Điểm mặt chiếc Mercedes-Benz đắt nhất trong lịch sử thương hiệu

Mercedes-AMG One 2023 - từ 2,7 triệu USD (65,66 tỷ đồng)

Mercedes-AMG One triệu đô chỉ được sản xuất số lượng giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu với giá bán vô cùng đắt đỏ, 2,72 triệu USD (tương đương khoảng 63 tỷ đồng). Mercedes-AMG One thuộc top xe nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100km và vận tốc tối đa đạt 352km/h. Để làm được điều này, mẫu xe sở hữu động cơ V6 1.6L tăng áp kết hợp động cơ điện cho công suất tổng lên tới 1049 mã lực. Nhằm áp dụng được triệt để sức mạnh của khối động cơ, các kỹ sư của Mercedes-AMG đã thiết kế hệ truyền động đặc biệt bao gồm bốn động cơ điện kết hợp lại. Hai động cơ được đặt ở phía trước, mỗi động cơ ở mỗi bánh tạo ra 322 mã lực. Động cơ thứ ba được lắp cùng với động cơ xăng, truyền 161 mã lực đến trục khuỷu. Động cơ thứ tư gắn liền với bộ tăng áp công nghệ cao bổ sung thêm 121 mã lực. Hệ thống dẫn động 4 bánh AMG Performance 4MATIC+ có khả năng biến thiên độc lập từng bánh theo điều kiện mặt đường. Mercedes-Benz SLR Stirling Moss 2009 - từ 1,268 triệu USD (khoảng 30,84 tỷ đồng)

Nếu là một người đam mê siêu xe, bạn sẽ biết rõ đâu là mẫu xe không quá đặc biệt, đâu là những mẫu xe khiến bạn phải trầm trồ, hào hứng và đặt ra câu hỏi “Chiếc xe này có giá bao nhiêu?” Mercedes-Benz SLR Stirling Moss 2010 là một trong những mẫu xe như vậy và nó có giá bán lên tới 859.000 USD (khoảng 20,9 tỷ đồng) ở thời điểm năm 2009, giá quy đổi hiện tại vào khoảng 1,268 triệu USD (~30,84 tỷ VNĐ). Đây là mẫu xe tri ân chiến thắng kỷ lục của Stirling Moss và tay lái phụ Denis Jekinson cùng chiếc Mercedes-Benz 300 SLR tại giải đua xe Mille Miglia diễn ra tại Ý vào năm 1955. Mercedes-Benz khẳng định rằng đây là “chiếc xe đường trường hoàn thiện và mang lại cảm giác thú vị nhất của hãng xe này, sau chiếc CLK GTR Roadster.” “Trái tim” của Mercedes-Benz SLR Stirling Moss là khối động cơ V8 5.4L siêu nạp, cho công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 820Nm. Khả năng tăng tốc của mẫu xe này từ 0 - 96 km/h là 3,3 giây. Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster 2009 từ 774.958 USD (khoảng 18,85 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster là phiên bản đặc biệt của SLR McLaren đời 2004 vừa được nêu ở trên. Mẫu xe này có giá quy đổi khoảng 775.000 USD (khoảng 18,85 tỷ đồng). Lý giải về tên gọi ‘722’, đây là cái tên được đặt theo giờ xuất phát (7 giờ 22 phút) của chiếc Mercedes-Benz 300 SLR do Stirling Moss cầm lái trên đường đua vào năm 1955 và giành chiến thắng thuyết phục. Xeđược trang bị động cơ V8 tăng áp 5.5L cho công suất cực đại 650 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm. . Hộp số sử dụng cho 722 S vẫn là loại tự động 5 cấp như tất cả các xe khác trong dòng SLR. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3,7 giây, thêm chưa đến 7 giây để kim đồng hồ chỉ tốc độ 200km/h. Tốc độ cực đại của siêu xe này là 335km/h Mercedes-Benz SLR McLaren 2004 từ 762.811 USD (khoảng 18,5 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLR McLaren là mẫu xe ra đời năm 2003, thời điểm thương hiệu ngôi sao ba cánh của Đức nắm giữ 40% cổ phần của hãng xe Anh quốc McLaren. Trước khi dừng sản xuất vào năm 2010, chỉ có 2.157 chiếc SLR xuất xưởng, với hai biến thể chính là coupe (mui cứng) và roadster (mui trần). Vào thời điểm đó, giá xe Mercedes-Benz SLR McLaren bán ra khoảng 455.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng). Nếu tính thời giá hiện tại do lạm phát, chiếc xe này có giá vào khoảng 750.000 USD (khoảng 18,2 tỷ đồng). "Trái tim" của Mercedes-Benz SLR McLaren là động cơ V8 siêu nạp, dung tích 5.4L, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và 780 Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm hộp số tự động 5 cấp có tên gọi AMG Speedshift R với ba chế độ thủ công. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 334 km/h. Mercedes-AMG G63 6x6 2015 từ 682.777 USD (khoảng 16,6 tỷ đồng)

Mercedes-AMG G63 6x6 là một trong những mẫu siêu SUV hiếm có trên thế giới khi chỉ được sản xuất với số lượng khoảng 100 chiếc từ năm 2013 đến 2015. Do chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn nên Mercedes-AMG G63 6x6 2015 có mức giá đắt đỏ cũng là điều dễ hiểu. Theo đó, “quái vật” 6 bánh này có giá bán quy đổi hiện tại là 682.777 USD (khoảng 16,6 tỷ đồng), bằng 3 chiếc G63 hoàn toàn mới cộng lại. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG G63 6x6 2015 là khối động cơ V8 Twin-turbocharged 5.5L, sản sinh công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 760Nm. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 từ 449.271 USD (khoảng 10,9 tỷ đồng)

Dòng Mercedes-Benz SL luôn mang đến những chiếc xe thể thao hiệu suất cao, tuy nhiên mẫu SL65 AMG Black Series này đã vượt qua ranh giới của phân khúc. Động cơ V12 tăng áp kép đặt ở phía trước và truyền công suất cực đại 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000Nm thẳng tới bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp đã được sửa đổi. Khối động cơ này cho phép Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 tăng tốc từ 0-60km/h trong 3,6 giây. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 có giá quy đổi ở thời điểm hiện tại là 449.271 USD (khoảng 10,93 tỷ đổng). Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2013 từ 373.848 USD (khoảng 9,11 tỷ đồng)

Tương tự Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition, phiên bản SLS AMG Black Series cũng bị ngừng sản xuất từ năm 2013. Mẫu xe này có giá bán từ 373.848 USD (khoảng 9,11 tỷ đồng). Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2013 được trang bị động cơ V8 6.2L cho công suất 635 mã lực và mô-men xoắn 635 Nm. Vòng tua cực đại của động cơ tăng từ 7.200 lên 8.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 3,6 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với xe SLS AMG công suất 571 mã lực. Về tốc độ cực đại, SLS AMG Black Series đạt 315km/h, chứ không phải 317km/h như phiên bản GT. Đó chủ yếu là nhờ cánh gió mới phía sau và gói khí động học được thay đổi. Mercedes-Benz AMG GT Black Series 2023 từ 325.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng)

Được phân nhánh hiệu suất cao AMG của Mercedes-Benz miêu tả là "siêu xe thể thao mang lại những giá trị giàu truyền thống thương hiệu trong làng đua xe", GT Black Series được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép với công suất vô cùng ấn tượng 720 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm. Hộp số ly hợp kép 8 cấp được gia cố để chống chịu mô-men xoắn khủng hơn trước đáng kể, qua đó cho phép mẫu xe dẫn động cầu sau bứt tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, lên 200 km/h trong chưa đầy 9 giây. Tốc độ tối đa chiếc coupe có thể chạm đến được giới hạn ở 325 km/h. Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 từ 301.226 USD (khoảng 7,34 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 là một mẫu siêu xe đích thực và mặc dù đã không được sản xuất trong một thập kỷ nay nhưng nó vẫn được xếp hạng là một trong những mẫu xe đắt nhất từng được bán ra bởi thương hiệu Đức. Theo đó, Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 có giá bán niêm yết 301.226 USD (khoảng 7,34 tỷ đồng). Chỉ có 350 siêu xe SLS AMG GT Final Edition được xuất xưởng, trong đó có cả bản coupe và roadster, cùng các biến thể khác của dòng xe SLS AMG. Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition được trang bị động cơ V8 6.2L, sản sinh công suất tối đa 591 mã lực, momen xoắn cực đại 650 Nm. Mercedes-Maybach S680 4Matic 2023 - Giá bán từ 230.150 USD (khoảng 5,61 tỷ đồng)

Mercedes-Maybach S680 được cho là phiên bản cao cấp nhất của dòng S-Class sang trọng. Ngay khi xuất hiện, Mercedes-Maybach S 680 4Matic lập tức khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ về công nghệ cũng như thiết kế, bởi đây không chỉ là chiếc ô tô đơn thuần mà là một món trang sức xa xỉ, "độc, sang, cuốn nhất". Điều này đồng nghĩa với giá bán của mẫu xe sang trọng này cũng không hề rẻ. Theo đó, Mercedes-Maybach S680 4Matic 2023 có giá bán khởi điểm từ 230.150 USD (khoảng 5,61 tỷ đồng) nhưng thường có tính cá nhân hoá rất cao. Mercedes-Maybach S680 4Matic sở hữu máy xăng V12 6.0L tăng áp kép được chế tạo thủ công, sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.001 Nm. Đây chính là điểm vượt trội hoàn toàn của S680 so với các bản thấp hơn. Kết nối với cỗ máy V12 là hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh, giúp chiếc sedan nặng 2,3 tấn chỉ mất 4,4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h, nhanh hơn thế hệ mà nó thay thế khoảng 0,3 giây. Mercedes-AMG SL63 2023 – Giá bán từ 183.000 USD (khoảng 4,46 tỷ đồng)

AMG SL63 là phiên bản mạnh mẽ và đắt tiền nhất trong dòng SL couple mui trần hiện nay của Mercedes-Benz. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm từ 183.000 USD (khoảng 4,46 tỷ đồng). Mercedes-AMG SL63 2023 sở hữu động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800Nm. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong 3,5 giây. Mercedes-AMG G63 2023 – Giá bán từ 179.000 USD (khoảng 4,36 tỷ đồng)

Mercedes-AMG G63 2023 được coi là chiếc xe địa hình thể thao đa dụng cao cấp nhất thế giới hiện nay, và được xem là "ông vua" off-road trường tồn. Là chiếc SUV đầu bảng trong dòng G-Class của Mercedes-Benz, G63 2023 có giá bán khởi điểm từ 179.000 USD (khoảng 4,36 tỷ đồng). Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG G63 2023 là khối động cơ V8 Twin-turbo 4.0L tương tự GLS 600 nhưng được điều chỉnh với công suất cao hơn là 557 mã lực, mô-men xoắn 850Nm. Mercedes-Maybach GLS 600 2023 – Giá bán từ 174.350 USD (khoảng 4,25 tỷ đồng)

Mercedes-Maybach GLS 600 được mệnh danh là chiếc xe "Chủ tịch", vốn sinh ra để dành riêng cho giới thượng lưu với nhiều trang bị cao cấp, hiện đại hàng đầu. Do đó, việc Mercedes-Maybach GLS 600 xuất hiện trong danh sách này cũng là điều dễ hiểu. Mẫu SUV này có mức giá khởi điểm từ 174.350 USD (khoảng 4,25 tỷ đồng), chưa bao gồm các tuỳ chọn. Sức mạnh của Mercedes-Maybach GLS 600 đến từ khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất 557 mã lực, mô-men xoắn 730 Nm. Đi kèm với đó là sự hỗ trợ của hệ thống điện EQ Boost, cung cấp thêm 21 mã lực và 250 Nm. Mercedes-AMG EQS 53 Sedan 2023 – Giá bán từ 147.550 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng)

Mercedes-AMG EQS 53 là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu đeo huy hiệu AMG. Đây cũng là mẫu sedan chạy điện có giá bán đắt nhất của hãng từ trước đến nay. Giá bán của Mercedes-AMG EQS 53 khởi điểm từ 147.550 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng). Mercedes-AMG EQS 53 Sedan 2023 được trang bị 2 động cơ điện, cho công suất 649 mã lực và mô-men xoắn 952Nm. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-96km/h trong 3,4 giây với tốc độ tối đa 241km/h. Video: Chi tiết Mercedes-AMG One, Hypercar dùng động cơ xe đua F1.

Mercedes-AMG One 2023 - từ 2,7 triệu USD (65,66 tỷ đồng)

Mercedes-AMG One triệu đô chỉ được sản xuất số lượng giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu với giá bán vô cùng đắt đỏ, 2,72 triệu USD (tương đương khoảng 63 tỷ đồng). Mercedes-AMG One thuộc top xe nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100km và vận tốc tối đa đạt 352km/h. Để làm được điều này, mẫu xe sở hữu động cơ V6 1.6L tăng áp kết hợp động cơ điện cho công suất tổng lên tới 1049 mã lực. Nhằm áp dụng được triệt để sức mạnh của khối động cơ, các kỹ sư của Mercedes-AMG đã thiết kế hệ truyền động đặc biệt bao gồm bốn động cơ điện kết hợp lại. Hai động cơ được đặt ở phía trước, mỗi động cơ ở mỗi bánh tạo ra 322 mã lực. Động cơ thứ ba được lắp cùng với động cơ xăng, truyền 161 mã lực đến trục khuỷu. Động cơ thứ tư gắn liền với bộ tăng áp công nghệ cao bổ sung thêm 121 mã lực. Hệ thống dẫn động 4 bánh AMG Performance 4MATIC+ có khả năng biến thiên độc lập từng bánh theo điều kiện mặt đường. Mercedes-Benz SLR Stirling Moss 2009 - từ 1,268 triệu USD (khoảng 30,84 tỷ đồng)

Nếu là một người đam mê siêu xe, bạn sẽ biết rõ đâu là mẫu xe không quá đặc biệt, đâu là những mẫu xe khiến bạn phải trầm trồ, hào hứng và đặt ra câu hỏi “Chiếc xe này có giá bao nhiêu?” Mercedes-Benz SLR Stirling Moss 2010 là một trong những mẫu xe như vậy và nó có giá bán lên tới 859.000 USD (khoảng 20,9 tỷ đồng) ở thời điểm năm 2009, giá quy đổi hiện tại vào khoảng 1,268 triệu USD (~30,84 tỷ VNĐ). Đây là mẫu xe tri ân chiến thắng kỷ lục của Stirling Moss và tay lái phụ Denis Jekinson cùng chiếc Mercedes-Benz 300 SLR tại giải đua xe Mille Miglia diễn ra tại Ý vào năm 1955. Mercedes-Benz khẳng định rằng đây là “chiếc xe đường trường hoàn thiện và mang lại cảm giác thú vị nhất của hãng xe này, sau chiếc CLK GTR Roadster.” “Trái tim” của Mercedes-Benz SLR Stirling Moss là khối động cơ V8 5.4L siêu nạp, cho công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 820Nm. Khả năng tăng tốc của mẫu xe này từ 0 - 96 km/h là 3,3 giây. Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster 2009 từ 774.958 USD (khoảng 18,85 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster là phiên bản đặc biệt của SLR McLaren đời 2004 vừa được nêu ở trên. Mẫu xe này có giá quy đổi khoảng 775.000 USD (khoảng 18,85 tỷ đồng). Lý giải về tên gọi ‘722’, đây là cái tên được đặt theo giờ xuất phát (7 giờ 22 phút) của chiếc Mercedes-Benz 300 SLR do Stirling Moss cầm lái trên đường đua vào năm 1955 và giành chiến thắng thuyết phục. Xeđược trang bị động cơ V8 tăng áp 5.5L cho công suất cực đại 650 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm. . Hộp số sử dụng cho 722 S vẫn là loại tự động 5 cấp như tất cả các xe khác trong dòng SLR. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3,7 giây, thêm chưa đến 7 giây để kim đồng hồ chỉ tốc độ 200km/h. Tốc độ cực đại của siêu xe này là 335km/h Mercedes-Benz SLR McLaren 2004 từ 762.811 USD (khoảng 18,5 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLR McLaren là mẫu xe ra đời năm 2003, thời điểm thương hiệu ngôi sao ba cánh của Đức nắm giữ 40% cổ phần của hãng xe Anh quốc McLaren. Trước khi dừng sản xuất vào năm 2010, chỉ có 2.157 chiếc SLR xuất xưởng, với hai biến thể chính là coupe (mui cứng) và roadster (mui trần). Vào thời điểm đó, giá xe Mercedes-Benz SLR McLaren bán ra khoảng 455.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng). Nếu tính thời giá hiện tại do lạm phát, chiếc xe này có giá vào khoảng 750.000 USD (khoảng 18,2 tỷ đồng). "Trái tim" của Mercedes-Benz SLR McLaren là động cơ V8 siêu nạp, dung tích 5.4L, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và 780 Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm hộp số tự động 5 cấp có tên gọi AMG Speedshift R với ba chế độ thủ công. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 334 km/h. Mercedes-AMG G63 6x6 2015 từ 682.777 USD (khoảng 16,6 tỷ đồng)

Mercedes-AMG G63 6x6 là một trong những mẫu siêu SUV hiếm có trên thế giới khi chỉ được sản xuất với số lượng khoảng 100 chiếc từ năm 2013 đến 2015. Do chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn nên Mercedes-AMG G63 6x6 2015 có mức giá đắt đỏ cũng là điều dễ hiểu. Theo đó, “quái vật” 6 bánh này có giá bán quy đổi hiện tại là 682.777 USD (khoảng 16,6 tỷ đồng), bằng 3 chiếc G63 hoàn toàn mới cộng lại. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG G63 6x6 2015 là khối động cơ V8 Twin-turbocharged 5.5L, sản sinh công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 760Nm. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 từ 449.271 USD (khoảng 10,9 tỷ đồng)

Dòng Mercedes-Benz SL luôn mang đến những chiếc xe thể thao hiệu suất cao, tuy nhiên mẫu SL65 AMG Black Series này đã vượt qua ranh giới của phân khúc. Động cơ V12 tăng áp kép đặt ở phía trước và truyền công suất cực đại 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000Nm thẳng tới bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp đã được sửa đổi. Khối động cơ này cho phép Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 tăng tốc từ 0-60km/h trong 3,6 giây. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009 có giá quy đổi ở thời điểm hiện tại là 449.271 USD (khoảng 10,93 tỷ đổng). Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2013 từ 373.848 USD (khoảng 9,11 tỷ đồng)

Tương tự Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition, phiên bản SLS AMG Black Series cũng bị ngừng sản xuất từ năm 2013. Mẫu xe này có giá bán từ 373.848 USD (khoảng 9,11 tỷ đồng). Mercedes-Benz SLS AMG Black Series 2013 được trang bị động cơ V8 6.2L cho công suất 635 mã lực và mô-men xoắn 635 Nm. Vòng tua cực đại của động cơ tăng từ 7.200 lên 8.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 3,6 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với xe SLS AMG công suất 571 mã lực. Về tốc độ cực đại, SLS AMG Black Series đạt 315km/h, chứ không phải 317km/h như phiên bản GT. Đó chủ yếu là nhờ cánh gió mới phía sau và gói khí động học được thay đổi. Mercedes-Benz AMG GT Black Series 2023 từ 325.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng)

Được phân nhánh hiệu suất cao AMG của Mercedes-Benz miêu tả là "siêu xe thể thao mang lại những giá trị giàu truyền thống thương hiệu trong làng đua xe", GT Black Series được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép với công suất vô cùng ấn tượng 720 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm. Hộp số ly hợp kép 8 cấp được gia cố để chống chịu mô-men xoắn khủng hơn trước đáng kể, qua đó cho phép mẫu xe dẫn động cầu sau bứt tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, lên 200 km/h trong chưa đầy 9 giây. Tốc độ tối đa chiếc coupe có thể chạm đến được giới hạn ở 325 km/h. Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 từ 301.226 USD (khoảng 7,34 tỷ đồng)

Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 là một mẫu siêu xe đích thực và mặc dù đã không được sản xuất trong một thập kỷ nay nhưng nó vẫn được xếp hạng là một trong những mẫu xe đắt nhất từng được bán ra bởi thương hiệu Đức. Theo đó, Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition 2013 có giá bán niêm yết 301.226 USD (khoảng 7,34 tỷ đồng) . Chỉ có 350 siêu xe SLS AMG GT Final Edition được xuất xưởng, trong đó có cả bản coupe và roadster, cùng các biến thể khác của dòng xe SLS AMG. Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition được trang bị động cơ V8 6.2L, sản sinh công suất tối đa 591 mã lực, momen xoắn cực đại 650 Nm. Mercedes-Maybach S680 4Matic 2023 - Giá bán từ 230.150 USD (khoảng 5,61 tỷ đồng)

Mercedes-Maybach S680 được cho là phiên bản cao cấp nhất của dòng S-Class sang trọng. Ngay khi xuất hiện, Mercedes-Maybach S 680 4Matic lập tức khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ về công nghệ cũng như thiết kế, bởi đây không chỉ là chiếc ô tô đơn thuần mà là một món trang sức xa xỉ, "độc, sang, cuốn nhất". Điều này đồng nghĩa với giá bán của mẫu xe sang trọng này cũng không hề rẻ. Theo đó, Mercedes-Maybach S680 4Matic 2023 có giá bán khởi điểm từ 230.150 USD (khoảng 5,61 tỷ đồng) nhưng thường có tính cá nhân hoá rất cao. Mercedes-Maybach S680 4Matic sở hữu máy xăng V12 6.0L tăng áp kép được chế tạo thủ công, sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.001 Nm. Đây chính là điểm vượt trội hoàn toàn của S680 so với các bản thấp hơn. Kết nối với cỗ máy V12 là hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh, giúp chiếc sedan nặng 2,3 tấn chỉ mất 4,4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h, nhanh hơn thế hệ mà nó thay thế khoảng 0,3 giây. Mercedes-AMG SL63 2023 – Giá bán từ 183.000 USD (khoảng 4,46 tỷ đồng)

AMG SL63 là phiên bản mạnh mẽ và đắt tiền nhất trong dòng SL couple mui trần hiện nay của Mercedes-Benz. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm từ 183.000 USD (khoảng 4,46 tỷ đồng). Mercedes-AMG SL63 2023 sở hữu động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800Nm. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong 3,5 giây. Mercedes-AMG G63 2023 – Giá bán từ 179.000 USD (khoảng 4,36 tỷ đồng)

Mercedes-AMG G63 2023 được coi là chiếc xe địa hình thể thao đa dụng cao cấp nhất thế giới hiện nay, và được xem là "ông vua" off-road trường tồn. Là chiếc SUV đầu bảng trong dòng G-Class của Mercedes-Benz, G63 2023 có giá bán khởi điểm từ 179.000 USD (khoảng 4,36 tỷ đồng). Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG G63 2023 là khối động cơ V8 Twin-turbo 4.0L tương tự GLS 600 nhưng được điều chỉnh với công suất cao hơn là 557 mã lực, mô-men xoắn 850Nm. Mercedes-Maybach GLS 600 2023 – Giá bán từ 174.350 USD (khoảng 4,25 tỷ đồng)

Mercedes-Maybach GLS 600 được mệnh danh là chiếc xe "Chủ tịch", vốn sinh ra để dành riêng cho giới thượng lưu với nhiều trang bị cao cấp, hiện đại hàng đầu. Do đó, việc Mercedes-Maybach GLS 600 xuất hiện trong danh sách này cũng là điều dễ hiểu. Mẫu SUV này có mức giá khởi điểm từ 174.350 USD (khoảng 4,25 tỷ đồng), chưa bao gồm các tuỳ chọn. Sức mạnh của Mercedes-Maybach GLS 600 đến từ khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất 557 mã lực, mô-men xoắn 730 Nm. Đi kèm với đó là sự hỗ trợ của hệ thống điện EQ Boost, cung cấp thêm 21 mã lực và 250 Nm. Mercedes-AMG EQS 53 Sedan 2023 – Giá bán từ 147.550 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng)

Mercedes-AMG EQS 53 là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu đeo huy hiệu AMG. Đây cũng là mẫu sedan chạy điện có giá bán đắt nhất của hãng từ trước đến nay. Giá bán của Mercedes-AMG EQS 53 khởi điểm từ 147.550 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng). Mercedes-AMG EQS 53 Sedan 2023 được trang bị 2 động cơ điện, cho công suất 649 mã lực và mô-men xoắn 952Nm. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0-96km/h trong 3,4 giây với tốc độ tối đa 241km/h. Video: Chi tiết Mercedes-AMG One, Hypercar dùng động cơ xe đua F1.