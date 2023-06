Chi tiết Nissan X-Trail e-Power 2023 tiết kiệm xăng, từ 624 triệu đồng

Năm ngoái, hãng xe Nissan đã cho ra mắt phiên bản X-Trail thế hệ mới với nhiều đổi mới trong thiết kế, công nghệ và động cơ e-Power lợi xăng, nhờ đó mà Nissan X-Trail e-Power 2023 mới bán chạy như tôm tươi tại quê nhà, và còn gây ấn tượng khi được ra mắt tại 1 số thị trường khác. Mãi đến nay, liên doanh Dongfeng - Nissan mới cho ra mắt chiếc xe X-Trail thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc với tên gọi khá dài, Dongfeng Nissan Super Hybrid Electric Drive X-Trail. Nhìn chung, xe không có nhiều điểm mới so với Nissan X-Trail e-Power ra mắt 1 năm trước, trừ phần cột C có thêm logo e-Power màu vàng. Tổng cộng có 2 mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power đã được ra mắt tại triển lãm ô tô Trùng Khánh 2023 với mức giá dao động 189.900 DT đến 199.900 NDT (tương đương 624 triệu đồng và 657 triệu đồng), rẻ hơn 23.000 nhân dân tệ (tương đương 75,6 triệu đồng) so với bản cũ. Về ngoại hình, có một chút khác biệt giữa X-Trail e-Power và X-Trail phiên bản nhiên liệu thông thường. Thiết kế hình chữ V ở lưới tản nhiệt có màu đen được Nissan áp dụng cho ngôn ngữ thiết kế V-motion mới nhất của mình. Tiếp đến là chiếc xe X-Trail e-Power tiếp tục sử dụng thiết kế đèn pha tách đôi, được tích hợp với lưới tản nhiệt phía trước để tạo thành một hình thống nhất, vách ngăn phía trước sử dụng các khe tản nhiệt hình thang. Trên cửa và đuôi xe, bạn sẽ thấy logo độc quyền của e-POWER, có một cánh gió nhỏ trên mái ở phía sau xe, đèn hậu hai bên được sơn đen, viền sau cũng được trang bị trang trí mạ crôm, bộ khuếch tán và bố trí ống xả ẩn. Về nội thất, X-Trail e-Power sử dụng vô-lăng 3 chấu đa chức năng với màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi kích thước lớn và cụm đồng hồ full LCD, đều có kích thước 12,3 inch. X-Trail e-Power cũng được trang bị cần số điện tử kiểu dáng mới khiến chiếc xe trông rất thời trang và trẻ trung. Đồng thời, xe cũng sẽ bổ sung tông màu xanh lam và thêm đèn xung quanh màu xanh lam "bổ trợ", giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm trên xe. Về sức mạnh, hệ dẫn động X-Trail e-Power sẽ được trang bị hệ thống e-POWER hybrid thế hệ thứ hai, có hệ thống động lực bao gồm động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, có công suất tối đa 106kW (khoảng 142 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Tiếp đến là mô-tơ điện của cầu trước sẽ có công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Ở cầu sau sẽ có công suất cực đại 100kW, 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị động cơ dẫn động kép để đạt được khả năng dẫn động bốn bánh...Dự đoán sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power 2023 cũng sẽ ra mắt các thị trường Đông Nam Á khác, có thể là cả Việt Nam. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power 2023.

Năm ngoái, hãng xe Nissan đã cho ra mắt phiên bản X-Trail thế hệ mới với nhiều đổi mới trong thiết kế, công nghệ và động cơ e-Power lợi xăng, nhờ đó mà Nissan X-Trail e-Power 2023 mới bán chạy như tôm tươi tại quê nhà, và còn gây ấn tượng khi được ra mắt tại 1 số thị trường khác. Mãi đến nay, liên doanh Dongfeng - Nissan mới cho ra mắt chiếc xe X-Trail thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc với tên gọi khá dài, Dongfeng Nissan Super Hybrid Electric Drive X-Trail. Nhìn chung, xe không có nhiều điểm mới so với Nissan X-Trail e-Power ra mắt 1 năm trước, trừ phần cột C có thêm logo e-Power màu vàng. Tổng cộng có 2 mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power đã được ra mắt tại triển lãm ô tô Trùng Khánh 2023 với mức giá dao động 189.900 DT đến 199.900 NDT (tương đương 624 triệu đồng và 657 triệu đồng), rẻ hơn 23.000 nhân dân tệ (tương đương 75,6 triệu đồng) so với bản cũ. Về ngoại hình, có một chút khác biệt giữa X-Trail e-Power và X-Trail phiên bản nhiên liệu thông thường. Thiết kế hình chữ V ở lưới tản nhiệt có màu đen được Nissan áp dụng cho ngôn ngữ thiết kế V-motion mới nhất của mình. Tiếp đến là chiếc xe X-Trail e-Power tiếp tục sử dụng thiết kế đèn pha tách đôi, được tích hợp với lưới tản nhiệt phía trước để tạo thành một hình thống nhất, vách ngăn phía trước sử dụng các khe tản nhiệt hình thang. Trên cửa và đuôi xe, bạn sẽ thấy logo độc quyền của e-POWER, có một cánh gió nhỏ trên mái ở phía sau xe, đèn hậu hai bên được sơn đen, viền sau cũng được trang bị trang trí mạ crôm, bộ khuếch tán và bố trí ống xả ẩn. Về nội thất, X-Trail e-Power sử dụng vô-lăng 3 chấu đa chức năng với màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi kích thước lớn và cụm đồng hồ full LCD, đều có kích thước 12,3 inch. X-Trail e-Power cũng được trang bị cần số điện tử kiểu dáng mới khiến chiếc xe trông rất thời trang và trẻ trung. Đồng thời, xe cũng sẽ bổ sung tông màu xanh lam và thêm đèn xung quanh màu xanh lam "bổ trợ", giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm trên xe. Về sức mạnh, hệ dẫn động X-Trail e-Power sẽ được trang bị hệ thống e-POWER hybrid thế hệ thứ hai, có hệ thống động lực bao gồm động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, có công suất tối đa 106kW (khoảng 142 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Tiếp đến là mô-tơ điện của cầu trước sẽ có công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Ở cầu sau sẽ có công suất cực đại 100kW, 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị động cơ dẫn động kép để đạt được khả năng dẫn động bốn bánh...Dự đoán sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power 2023 cũng sẽ ra mắt các thị trường Đông Nam Á khác, có thể là cả Việt Nam. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Nissan X-Trail e-Power 2023.