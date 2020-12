Có nên mua Chevrolet Captiva 2017 chỉ 650 triệu ở Sài Gòn?

Chevrolet Captiva tại Việt Nam là dòng xe CUV 5+2 đã từng rất được ưa chuộng tại thời điểm cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, thời hoàng kim của Captiva đi qua một cách nhanh chóng khi có nhiều đối thủ lắp ráp trong nước như: Hyundai SantaFe, Honda CR-V hay Mazda CX-5 cạnh tranh giành lấy thị phần khiến Captiva dần đánh mất chỗ đứng của mình trong phân khúc. Lý do chính là mẫu xe SUV Chevrolet Captiva “thất thế” tại Việt Nam chính là mẫu xe này thường hay bị hỏng vặt ở hệ thống điện hay dàn lạnh. Điều này khiến Captiva trở thành mẫu xe nhanh bị “mất giá” và khó bán. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, người mua có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc Captiva đời 2007 – 2008 có giá khoảng 250 triệu đồng, thậm chí còn thấp hơn vì khó bán do đời quá sâu đòi hỏi phải sửa chữa bảo dưỡng nhiều. Tuy nhiên, nếu có chi phí rộng rãi hơn một chút, thì những chiếc Chevrolet Captiva 2018 (facelift) nhiều trang bị, đi ít, trở thành một sự lựa chọn đáng mua trong tầm giá. Đơn cử như chiếc Chevrolet Captiva Revv đời 2017 này chỉ mới đi được khoảng 7.000km, mức ODO thấp đến mức khó tin. Chevrolet Captiva Revv đời 2017 này đang được chào bán với giá khoảng 650 triệu đồng, ngang tầm giá của các mẫu CUV hạng B trên thị trường như Kia Seltos bản Luxury (649 triệu đồng), đồng thời rẻ hơn nhiều so với lựa chọn “đập hộp” một chiếc CUV hạng C mới như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, giúp người mua tiết kiệm được nhiều chi phí. Kích thước lớn (phân khúc CUV hạng C), vận hành đầm chắc, nhiều trang bị chính là những ưu điểm nổi bật của Chevrolet Captiva Revv. Xe đi kèm với nhiều trang bị như hệ thống giải trí (MyLink) sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp các chức năng kết nối USB/AUX/Bluetooth cùng khả năng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto tiện dụng, 6 loa giải trí. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng 3 chấu. Tuy nhiên, Captiva có một nhược điểm lớn chính là không có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau, sử dụng duy nhất 1 dàn lạnh. Một thiếu xót khó chịu đối với điều kiện sử dụng tại Việt Nam! Captiva Revv sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.4L hút khí tự nhiên (N/A), cho công suất tối đa 165 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 230Nm tại 4.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Xe đi kèm với nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái cao như: phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (ESP), ga tự động (cruise control), khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi và 6 túi khí. Giá bán hấp dẫn, nhiều trang bị và đời không quá sâu giúp chiếc Chevrolet Captiva Revv đời 2017 trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho khách hàng đang tìm mua xe CUV 5+ 2, đề cao trang bị và có chi phí mua xe vừa phải. Tuy nhiên, người mua Captiva Revv phải cân nhắc nhiều yếu tố khác trước khi quyết định mua xe như có thể gặp phải những hỏng vặt khi sử dụng về lâu về dài, xe bị rớt giá nhanh và thuộc hạng …khó bán nếu có nhu cầu bán lại. Video: Chi tiết Chevrolet Captiva 2018 tại Việt Nam.

