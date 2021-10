Đại gia Hoàng Kim Khánh "đập thùng" Cadillac Escalade mới hơn 11 tỷ

Doanh nhân thẩm mỹ đình đám Sài Gòn - đại gia Hoàng Kim Khánh chỉ mới nổi lên trong giới siêu xe trong gần 5 năm nay nhưng nói về độ chịu chơi và bộ sưu tập xe không thua kém bất kỳ người nào tại dải đất hình chữ S và có khi còn khiến không ít đại gia Đông Nam Á nể về độ sành và chịu chi hầu bao của mình.

Ngoài mê siêu xe, doanh nhân quê Hải Dương nhưng hiện đang sinh sống ở quận 12, TP HCM lại là người nổi tiếng cưng chiều vợ hết mực. Vợ bảo thích xe mui trần, Hoàng Kim Khánh liền mạnh tay bỏ ra hơn 32 tỷ đồng để mua Ferrari 488 Pista Spider, khi sắm 1 trong 2 chiếc xe McLaren Senna trên thế giới sở hữu màu Cerberus Pearl, đại gia ngành thẩm mỹ liên đặt biển số tên của vợ.



Và mới đây, thông tin do 1 người chuyên mua bán siêu xe ở Hà Nội chia sẻ còn cho thấy Hoàng Kim Khánh cưng vợ đến chừng nào. Ngay sau khi nhận thông tin đại gia thẩm mỹ muốn mua một chiếc xe vừa mạnh để mình lái cho đã, nhưng ngồi phải thật sự vừa sướng và to dài để thoải mái cũng như trong xe phải có dàn âm thanh đỉnh, người bán xe đã nhanh chóng giới thiệu Cadillac Escalade ESV Sport 2021 mới ước tính có giá trên 11,5 tỷ đồng

Được biết vị đại gia siêu xe đình đám này đã xuống tiền để nhanh chóng để sớm có xe Cadillac Escalade ESV Sport 2021 chạy. Lý do cho việc doanh nhân quận 12 yêu cầu người bán tìm xe cho mình là vì vợ muốn đi "phượt" nhưng không tiện ngồi siêu xe đường dài vì đau lưng.



Cadillac Escalade 2021 thế hệ mới có đến 5 phiên bản là Luxury, Premiium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport và Sport Platinum. Trong đó, Hoàng Kim Khánh chọn mua bản Cadillac Escalade ESV Sport đời mới nhất vì xe đã có sẵn tại kho cảng, chỉ cần "xuống tiền" là có xe di chuyển.



Chiếc xe SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade ESV Sport mới được đại gia ngành thẩm mỹ bỏ ra hơn 11,5 tỷ đồng rước về garage để vợ có xe đi du lịch sở hữu ngoại thất tông màu đen, màu sắc gần như chưa có "xế hộp" nào trong bộ sưu tập xe Hoàng Kim Khánh mang trên mình.



Hiện ngoài chiếc xe Cadillac Escalade ESV Sport 2021 mới mua, doanh nhân Hoàng Kim Khánh và vợ còn đang chờ bàn giao siêu phẩm hypercar thứ 2 của mình sở hữu là mẫu xe Koenigsegg Regera vạn người mê nhưng chỉ được sản xuất giới hạn 80 chiếc trên toàn thế giới.



Quay trở lại với khủng long Cadillac Escalade ESV Sport mới được Hoàng Kim Khánh tậu, chiếc xe sở hữu ngoại hình cực kỳ hầm hố nhưng bên trong lại được trang bị hệ thống giải trí hàng đỉnh như màn hình OLED 38 inch hiển thị thông tin cũng như giải trí ở phía sau vô lăng, hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí 12,6 inch.



Xe có 3 hàng ghế với khoảng duỗi chân ở hàng ghế thứ 3 tăng lên 886 mm, được cho rộng nhất phân khúc, đi kèm là thể tích khoang hành lý tăng 68% lên 722 lít. Hệ thống âm thanh AKG 36 loa sẽ đi kèm 3 âm ly, tạo ra âm thanh ở 28 kênh trên chiếc xe Cadillac Escalade ESV Sport của Hoàng Kim Khánh mới mua.



Cung cấp sức mạnh cho xe Cadillac Escalade ESV Sport của Hoàng Kim Khánh cùng vợ thoải mái đi "phượt" khắp Việt Nam là khối động cơ xăng V8, dung tích 6.2 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 623 Nm. Trái tim này sẽ đồng hành cũng hộp số tự động 10 cấp và hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian...

Video: Giới thiệu chi tiết Cadillac Escalade ESV Sport 2021 mới.





