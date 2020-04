Dân chơi Sài Gòn chi 50 triệu dán cá Koi lên Porsche 718 Boxster

Những chiếc xe thể thao Porsche luôn chiếm được tình cảm lớn từ khách hàng Việt nhờ phong cách thiết kế cũng như hiệu năng của thương hiệu này. Từ những chiếc 911 mang tính biểu tượng hay các mẫu xe thể thao như 718 Cayman và Boxster, đồng thời sắp tới là mẫu xe điện Taycan cùng nhau củng cố vị trí của Porsche trên bản đồ xe Việt. Xuất hiện trong bài viết là mẫu xe thể thao góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của Porsche trong những năm vừa qua – chiếc Porsche 718 Boxster. So với thế hệ tiền nhiệm Boxster, phiên bản 718 Boxster sở hữu thiết kế mang tính đột phá cùng cảm giác lái đậm chất thể thao, chính hai điều này đã mang đến sự thành công cho 718 Boxster tại thị trường trong nước. Mẫu xe thể thao mui trần này liên tục được mang về nước theo các đơn đặt hàng, giúp cho số lượng 718 Boxster ngày một tăng. Nhận thấy điều này, một người chơi xe tại Sài Gòn đã quyết định nâng cấp diện mạo hoàn toàn cho mẫu xe thể thao hai cửa của mình. Khác với những lớp decal đổi màu đơn giản, chiếc 718 Boxster được “lột xác” với lớp áo độc đáo lấy cảm hứng từ câu truyện cổ tích về những chú cá Koi bơi ngược dòng nước sông Hoàng Hà (con sông dài thứ hai tại Châu Á). Cụ thể, lớp decal trên được lấy cảm hứng từ dàn áo của chiếc Mercedes-AMG C63S xuất hiện tại triển lãm xe độ SEMA Show 2019 được VRD Customs hợp tác thực hiện cùng nhà thiết kế Scott Skepple. Lớp áo bắt đầu từ phía bên ghế phụ, câu truyện cổ tích bắt nguồn từ đàn cá Koi vàng bơi ngược dòng hướng về thượng nguồn sông Hoàng Hà, Trung Quốc. Bên phía ghế phụ là hình ảnh đàn cá Koi vàng vẫy vùng trong dòng nước chảy xiết, sau cùng được biến hóa thành Rồng vàng xuất hiện bên cửa lái. Bản nâng cấp tại Việt Nam cho Porsche 718 Boxster được chủ nhân xe biến hóa lại một số chi tiết theo sở thích, hình ảnh Rồng vàng bên cửa lái được thay thế bằng hình ảnh của chú chim phượng hoàng tung cánh. Chưa hết, trên nắp ca-pô và nắp máy phía sau xuất hiện hình ảnh những bông hoa sen trong nhiều gam màu sắc nổi bật. Hình ảnh những bông hoa sen màu đỏ, trắng, xanh dương, hồng và tím tượng trưng cho sự tinh khiết, giác ngộ và sự tái sinh. Theo chia sẻ từ chủ nhân, lớp decal độc đáo này đã ngốn gần 50 triệu Đồng để thực hiện, lớp keo dán thuộc thương hiệu 3M đảm bảo các chi tiết in trên bề mặt không bị giảm độ phân giải, đồng thời bảo vệ lớp sơn ngoại thất khỏi những tác động xấu từ môi trường.Porsche 718 Boxster mới sử dụng động cơ đối đỉnh 4 xi-lanh với tăng áp, có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 380 Nm tại dải vòng tua 1.950 – 4.500 vòng/phút. So với thế hệ tiền nhiệm, 718 Boxster mới mạnh hơn 35 mã lực và 100 Nm, mang đến khả năng tăng tốc nhanh hơn cho xe. Vidceo: Xem Porsche 718 Boxster 2019 tại Việt Nam đóng mở mui.

