậm chí đã khiến nhiều người lo ngại khi nói rằng tất cả các chiếc xe bị ảnh hưởng nên được giữ bên ngoài cho đến khi được sửa chữa qua việc triệu hồi. Lamborghini Aventador

Không khó để tìm thấy những video cho thấy cảnh một chiếc Lamborghini Aventador bốc cháy trên internet, bao gồm một video cực kỳ tai tiếng từ Dubai khi chủ xe rồ ga để lên hình để rồi khiến xe bị bắt lửa ngay lập tức. Lamborghini đã nhận ra có lỗi tồn tại và ra lệnh triệu hồi vào năm 2017. Theo nhà sản xuất siêu xe Ý, vấn đề nằm ở hệ thống nhiên liệu, và gần như mọi chiếc Aventador đều được gửi đi sửa. Hyundai Kona EV

Xe điện Hyundai Kona nhìn chung đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những người đánh giá và chủ sở hữu kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, một vấn đề khiến nhiều người mua xe điện tiềm năng lo sợ là khả năng cụm pin của họ bất ngờ bốc cháy, và thật không may, điều đó đã xảy ra với Kona. Một số chủ sở hữu đã báo cáo xe của họ bốc cháy, với 15 trường hợp được thu thập bởi chỉ một hãng truyền thông. Do vậy, khoảng 75.000 chiếc Kona EV hiện đang được triệu hồi và cụm pin của chúng sẽ được thay thế. Ferrari 458 Italia

Xe Ferrari không thật sự nổi tiếng về chất lượng chế tạo của chúng. Trên thực tế, tai tiếng có thể là một từ ngữ thích hợp hơn. Vì vậy, khi tin tức bắt đầu lan truyền về những chiếc 458 Italia bốc cháy một cách bí ẩn, không nhiều người thấy ngạc nhiên. Qua điều tra, vấn đề được phát hiện bắt nguồn từ một chất kết dính không phù hợp mà được sử dụng trong các vòm bánh sau của xe. Chúng ở bên cạnh động cơ, vậy nên trong một số trường hợp, chúng trở nên quá nóng và bùng cháy. Ferrari đã khắc phục sự cố miễn phí, và kể từ đó không có báo cáo về vấn đề tương tự nào nữa. Fisker Karma

Vì nhiều lý do khác nhau, Fisker chưa bao giờ có thể đạt thành công trên mặt thương mại với mẫu xe điện Karma. Một trong những lý do như thế là trong giai đoạn đầu đưa các chiếc xe đến tay khách hàng, một số chiếc đã bỗng bắt lửa và cháy rụi. Công ty thông báo rằng lỗi là do muối hại, nhưng đã quá muộn để cứu vãn thanh danh của công ty. Tại thời điểm năm 2012 khi xe điện vẫn là một khái niệm mới mẻ, nhiều người mua đã tìm đến những lựa chọn truyền thống an toàn hơn. Ford Pinto

Một trong những mẫu xe gặp vấn đề cháy tai tiếng nhất và sớm nhất là Ford Pinto, một mẫu xe bé nhỏ của thập niên 1970. Nhiều thông tin cho rằng vì thiết kế của chiếc xe, bình xăng có thể dễ dàng bị vỡ khi va chạm, qua đó khiến toàn bộ chiếc xe bắt lửa. Thật không may, có tới 180 trường hợp tử vong đã được ghi nhận do lỗi này. Vì thế, khách hàng nhanh chóng tránh xa chiếc xe, khiến doanh số bán hàng tụt dốc, và Ford quyết định “xử trảm” nó. Video: Những mẫu siêu xe bất ngờ bốc cháy trên đường.

