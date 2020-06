Dân chơi Hà Giang lại mang Mitsubishi Xpander vào Sài Gòn độ

Ra mắt thị trường Việt Nam như một mẫu xe gia đình thực dụng giá rẻ, những tưởng người dùng Mitsubishi Xpander đa dụng này sẽ ít ai nghĩ đến việc độ xe, nhưng thực tế ở Việt Nam đã chúng minh một điều ngược lại. Với doanh số bán hàng thường xuyên dẫn đầu, cộng với việc ra mắt phiên bản 2020 gây được nhiều thiện cảm hơn, đồ chơi cho Xpander tại Việt Nam ngày càng nhiều và càng phong phú. Điều đó dẫn đến việc không khó để thấy Xpander trên đường và một vài chủ nhân sẽ muốn chiếc xe của mình khác biệt với số đông. Đang chú ý là việc chủ nhân của chiếc xe MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander này, sau khi đã mang xe từ Hà Giang vào tận TP HCM để nâng cấp với bộ bodykit mới nhập khẩu từ Thái Lan với chi phí khoảng 80 triệu đồng thì mới đây lại tiếp tục nâng cấp tiếp mẫu xe của mình mạnh mẽ hơn. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, vị chủ nhân chiếc Xpander này đã chi hơn 160 triệu để nâng cấp chiếc xe của mình tại cùng một garage trên địa bàn TP. HCM. Điều đáng nói hơn đó là chiếc xe đã vượt một quãng đường khá xa để vào Sài Gòn nhằm nâng cấp những trang bị này. Ở đợt nâng cấp lần này, chiếc Xpander đã được trang bị mặt ca lăng nhập từ Indonesia với các nan đen mạnh mẽ và hầm hố hơn. Được biết mặt ca lăng nhập Indo trên có giá khoảng 4 triệu rưỡi. Như đã nói, đồ chơi cho Xpander tại Việt Nam không thiếu, ngoài mặt ca lăng nhập Indo, người dùng còn có thể tùy chọn mặt ca lăng nhập Trung Quốc, Philippines hay thậm chí được các garge tại Sài Gòn tự tay gia công. Bên trong xe, toàn bộ 3 hàng ghế của Xpander được bọc toàn bộ lại bằng chất liệu da Nappa cao cấp. Do đặc thù đường đi nơi mình đang sinh sống, vị chủ nhân Xpander này cũng nâng cấp thêm bộ thanh giằng Ultra Racing trước/sau xe nhằm ổn định hơn khả năng vận hành của chiếc xe. Tổng chi phí của set thanh giằng này khoảng 15 triệu đồng. Bên trong xe, toàn bộ 3 hàng ghế của Xpander được bọc toàn bộ lại bằng chất liệu da Nappa cao cấp. Do đặc thù đường đi nơi mình đang sinh sống, vị chủ nhân Xpander này cũng nâng cấp thêm bộ thanh giằng Ultra Racing trước/sau xe nhằm ổn định hơn khả năng vận hành của chiếc xe. Tổng chi phí của set thanh giằng này khoảng 15 triệu đồng. Ngoài các trang bị mang tính thẩm mỹ này, đợt nâng cấp lần này được chủ xe hướng đến nhiều hơn ở sự tiện nghi và an toàn trên xe. Cụ thể, Xpander đã trang bị thêm các tính năng như Camera 360, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo áp suất lốp, Cốp điện tích hợp đá cốp,.. Theo thông tin từ đơn vị thi công bản độ này chia sẻ, chi phí ở lần độ này có giá hơn 80 triệu, nhỉnh hơn một chút so với lần độ trước đó cách đây chưa đầy 1 tháng. Ở lần nâng cấp đầu tiên, chiếc Mitsubishi Xpander độ đã gây chú ý nhờ bộ body kit Vazooma-X nhập Thái. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được thay đổi hoàn toàn với dãy LED ban ngày được thay bằng bộ LED 3 sọc đỏ-trắng, cụm đèn pha Halogen được nâng cấp loại bi-xenon “mắt quỷ” táo bạo hơn. Ngoài ra xe còn có thêm cặp LED định vị ban ngày đặt dưới cản trước. Ở phía sau, bộ tứ ống xả được tích hợp chung với cản sau. Động cơ của Xpander là một danh mục mà có thể nói tại Việt Nam rất hiếm để tìm được một chiếc đã được độ lại-nếu không muốn nói là không có. Đơn giản bởi vì với động cơ 4 xi-lanh 1.5L, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm đã xem như đủ dùng cho một chiếc xe gia đình. Video: Mitsubishi Xpander độ Bodykit tại Sài Gòn.

Ra mắt thị trường Việt Nam như một mẫu xe gia đình thực dụng giá rẻ, những tưởng người dùng Mitsubishi Xpander đa dụng này sẽ ít ai nghĩ đến việc độ xe, nhưng thực tế ở Việt Nam đã chúng minh một điều ngược lại. Với doanh số bán hàng thường xuyên dẫn đầu, cộng với việc ra mắt phiên bản 2020 gây được nhiều thiện cảm hơn, đồ chơi cho Xpander tại Việt Nam ngày càng nhiều và càng phong phú. Điều đó dẫn đến việc không khó để thấy Xpander trên đường và một vài chủ nhân sẽ muốn chiếc xe của mình khác biệt với số đông. Đang chú ý là việc chủ nhân của chiếc xe MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander này, sau khi đã mang xe từ Hà Giang vào tận TP HCM để nâng cấp với bộ bodykit mới nhập khẩu từ Thái Lan với chi phí khoảng 80 triệu đồng thì mới đây lại tiếp tục nâng cấp tiếp mẫu xe của mình mạnh mẽ hơn. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, vị chủ nhân chiếc Xpander này đã chi hơn 160 triệu để nâng cấp chiếc xe của mình tại cùng một garage trên địa bàn TP. HCM. Điều đáng nói hơn đó là chiếc xe đã vượt một quãng đường khá xa để vào Sài Gòn nhằm nâng cấp những trang bị này. Ở đợt nâng cấp lần này, chiếc Xpander đã được trang bị mặt ca lăng nhập từ Indonesia với các nan đen mạnh mẽ và hầm hố hơn. Được biết mặt ca lăng nhập Indo trên có giá khoảng 4 triệu rưỡi. Như đã nói, đồ chơi cho Xpander tại Việt Nam không thiếu, ngoài mặt ca lăng nhập Indo, người dùng còn có thể tùy chọn mặt ca lăng nhập Trung Quốc, Philippines hay thậm chí được các garge tại Sài Gòn tự tay gia công. Bên trong xe, toàn bộ 3 hàng ghế của Xpander được bọc toàn bộ lại bằng chất liệu da Nappa cao cấp. Do đặc thù đường đi nơi mình đang sinh sống, vị chủ nhân Xpander này cũng nâng cấp thêm bộ thanh giằng Ultra Racing trước/sau xe nhằm ổn định hơn khả năng vận hành của chiếc xe. Tổng chi phí của set thanh giằng này khoảng 15 triệu đồng. Bên trong xe, toàn bộ 3 hàng ghế của Xpander được bọc toàn bộ lại bằng chất liệu da Nappa cao cấp. Do đặc thù đường đi nơi mình đang sinh sống, vị chủ nhân Xpander này cũng nâng cấp thêm bộ thanh giằng Ultra Racing trước/sau xe nhằm ổn định hơn khả năng vận hành của chiếc xe. Tổng chi phí của set thanh giằng này khoảng 15 triệu đồng. Ngoài các trang bị mang tính thẩm mỹ này, đợt nâng cấp lần này được chủ xe hướng đến nhiều hơn ở sự tiện nghi và an toàn trên xe. Cụ thể, Xpander đã trang bị thêm các tính năng như Camera 360, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo áp suất lốp, Cốp điện tích hợp đá cốp,.. Theo thông tin từ đơn vị thi công bản độ này chia sẻ, chi phí ở lần độ này có giá hơn 80 triệu, nhỉnh hơn một chút so với lần độ trước đó cách đây chưa đầy 1 tháng. Ở lần nâng cấp đầu tiên, chiếc Mitsubishi Xpander độ đã gây chú ý nhờ bộ body kit Vazooma-X nhập Thái. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được thay đổi hoàn toàn với dãy LED ban ngày được thay bằng bộ LED 3 sọc đỏ-trắng, cụm đèn pha Halogen được nâng cấp loại bi-xenon “mắt quỷ” táo bạo hơn. Ngoài ra xe còn có thêm cặp LED định vị ban ngày đặt dưới cản trước. Ở phía sau, bộ tứ ống xả được tích hợp chung với cản sau. Động cơ của Xpander là một danh mục mà có thể nói tại Việt Nam rất hiếm để tìm được một chiếc đã được độ lại-nếu không muốn nói là không có. Đơn giản bởi vì với động cơ 4 xi-lanh 1.5L, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm đã xem như đủ dùng cho một chiếc xe gia đình. Video: Mitsubishi Xpander độ Bodykit tại Sài Gòn.