Đại gia Việt đặt Rolls-Royce Ghost "màu hường" hơn 30 tỷ cho vợ

Tại triển lãm The Quail 2021, hãng xe siêu sang Anh quốc, Rolls-Royce đã giới thiệu màu sơn Bespoke hồng Friskee Pink trên mẫu xe Ghost 2021 đã khiến không ít phái đẹp bị xiêu lòng và có không ít người chốt cọc để sớm sở hữu chiếc xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới với màu sơn đặc biệt này. Đến nay, đã có 1 đại gia Việt tiết lộ đặt mua chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2022 màu hồng nhưng không rõ có phải là màu Friskee Pink hay là bộ áo hồng được cá nhân hóa cho riêng chủ xe này. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mê xe. Được biết, người này trước đó có hé lộ mua xe Rolls-Royce Cullinan với ngoại thất màu xanh đặc biệt và giá về tay gần 45 tỷ đồng. Nhưng động thái mới nhất được chủ nhân tiết lộ đã chốt đặt mua Rolls-Royce Ghost 2022 với màu sơn hồng do vợ và 3 công chúa rất yêu thích. Được biết, vợ chồng doanh nhân này mới độ lại nội thất xe Kia Carnival 2022 bản 8 chỗ ngồi cáu cạnh với tông màu trắng và hồng để làm hài lòng 3 cô công chúa nhà mình. Ngoài ra, cặp đồng hồ đắt đỏ của thương hiệu Hublot màu hồng cũng sẽ sớm về với vợ chồng đại gia này để đón chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2022. Chia sẻ với người độ xe Kia Carnival 2022 cho mình, đại gia này tiết lộ sẽ đợi nhà mới hoàn thiện xong mới mang chiếc xe Rolls-Royce Ghost 2022 mới về nhà, vì hiện tại nhà cũ đã không còn đủ chỗ để chứa xe, cặp vợ chồng này thường xuyên cho các xế khủng như Porsche Panamera, Porsche Taycan, Mercedes-AMG G63 Edition One và Lamborghini Huracan LP610-4 đỗ trước cửa nhà. Phiên bản xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đang được các đại gia Việt rất ưa chuộng với hơn 5 chiếc được mang về nước bao gồm một xe đang được trưng bày chính hãng. Giá xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới bắt đầu từ 30 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, chưa bao gồm tùy chọn của khách hàng nhưng đã có VAT. Ở thế hệ mới, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới có sự lột xác ở thiết kế với đèn pha LED và đèn hậu LED cá tính, nhìn vào phân biệt được ngay với thế hệ cũ. Bên trong khoang lái, phiên bản Ghost 2021 có chi tiết mang tên gọi Illuminated Fascian với điểm nhấn là 850 vì sao được các kỹ sư của Rolls-Royce tạo hình qua các bóng LED siêu nhỏ cùng dòng chữ Ghost phát sáng đặt ngay bảng táp-lô, trước mặt ghế phụ, chi tiết này tưởng chừng đơn giản nhưng đã mất hơn 2 năm nghiên cứu và phát triển cũng như 10.000 giờ lắp đặt. Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được trang bị khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh ra công suất tối đa 563 mã lực, tăng 1 mã lực so với thế hệ cũ nhưng mô-men xoắn cực đại lại được bơm thêm 70 Nm, lên con số 850 Nm. Sức mạnh của xe được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp có hỗ trợ hệ thống vệ tinh sang số, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 249 km/h. Video: Ngắm Roll Royce phiên bản Black & Pink của Ngọc Trinh.

