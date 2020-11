Điểm mặt loạt ôtô "giá mềm" sắp ra mắt thị trường Việt Nam

Mới đây, Honda Việt Nam đã công bố lịch ra mắt chính thức của Honda City thế hệ mới vào 09/12/2020 tới đây và dự kiến giao xe tới khách hàng vào đầu năm sau. Mẫu xe này sẽ được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản (RS, L và G) và tiếp tục lắp ráp trong nước. Hiện tại, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc xe với mức giá xe Honda City RS: 619 triệu đồng, City L: 599 triệu đồng, City G: 559 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, Honda City 2021 tại Việt Nam sẽ được trang bị khối động cơ 1.0L VTEC Turbo tương tự xe tại thị trường Thái Lan, cho công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thế hệ thứ 5 của Honda City cũng sẽ có những thay đổi về ngoại hình và nâng cấp nội thất, tiện nghi. Theo những hình ảnh chụp được tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Honda City 2020 sẽ sở hữu cụm lưới tản nhiệt sơn đen, cụm đèn chiếu sáng full-LED, ăng-ten vây cá mập, cụm đèn hậu và bộ la-zăng thiết kế mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ không được trang bị gói an toàn Honda Sensing như kỳ vọng của nhiều người tiêu dùng. Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về Honda City 2021 sắp được ra mắt vào ngày 19/12 tới đây, thì bất ngờ Hyundai Accent 2021 mới bi bắt gặp khi đang chạy thử tại Ninh Bình. Nhiều khả năng đây là bản nâng cấp mới của Accent 2021, cùng với đó theo một số nguồn tin cũng cho biết Hyundai Accent 2021 sẽ được ra mắt ngay trong tháng 11 tới đây và tất nhiên mẫu xe này vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước. Trang bị cụ thể của Hyundai Accent 2021 chưa được tiết lộ. Đối chiếu theo phiên bản được bán tại một số thị trường khác trong khu vực, có thể kỳ vọng Accent mới được trang bị hệ thống chiếu sáng LED thay cho loại halogen cũ. Xe sẽ có thiết kế cản sau mới đi kèm 2 ống xả, bộ khuếch tản gió giả, đèn hậu thay đổi nhẹ giao diện bên trong và sử dụng bóng LED. Nội thất Accent 2021 ở nước ngoài có ít thay đổi. Đáng chú ý là sự xuất hiện của màn hình kỹ thuật số kích cỡ 4,2 inch mới bên trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng 8 inch tách bạch ra khỏi táp-lô và lẫy chuyển số trên vô lăng... Các trang bị an toàn trên Hyundai Accent 2020 mới sắp ra mắt Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Động cơ không đổi, sử dụng động cơ 1.4L cho công suất 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 132Nm. Dù Thaco chưa tiết lộ bất cứ thông tin chính thức nào về kế hoạch đưa Kia Morning mới về nước nhưng nhiều nguồn tin cho biết mẫu xe này sẽ cập bến thị trường Việt vào cuối năm nay. Đáng chú ý, mẫu xe sắp ra mắt sẽ là phiên bản nâng cấp vòng đời của Kia Morning thế hệ 3 - mẫu xe được giới thiệu tại thị trường Hàn Quốc vào giữa tháng 05/2020 vừa qua. Trong khi đó, Kia Morning 2020 hiện hành đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2, được Thaco lắp ráp và phân phối tới khách Việt từ năm 2013. Như vậy, Thaco đã bỏ qua thế thứ 3 và đưa bản mới nhất về nước để phục vụ khách Việt. Ngoài những tinh chỉnh về thiết kế, Kia Morning mới tại Việt Nam sẽ được bổ sung một số trang bị tiện nghi hơn như cụm đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch sau vô-lăng hay tính năng Car to Home với chức năng điều khiển các thiết bị tại nhà. Đồng thời, màn hình trung tâm cũng được nâng cấp lên loại cảm ứng 8 inch nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí cho người dùng. Hệ thống giải trí mới kết nối 2 thiết bị Bluetooth, nhận diện giọng nói bằng nền tảng AI, điều hướng không dây,... Dự kiến động cơ của Kia Morning thuộc loại 1.0L SmartStream hút khí tự nhiên, cho công suất cực đại là 76 mã lực và mô-men xoắn 95,1 Nm, nối với hộp số tự động 4 cấp. Thế hệ thứ 4 của Nissan Sunny (tên gọi khác của Nissan Almera) được giới thiệu tại thị trường Thái Lan từ tháng 11/2019. Mới đây, một số nguồn tin không chính thức tiết lộ mẫu xe mới này có thể sẽ cập bến thị trường ôtô Việt ngay trong tháng 11/2020 tới đây. Bước sang thế hệ mới, ngoại thất của Nissan Sunny 2021 mới có nhiều thay đổi rõ rệt với lưới tản nhiệt V-Motion, đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn hậu LED và bộ la-zăng thiết kế mới,... Bên cạnh đó, nội thất xe cũng được bố trí lại đơn giản nhưng sang trọng hơn thông qua việc sử dung chất liệu da mềm ở nhiều vị trí. Các tiện nghi trên xe bao gồm màn hình giải trí cảm ứng 8 inch có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth/AUX/USB, màn hình đa thông tin MID 7 inch sau vô lăng, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, hệ thống âm thanh 6 loa,.... Nhiều khả năng Nissan Sunny thế hệ mới sẽ trang bị loại động cơ tăng áp 1.0L 3 xy-lanh tương tự xe tại thị trường Thái Lan. Khối động cơ này cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 152 Nm, kết hợp với hộp số Xtronic CVT. Tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, Toyota Vios phiên bản mới đã được bán ra mới ngoại hình hiện đại hơn với phần đầu phía trước của xe được lấy cảm hứng từ Corolla Altis hoàn toàn mới, cụm đèn và và đèn hậu dạng LED trong khi đèn sương mù đặt ở hốc hút gió giả. Nội thất hầu như không có thay đổi, trong đó phiên bản cao nhất được trang bị nút bấm khởi động, lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, camera lùi, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch kết nối Weblink, USB/AUX/Bluetooth… Động cơ vẫn là loại 4 xi-lanh 1,5 lít cho công suất 107 mã lực với tùy chọn hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp. Trang bị an toàn của Toyota Vios 2021 bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS với phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát ổn định xe, hệ thống khởi hành ngang dốc hỗ trợ và 7 túi khí. Tại Việt Nam, chưa có thông tin cụ thể về Toyota Vios 2021 mới được ra mắt. Video: Top 5 xe hạng B giá rẻ đáng mua đầu năm 2020.

