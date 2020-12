"Chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570 S mới gần 10 tỷ về Việt Nam

Mẫu SUV hạng sang Lexus LX 570 Super Sport S 2021 mới vốn được phát triển riêng cho thị trường Trung Đông nhưng giới nhà giàu ở Việt Nam cũng rất hứng thú với mẫu xe này. LX570 Super Sport S 2021 thật ra chỉ có một vài nâng cấp ở ngoại thất so với bản cũ, xe được nhập về chủ yếu với hai màu đen và trắng. Cụ thể, lưới tản nhiệt của 570 Super Sport S là loại hoạ tiết 3D thay vì nan mảnh đặt ngang như SUV hạng sang Lexus LX570 thường, trên vòm bánh xe phía trước có thêm tấm ốp crôm nhỏ với dòng chữ LX 570, cốp xe cũng được bổ sung một thanh crôm dày đặt ngay bên dưới dòng chữ "Super Sport". Những chi tiết còn lại của chiếc SUV siêu sang vẫn giống như trước, bao gồm cản sau có cặp hình thang ngược được ốp crôm tạo hình ống xả giả, mâm xe 21 inch, đèn pha LED, đèn ngày LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu... Nội thất của Lexus LX570 Super Sport 2021 rất cao cấp và tiện nghi với bọc da bò đắt tiền, màn hình trung tâm 12,3 inch, dàn âm thanh Mark Levinson 19 loa, 2 màn hình lớn cho hàng ghế sau, đầu DVD 3 màn hình tai nghe điều khiển, hệ thống điều hòa tự động 3 dàn... Mẫu SUV hạng sang thể thao nhà Lexus vẫn được trang bị động cơ V8 5.7L sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, LX570 Super Sport S 2021 còn có nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn gồm phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm, cảm biến quanh xe, camea 360, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, camera 360 , 12 túi khí an toàn... Mức giá xe Lexus LX570 Super Sport S 2021 được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam đang được chào bán 9,9 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport S 2021 mới.

Mẫu SUV hạng sang Lexus LX 570 Super Sport S 2021 mới vốn được phát triển riêng cho thị trường Trung Đông nhưng giới nhà giàu ở Việt Nam cũng rất hứng thú với mẫu xe này. LX570 Super Sport S 2021 thật ra chỉ có một vài nâng cấp ở ngoại thất so với bản cũ, xe được nhập về chủ yếu với hai màu đen và trắng. Cụ thể, lưới tản nhiệt của 570 Super Sport S là loại hoạ tiết 3D thay vì nan mảnh đặt ngang như SUV hạng sang Lexus LX570 thường, trên vòm bánh xe phía trước có thêm tấm ốp crôm nhỏ với dòng chữ LX 570, cốp xe cũng được bổ sung một thanh crôm dày đặt ngay bên dưới dòng chữ "Super Sport". Những chi tiết còn lại của chiếc SUV siêu sang vẫn giống như trước, bao gồm cản sau có cặp hình thang ngược được ốp crôm tạo hình ống xả giả, mâm xe 21 inch, đèn pha LED, đèn ngày LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu... Nội thất của Lexus LX570 Super Sport 2021 rất cao cấp và tiện nghi với bọc da bò đắt tiền, màn hình trung tâm 12,3 inch, dàn âm thanh Mark Levinson 19 loa, 2 màn hình lớn cho hàng ghế sau, đầu DVD 3 màn hình tai nghe điều khiển, hệ thống điều hòa tự động 3 dàn... Mẫu SUV hạng sang thể thao nhà Lexus vẫn được trang bị động cơ V8 5.7L sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, LX570 Super Sport S 2021 còn có nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn gồm phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm, cảm biến quanh xe, camea 360, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, camera 360 , 12 túi khí an toàn... Mức giá xe Lexus LX570 Super Sport S 2021 được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam đang được chào bán 9,9 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport S 2021 mới.