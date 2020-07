Dàn xe Lamborghini gần 100 tỷ đồng tại triển lãm Bangkok 2020

Triển lãm Bangkok Motor Show 2020 đã khai mạc vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 sau khoảng 4 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Mặc dù thiếu vài hãng xe tham dự nhưng nhìn chung, 25 thương hiệu có mặt tại triển lãm xe lớn nhất Đông Nam Á cũng mang đến màn trình diễn ấn tượng cho người xem. Khỏi phải nói giới mê xe tại Thái vui mừng đến chừng nào khi ghé thăm gian hàng của hãng siêu xe Lamborghini. Đại lý nhập khẩu siêu xe Lamborghini tại Thái còn mang đến 2 siêu xe hoàn toàn mới lần đầu có mặt tại đây. Tổng cộng có 5 chiếc siêu xe Lamborghini được mang đến để phục vụ cho triển lãm Bangkok Motor Show 2020 nhưng trên bục trưng bày chỉ có 4 chiếc xe hiện diện. Ngoài Lamborghini Urus, bộ 3 siêu bò còn lại có mặt trong gian hàng của Lamborghini tại triển lãm Bangkok Motor Show 2020 đều khiến đại gia Việt "thèm thuồng" vì chưa có chiếc nào được mang về Việt Nam. Tấm ảnh này cho ta thấy, chiếc xe đầu tiên có mặt trong gian hàng của hãng siêu xe Lamborghini chính là siêu SUV Urus đã quá quen mặt với các nhà giàu Việt. Kế đến là Lamborghini Huracan EVO Coupe màu xanh tuyệt đẹp cũng xuất hiện. Mẫu siêu xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau bản mui trần cũng được vén màn tại Thái qua triển lãm Bangkok Motor Show 2020. Cuối cùng chính là siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster lần đầu tiên đến Thái Lan chỉ được sản xuất có 800 chiếc trên toàn thế giới.Giá xe Lamborghini Urus bán ra tại Thái Lan khoảng 16,6 tỷ đồng. Đây chính là chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện tại. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 được trưng bày ở triển lãm Bangkok Motor Show 2020 có màu xanh nhạt tuyệt đẹp. Xe có giá bán chính hãng từ 18 tỷ đồng. Lamborghini Huracan EVO sở hữu động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.,2 lít tạo ra công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Khả năng đua nước rút từ 0-100 km/h của Lamborghini Huracan EVO 2020 chỉ mất thời gian 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Lamborghini Huracan LP610-4. Vận tốc tối đa của Lamborghini Huracan EVO 2020 đạt mức hơn 325 km/h. Có một điều ít người biết đến chính là việc trong ngày đầu tiên ở triển lãm Bangkok Motor Show 2020, đại lý siêu xe Lamborghini không cho trưng bày Lamborghini Aventador SVJ Roadster mà thay vào đó là mẫu siêu xe mui trần Lamborghini Huracan EVO Spyder 2020 màu xanh dương. Tuy nhiên trong 2 ngày triển lãm tiếp theo, chiếc Lamborghini Huracan EVO Spyder 2020 này đã không còn xuất hiện. Nhân vật chính trong triển lãm Bangkok Motor Show 2020 tại gian hàng của Lamborghini không ai khác ngoài siêu phẩm Aventador SVJ Roadster. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 800 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster được tạo ra và một vài tin nội bộ cho biết đại lý Lamborghini Thái Lan tìm thấy 2 chủ nhân của siêu xe mui trần hàng hiếm này. Mức giá siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster đầu tiên đến Thái Lan được cho khoảng 51 triệu Baht, tương đương 37,3 tỷ đồng. Sau triển lãm Bangkok Motor Show 2020, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster sẽ nhanh chóng được bàn giao cho chủ nhân. Hiện tại, chưa có chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster nào về Việt Nam. Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Những trang bị ấn tượng này cho phép Lamborghini Aventador SVJ Roadster tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ là 350 km/h. Bên cạnh siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster, đại lý Lamborghini Thái Lan còn vén màn mẫu siêu xe mui trần Lamborghini Huracan EVO Spyder chỉ mới ra mắt trên thế giới thông qua diện trực tuyến khoảng 2 tháng. Có thể xem Thái Lan chính là nơi chiếc Lamborghini Huracan EVO Spyder được ra mắt tại một triển lãm ô tô. So với phiên bản dẫn động 4 bánh AWD, Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder được bổ sung bộ chẻ khí trước và bộ khuếch tán gió mới cũng như cản sau màu đen bóng. Trong khi đó, mui mềm có thể đóng/mở trong thời gian 17 giây ngay cả khi mẫu siêu xe này chạy ở vận tốc 50 km/h. Dù mui đóng hay mở thì người lái vẫn có thể mở cửa sổ sau chỉnh điện. Ngoài ra, trong khoang lái còn có 2 kính chắn gió có thể tháo, lắp tùy ý để giảm tiếng ồn, cho phép người ngồi trong xe nói chuyện ngay cả khi Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder đang chạy ở tốc độ cao. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder là khối động cơ xăng V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, siêu xe mui trần mới của Lamborghini có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,5 giây, 0-200 km/h trong 9,6 giây và đạt vận tốc tối đa 324 km/h. Video: Triển lãm Bangkok Motor Show 2020 khai mạc.

Triển lãm Bangkok Motor Show 2020 đã khai mạc vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 sau khoảng 4 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Mặc dù thiếu vài hãng xe tham dự nhưng nhìn chung, 25 thương hiệu có mặt tại triển lãm xe lớn nhất Đông Nam Á cũng mang đến màn trình diễn ấn tượng cho người xem. Khỏi phải nói giới mê xe tại Thái vui mừng đến chừng nào khi ghé thăm gian hàng của hãng siêu xe Lamborghini. Đại lý nhập khẩu siêu xe Lamborghini tại Thái còn mang đến 2 siêu xe hoàn toàn mới lần đầu có mặt tại đây. Tổng cộng có 5 chiếc siêu xe Lamborghini được mang đến để phục vụ cho triển lãm Bangkok Motor Show 2020 nhưng trên bục trưng bày chỉ có 4 chiếc xe hiện diện. Ngoài Lamborghini Urus, bộ 3 siêu bò còn lại có mặt trong gian hàng của Lamborghini tại triển lãm Bangkok Motor Show 2020 đều khiến đại gia Việt "thèm thuồng" vì chưa có chiếc nào được mang về Việt Nam. Tấm ảnh này cho ta thấy, chiếc xe đầu tiên có mặt trong gian hàng của hãng siêu xe Lamborghini chính là siêu SUV Urus đã quá quen mặt với các nhà giàu Việt. Kế đến là Lamborghini Huracan EVO Coupe màu xanh tuyệt đẹp cũng xuất hiện. Mẫu siêu xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau bản mui trần cũng được vén màn tại Thái qua triển lãm Bangkok Motor Show 2020. Cuối cùng chính là siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster lần đầu tiên đến Thái Lan chỉ được sản xuất có 800 chiếc trên toàn thế giới. Giá xe Lamborghini Urus bán ra tại Thái Lan khoảng 16,6 tỷ đồng. Đây chính là chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện tại. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO 2020 được trưng bày ở triển lãm Bangkok Motor Show 2020 có màu xanh nhạt tuyệt đẹp. Xe có giá bán chính hãng từ 18 tỷ đồng. Lamborghini Huracan EVO sở hữu động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.,2 lít tạo ra công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Khả năng đua nước rút từ 0-100 km/h của Lamborghini Huracan EVO 2020 chỉ mất thời gian 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Lamborghini Huracan LP610-4. Vận tốc tối đa của Lamborghini Huracan EVO 2020 đạt mức hơn 325 km/h. Có một điều ít người biết đến chính là việc trong ngày đầu tiên ở triển lãm Bangkok Motor Show 2020, đại lý siêu xe Lamborghini không cho trưng bày Lamborghini Aventador SVJ Roadster mà thay vào đó là mẫu siêu xe mui trần Lamborghini Huracan EVO Spyder 2020 màu xanh dương. Tuy nhiên trong 2 ngày triển lãm tiếp theo, chiếc Lamborghini Huracan EVO Spyder 2020 này đã không còn xuất hiện. Nhân vật chính trong triển lãm Bangkok Motor Show 2020 tại gian hàng của Lamborghini không ai khác ngoài siêu phẩm Aventador SVJ Roadster. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 800 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster được tạo ra và một vài tin nội bộ cho biết đại lý Lamborghini Thái Lan tìm thấy 2 chủ nhân của siêu xe mui trần hàng hiếm này. Mức giá siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster đầu tiên đến Thái Lan được cho khoảng 51 triệu Baht, tương đương 37,3 tỷ đồng. Sau triển lãm Bangkok Motor Show 2020, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster sẽ nhanh chóng được bàn giao cho chủ nhân. Hiện tại, chưa có chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster nào về Việt Nam. Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Những trang bị ấn tượng này cho phép Lamborghini Aventador SVJ Roadster tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ là 350 km/h. Bên cạnh siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster, đại lý Lamborghini Thái Lan còn vén màn mẫu siêu xe mui trần Lamborghini Huracan EVO Spyder chỉ mới ra mắt trên thế giới thông qua diện trực tuyến khoảng 2 tháng. Có thể xem Thái Lan chính là nơi chiếc Lamborghini Huracan EVO Spyder được ra mắt tại một triển lãm ô tô. So với phiên bản dẫn động 4 bánh AWD, Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder được bổ sung bộ chẻ khí trước và bộ khuếch tán gió mới cũng như cản sau màu đen bóng. Trong khi đó, mui mềm có thể đóng/mở trong thời gian 17 giây ngay cả khi mẫu siêu xe này chạy ở vận tốc 50 km/h. Dù mui đóng hay mở thì người lái vẫn có thể mở cửa sổ sau chỉnh điện. Ngoài ra, trong khoang lái còn có 2 kính chắn gió có thể tháo, lắp tùy ý để giảm tiếng ồn, cho phép người ngồi trong xe nói chuyện ngay cả khi Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder đang chạy ở tốc độ cao . Nguồn cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder là khối động cơ xăng V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, siêu xe mui trần mới của Lamborghini có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,5 giây, 0-200 km/h trong 9,6 giây và đạt vận tốc tối đa 324 km/h. Video: Triển lãm Bangkok Motor Show 2020 khai mạc.