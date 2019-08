Cường Đô la chi 2,3 tỷ độ siêu xe Mclaren

Từ khi được chính thức ra mắt tại triển lãm Geneva Motorshow 2017 nhằm thay thế mẫu xe tiền nhiệm 650S, siêu xe Mclaren 720S đã dần trở thành một chiếc xe khá hấp dẫn với đông đảo người mê xe. Với một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với thân xe là những tấm nhôm phủ quanh khung xe bằng sợi carbon, Mclaren 720S mang trên mình những đường nét khá hiện đại, đơn giản nhưng vẫn đầy sang chảnh và cá tính. So với 650S, Mclaren 720S thế hệ mới có thiết kế phần đầu xe gọn nhẹ hơn, các hốc gió cỡ lớn cũng được thu nhỏ lại khá gọn gàng. Nhờ công nghệ thân xe kép, khoảng không gian ở giữa giúp dẫn không khí từ các hốc gió đến thẳng khoang động cơ, giúp động cơ giải nhiệt nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hiệu quả làm mát của 720S tăng 15% so với 650S. Với ngôn ngữ thiết kế mới nổi bật về khí động học, lực ép xuống mặt đường của Mclaren 720S tăng khoảng 50% với người tiền nhiệm 650S. Với thiết kế cửa thừa hưởng từ huyền thoại Mclaren F1, 720S mang trên mình một vẻ mạnh mẽ, hầm hố. Kết hợp với vẻ ngoài hầm hố chính là động cơ M480T tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất lên tới 710 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Vì vậy, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và có thể đạt được tốc độ tối đa lên tới 341 km/h. McLaren 720S có trọng lượng chỉ khoảng 1.283 kg, nhẹ hơn 18 kg so với người đàn anh 650S. Hệ thống điện cắt giảm đi 3 kg, hệ thống phanh nhẹ hơn 2 kg, cấu trúc airbox giảm 1,5 kg và hệ thống treo mới giúp giảm đến 16 kg. Thay cho bộ mâm 5 chấu màu nòng súng theo xe, chiếc Mclaren 720s của Cường Đô la đã được trang bị bộ mâm P104SC đến từ thương hiệu HRE Performance Wheels nổi tiếng có giá lên tới hơn 10,000 USD (tương đương khoảng hơn 2,3 tỷ đồng). Bộ mâm là một trong những sự cải tiến mới nhất của thương hiệu HRE, giúp giảm trọng lượng của mâm xe nhưng đồng thời lại tăng độ cứng một cách đáng kể. Dòng mâm này cũng là một trong những dòng bán chạy nhất của thương hiệu HRE ở thời điểm hiện tại. Với kích thước 20 inches, bộ mâm HRE khá ăn nhập với chiếc Mclaren 720s. Bộ mâm 5 chấu kép mang màu đen satin mạnh mẽ, thiết kế khá “mảnh” để lộ rõ hơn phần cùm phanh và đĩa phanh. Tại Việt Nam, số lượng Mclaren 720s đã lên đến con số 6 và vẫn không ngừng gia tăng. Có lẽ với thiết kế hiện đại cùng những màu sắc độc đáo, động cơ V8 sản sinh tới 710 mã lực, Mclaren 720s đang dần chiếm được cảm tình của những người chơi xe Việt. Chiếc Mclaren 720S với bộ mâm HRE độc đáo này thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô la). Mức giá siêu xe McLaren 720S tại thị trường nước ngoài là 208.600 Bảng (tương đương 5,8 tỷ đồng). Nếu lăn bánh trên đường phố Việt Nam với biển trắng (đóng đầy đủ thuế, phí), chủ nhân của siêu xe McLaren 720S mới này sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 18,6 tỷ đồng. Video: Cường Đô la cầm lái siêu xe Mclaren 720S ở Sài Gòn.

