Chiếc McLaren F1 đời 1995 này có thể bán được 345 tỷ đồng

Một chiếc McLaren F1 đời 1995 sẽ được bán đấu giá vào tháng 8/2021 tới với mức giá dự kiến khoảng 15 triệu USD (khoảng 345 tỷ đồng). Mức giá ngất ngưởng đến từ sự hiếm có và số km lăn bánh ít ỏi của chiếc McLaren F1 này. Từ năm 1992 đến năm 1998, McLaren sản xuất 106 chiếc F1 nhưng chỉ 64 xe có thể lưu thông trên đường. Do đó, McLaren F1 trở thành một trong những siêu xe mang tính biểu tượng của thập niên 1990. Hiện tại, giá trị của mẫu xe này tăng 500% so với giá xuất xưởng. Mang số thứ tự 029, chiếc siêu xe McLaren F1 đời 1995 này rất hiếm khi lăn bánh trên phố, theo báo cáo của Gooding & Company. Trong phần lớn thời gian, siêu xe này nằm trong garage của một nhà sưu tầm Nhật Bản. Hiện tại, một cá nhân ở Mỹ đã mua lại siêu xe này. Tình trạng chiếc F1 này còn gần như mới khi chỉ lăn bánh khoảng 390 km. Đây là một trong những chiếc McLaren F1 lăn bánh ít nhất hiện nay. Thậm chí, chiếc xe vẫn sử dụng bộ lốp Goodyear Eagle F1 nguyên bản sau 26 năm. Đây là chiếc McLaren F1 hàng hiếm duy nhất mang ngoại thất màu nâu Creighton Brown - được đặt theo tên của Giám đốc thương mại của McLaren ở giai đoạn F1 được sản xuất. Nội thất của xe cũng theo tone của ngoại thất, gồm da màu nâu đậm và các chi tiết màu vàng. Chiếc xe này vẫn còn đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành gốc, bộ dụng cụ theo xe, đồng hồ TAG Heuer, tủ đồ nghề Facom... Thực tế, mức giá 15 triệu USD cho chiếc F1 này là không quá đắt. Năm 2017, chiếc McLaren F1 lăn bánh hơn 300 km được bán với giá 20 triệu USD. Được tạo ra bởi Peter Stevens và Gordon Murray, McLaren F1 là siêu xe đi trước thời đại với nhiều công nghệ thừa hưởng từ xe đua F1. Đó là lý do mà siêu xe này có tên F1. Các điểm nhấn của xe gồm thân xe chế tạo thủ công bằng sợi carbon, ghế lái đặt giữa giống xe đua F1. Tất cả các dụng cụ sửa chữa được trang bị cho xe được làm từ titanium và mạ vàng. McLaren F1 sử dụng động cơ V12 6.1L do BMW sản xuất, sản sinh công suất 627 mã lực. Siêu xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 386 km/h. Video: Ngắm chiếc siêu xe McLaren F1 hàng hiếm.

