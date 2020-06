Chi tiết Toyota Highlander Hybrid 2020 hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Là đối thủ trực tiếp của dòng Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 mới phiên bản nhập Mỹ đang nhận được sự quan tâm của một nhóm nhỏ khách hàng, bất chấp giá bán tại Việt Nam không hề hẻ. So với chiếc Toyota Highlander phiên bản Limited 3.5 V6 AWD đầu tiên được đưa về nước hồi giữa tháng 5/2020 vừa qua, chiếc Highlander phiên bản Hybrid Platinum này có giá bán cao hơn, với mức giá niêm yết tại Mỹ lên đến 50.200 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng). Sau khi đưa về Việt Nam đóng đủ các loại thuế phí, chiếc Highlander phiên bản Hybrid Platinum này có giá vào khoảng hơn 4 tỷ đồng. Không sử dụng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, phiên bản Hybrid này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 2.5L cho công suất tối đa 186 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 237Nm từ 4.400 vòng/phút, kết hợp với 3 động cơ điện (hai trước, 1 sau ở phiên bản AWD) cho công suất 243 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) hoặc cầu trước (FWD; bản tiêu chuẩn) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (E-CVT). Highlander Hybrid 2020 được Toyota bảo hành hệ thống hybrid 96 tháng hoặc 100.000 dặm; trong khi pin hybrid được bảo hành lên đến 120 tháng hoặc 150.000 miles (tùy điều kiện nào đến trước). Toyota là hãng xe dẫn đầu trong công nghệ hybrid, các sản phẩm xe phổ thông của Toyota sử dụng động cơ hybrid được thiết kế mang độ bền cao không thua kém gì so với động cơ hút khí tự nhiên. Xe được trang bị nhiều options “đụng nóc” và mang thiết kế tiệm cận xe sang khi sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Bảng táp-lô đa tầng, sử dụng hệ thống đa phương tiện mới nhất của Toyota hỗ trợ kết nối Apple Car Play/ Android Auto, tương thích Alexa In-Car, radio SiriusXM, kết nối Wi-Fi,... thông qua màn hình cảm ứng 12,3 inch cỡ lớn, màn hình hỗ trợ lái 7 inch trên bản cao cấp kết hợp với đồng hồ hỗ trợ lái dạng Analog, sử dụng 11 loa JBL cao cấp. Ngoài ra, “Innova Mỹ” còn sở hữu nhiều “đồ chơi” khác như: đèn trang trí nội thất Ambient, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 10 hướng + nhớ 3 vị trí, tất cả ghế ngồi được bọc da cao cấp đục lỗ màu be. Cốp sau chỉnh điện... Mặc dù mang “mác” thương hiệu xe phổ thông, nhưng Highlander 2020 nhập Mỹ lại sở hữu hàng loạt trang bị an toàn và hỗ trợ lái như xe sang với gói trang bị “Toyota Safety Sense (TSS 2.0)” bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cruise control điều khiển bằng radar. Hệ thống theo dấu làn đường (LTA) và hỗ trợ thông tin biển báo (RSA), Camera quan sát 360 độ (Toy Bird’s Eye View Camera). Ngoài ra, 08 túi khí, cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống tạm dừng thông minh (SST),... Toyota Highlander 2020 nhập Mỹ là một mẫu xe SUV cỡ trung 3 hàng ghế cân bằng được nhiều yếu tố như thiết kế đẹp mắt, nội thất rộng rãi mang tiện nghi, an toàn cao tiệm cận xe sang. Tuy nhiên giá xe Toyota Highlander 2020 phiên bản này khá cao, nó chỉ phù hợp cho các khách hàng có kinh tế giá giả, muốn sở hữu một chiếc xe khác biệt với số đông, nhưng lại không thích chơi xe sang. Video: Chi tiết Toyota Highlander 2020 thế hệ mới.

Là đối thủ trực tiếp của dòng Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 mới phiên bản nhập Mỹ đang nhận được sự quan tâm của một nhóm nhỏ khách hàng, bất chấp giá bán tại Việt Nam không hề hẻ. So với chiếc Toyota Highlander phiên bản Limited 3.5 V6 AWD đầu tiên được đưa về nước hồi giữa tháng 5/2020 vừa qua, chiếc Highlander phiên bản Hybrid Platinum này có giá bán cao hơn, với mức giá niêm yết tại Mỹ lên đến 50.200 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng). Sau khi đưa về Việt Nam đóng đủ các loại thuế phí, chiếc Highlander phiên bản Hybrid Platinum này có giá vào khoảng hơn 4 tỷ đồng. Không sử dụng động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, phiên bản Hybrid này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 2.5L cho công suất tối đa 186 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 237Nm từ 4.400 vòng/phút, kết hợp với 3 động cơ điện (hai trước, 1 sau ở phiên bản AWD) cho công suất 243 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) hoặc cầu trước (FWD; bản tiêu chuẩn) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (E-CVT). Highlander Hybrid 2020 được Toyota bảo hành hệ thống hybrid 96 tháng hoặc 100.000 dặm; trong khi pin hybrid được bảo hành lên đến 120 tháng hoặc 150.000 miles (tùy điều kiện nào đến trước). Toyota là hãng xe dẫn đầu trong công nghệ hybrid, các sản phẩm xe phổ thông của Toyota sử dụng động cơ hybrid được thiết kế mang độ bền cao không thua kém gì so với động cơ hút khí tự nhiên. Xe được trang bị nhiều options “đụng nóc” và mang thiết kế tiệm cận xe sang khi sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Bảng táp-lô đa tầng, sử dụng hệ thống đa phương tiện mới nhất của Toyota hỗ trợ kết nối Apple Car Play/ Android Auto, tương thích Alexa In-Car, radio SiriusXM, kết nối Wi-Fi,... thông qua màn hình cảm ứng 12,3 inch cỡ lớn, màn hình hỗ trợ lái 7 inch trên bản cao cấp kết hợp với đồng hồ hỗ trợ lái dạng Analog, sử dụng 11 loa JBL cao cấp. Ngoài ra, “Innova Mỹ” còn sở hữu nhiều “đồ chơi” khác như: đèn trang trí nội thất Ambient, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 10 hướng + nhớ 3 vị trí, tất cả ghế ngồi được bọc da cao cấp đục lỗ màu be. Cốp sau chỉnh điện... Mặc dù mang “mác” thương hiệu xe phổ thông, nhưng Highlander 2020 nhập Mỹ lại sở hữu hàng loạt trang bị an toàn và hỗ trợ lái như xe sang với gói trang bị “Toyota Safety Sense (TSS 2.0)” bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cruise control điều khiển bằng radar. Hệ thống theo dấu làn đường (LTA) và hỗ trợ thông tin biển báo (RSA), Camera quan sát 360 độ (Toy Bird’s Eye View Camera). Ngoài ra, 08 túi khí, cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống tạm dừng thông minh (SST),... Toyota Highlander 2020 nhập Mỹ là một mẫu xe SUV cỡ trung 3 hàng ghế cân bằng được nhiều yếu tố như thiết kế đẹp mắt, nội thất rộng rãi mang tiện nghi, an toàn cao tiệm cận xe sang. Tuy nhiên giá xe Toyota Highlander 2020 phiên bản này khá cao, nó chỉ phù hợp cho các khách hàng có kinh tế giá giả, muốn sở hữu một chiếc xe khác biệt với số đông, nhưng lại không thích chơi xe sang. Video: Chi tiết Toyota Highlander 2020 thế hệ mới.