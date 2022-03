Chiếc Toyota Land Cruiser 2022 bọc giáp, chống cả đạn súng trường

Toyota Land Cruiser 2022 mới là một lựa chọn tuyệt vời đối với những ai cần đến một chiếc SUV to lớn, đầy bản lĩnh trước mọi thách thước. Tuy nhiên, nếu một chiếc xe tiêu chuẩn là chưa đủ để bạn cảm thấy an toàn, vậy thì công ty chuyên chế tạo xe bọc giáp chống đạn Inkas có thể cung cấp cho bạn một lựa chọn phù hợp hơn. Theo thông tin từ trang chủ của Inkas, công ty hiện đang cung cấp một chiếc Toyota Land Cruiser 2022 bọc giáp mới tinh, trang bị động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít. Động cơ này sản sinh 409 mã lực và 650 Nm mô-men xoắn cực đại, vậy nên cho dù phiên bản bọc giáp có nặng hơn đáng kể so với xe tiêu chuẩn, Inkas không bổ sung nâng cấp gì cho bộ phận động cơ. Nhắc đến khía cạnh bọc giáp chống đạn, Inkas cho biết rằng chiếc Land Cruiser 300 Series của họ có cấp độ bọc giáp phòng vệ cấp độ BR6, đồng nghĩa nó có thể chống đỡ nhiều viên đạn bắn ra từ súng trường công kích 7,62 mm. Chưa hết, xe cũng có thể chịu được sức nổ của hai quả lựu đạn DM51, nhờ bọc giáp quanh khoang hành khách cùng cửa sổ cực dày. Khoang động cơ cũng nhận được lớp giáp chống đạn, và bộ ắc quy cùng ECM cũng vậy. Các tính năng như bản lề cửa và các điểm cấu trúc quan trọng được gia cố, hệ thống treo chịu tải nặng, và lốp chạy run-flat đều được cung cấp theo tiêu chuẩn. Đối với những tùy chọn bổ sung thêm chi phí, Inkas có thể trang bị một bộ đèn khẩn cấp, còi báo động, hệ thống liên lạc nội bộ, hệ thống dập lửa, và thậm chí cả phanh và bánh xe chịu tải nặng. Inkas không tiết lộ rõ giá xe Toyota Land Cruiser 2022 bọc giáp kiên cố này, và chỉ nói rằng nó “có sẵn để giao hàng trên toàn thế giới tới tất cả các cảng biển lớn, cũng như vận tải hàng không theo yêu cầu đặc biệt”. Video: Chiếc Toyota Land Cruiser 2022 bọc giáp chống đạn của Inkas.

