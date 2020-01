Chi tiết xe SUV “khủng long” Toyota Mega Cruiser hàng hiếm

Toyota nổi tiếng nhờ những chiếc xe dân dụng như Corolla, Camry. Tại Việt Nam thì khi nhắc đến hãng này, không thể nào không kể đến Vios hay Fortuner. Dù vậy, Toyota vẫn có sản xuất những chiếc xe thể thao, xe off-road và nổi tiếng với chiếc Land Cruiser truyền thuyết. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng hãng xe Nhật Bản còn từng sản xuất một mẫu off-road cỡ khủng mang tên SUV Toyota Mega Cruiser, đối đầu với Hummer H1. Toyota Mega Cruiser ra đời cách đây hơn 25 năm. Giống như Hummer H1, mẫu Toyota Mega Cruiser được phát triển với mục đích chính là phục vụ quân đội; phiên bản thương mại chỉ được bán tại Nhật theo đơn đặt hàng với số lượng rất hạn chế. Chúng được sản xuất thủ công rải rác trong thời gian từ năm 1995 đến 2002. Hiện giờ, Toyota cho biết trên thế giới chỉ có 151 chiếc Mega Cruiser phiên bản dân dụng. Trong đó, chỉ có 12 chiếc có tay lái thuận, còn lại là tay lái nghịch. Nguyên nhân khiến số lượng Toyota Mega Cruiser bản dân dụng rất ít là vì chúng bị đánh thuế rất cao, chủ yếu do kích thước xe quá lớn. Mega Cruiser còn to hơn một chiếc Hummer H1. Trục cơ sở xe dài 3.396 mm, kích thước D x R x C lần lượt là 5.090 x 2.169 x 2.075 mm, trọng lượng gần 3 tấn (2.901 kg). So với Hummer H1, Toyota Mega Cruiser dài hơn 400 mm, cao hơn 180 mm. Dù to như vậy nhưng nội thất Toyota Mega Cruiser không quá rộng rãi. Nguyên nhân là vì nó phải chừa chỗ cho toàn bộ động cơ, hộp số nâng lên cao nhằm khoảng sáng gầm cao. Như kỳ vọng, Mega Cruiser sở hữu gói trang bị đầy đủ cho việc off-road: portal axles (kiểu trục đặc trưng của xe off-road - trục nằm cao hơn ổ trục bánh xe), hệ thống treo độc lập trước sau, 3 khóa vi sai, hệ dẫn động cầu sau cho bán kính vòng quay nhỏ hơn.. Xe sử dụng động cơ tăng áp turbodiesel, dung tích 4.1L, công suất 152 mã lực và mô men xoắn cực đại 382 Nm. Kết hợp là hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông qua hộp chuyển 2 tốc độ. Để tìm ra một chiếc Toyota Mega Cruiser là chuyện không hề dễ. Để mua nó còn khó hơn. Hiện chỉ có một chiếc Toyota Mega Cruiser tay lái thuận ở Kazakhstan đang được rao bán trên trang Hemmings với giá 109.900 USD (hơn 2,5 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe SUV “khủng long” Toyota Mega Cruiser.

