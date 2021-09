Chiếc Land Rover Defender V8 Bond Edition đặc biệt từ 3,3 tỷ đồng

Sau nhiều lần trì hoãn vì tình hình đại dịch toàn cầu, bộ phim James Bond thứ 25 với tựa đề “No Time To Die” cuối cùng sẽ được chiếu tại các cụm rạp trên khắp thế giới kể từ ngày 30/9 và những chiếc xe hơi thương hiệu Anh quốc cũng không thể thiếu, đặc biệt là Land Rover Defender mới. Khi xem phim, bạn có thể mong đợi thấy điệp viên Bond cầm lái nhiều chiếc Aston Martin khác nhau, nhưng Land Rover cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh lần này. Nhân dịp đặc biệt này, Land Rover sẽ cung cấp một phiên bản đặc biệt của Defender V8 tới một số người mua. Cụ thể hơn, hãng xe Anh quốc gọi bản đặc biệt là Land Rover Defender V8 Bond Edition. Đáng tiếc, nó sẽ có trang bị phụ trợ hay ho như súng máy hoặc tên lửa, bởi đó là những trang bị bất hợp pháp ngoài đời thực nhưng cũng là bởi Defender không phải xe chính của Bond. Tuy nhiên, nó sẽ có một vài điểm khác biệt so với xe thường như mang màu đen hoàn toàn đúng chất kẻ xấu, hoàn thiện với bộ la-zăng 22 inch màu đen. Nó cũng nhận được huy hiệu Defnder 007 đặc biệt, một màn hình giới thiệu 007 cho hệ thống thông tin giải trí, và đèn chiếu xuống đất 007. Dựa trên Defender V8 mới, Bond Edition được trang bị động cơ siêu nạp dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất 518 mã lực và 625 Nm mô-men xoắn cực đại, truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nó có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h. "Land Rover Defender V8 Bond Edition 2022 là một phiên bản giới hạn dựa trên mẫu Defender mạnh mẽ nhất từng được sản xuất, lấy cảm hứng từ những chiếc xe xuất hiện trong No Time to Die," Finbar McFall, giám đốc thương hiệu Land Rover, nói. "Nó đại diện cho sự hội tụ của hai thương hiệu lớn của Anh Quốc và là một kỷ niệm độc đáo về mối quan hệ 38 năm của Land Rover với James Bond." Land Rover có kế hoạch sẽ chỉ sản xuất 300 chiếc Defender V8 Bond Edition 2022, vì vậy giá cho mỗi chiếc sẽ không rẻ. Ở Anh Quốc, giá xe Defender V8 Bond Edition khởi điểm từ 105.395 bảng (khoảng 3,3 tỷ đồng) đối với bản 90 và 108.040 bảng (khoảng 3,4 tỷ đồng) đối với bản 110. Video: Giới thiệu Land Rover Defender V8 Bond Edition đặc biệt.

