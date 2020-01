Chi tiết Honda UR-V 2020 từ 1,1 tỷ đồng tại Trung Quốc

Honda UR-V là mẫu SUV lai Coupe hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 3/2017. Được định vị cao hơn Honda CR-V, UR-V là sản phẩm do liên doanh Dongfeng - Honda phát triển. Sau gần 3 năm, hãng xe Nhật Bản đã quyết định tung ra phiên bản nâng cấp Honda UR-V 2020 mới tại thị trường tỷ dân này. So với phiên bản cũ, Honda UR-V 2020 chỉ được nâng cấp nhẹ ở thiết kế đầu xe và đuôi xe. Về kích thước, xe vẫn sở hữu chiều dài 4.856 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. So với Honda CR-V tại Trung Quốc vốn có chiều dài 4.816 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.669 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm, UR-V 2020 lớn hơn một chút. Mẫu xe SUV lai Coupe Honda UR-V 2020 được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ U cỡ lớn trên đầu xe. Lưới tản nhiệt này được sơn màu đen và nối liền với cụm đèn pha LED thanh mảnh hai bên. Tùy vào bản trang bị, Honda UR-V 2020 sẽ được trang bị đèn pha LED toàn phần và đèn sương mù LED hoặc đèn pha cộng đèn sương mù Halogen.

Thiết kế bên sườn của Honda UR-V 2020 gần như không thay đổi, vẫn có nóc dốc về phía sau như xe coupe. Ở bản cao cấp, xe sẽ sử dụng bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế chấu mới. Đằng sau, mẫu SUV lai Coupe này không có nhiều điểm mới như đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn nhất là tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu. Ngoài ra, dưới cụm đèn hậu còn có thanh mạ crôm mới, kéo dài đến logo của hãng Honda ở giữa cửa cốp sau. Ngay cả ốp màu đen trên cản sau cũng là một chi tiết mới được bổ sung cho Honda UR-V 2020. Tuy có kích thước nhỉnh hơn nhưng Honda UR-V 2020 chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ thay vì 7 chỗ như CR-V. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV lai Coupe này có những trang bị nội thất đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, camera lùi, mở cửa không cần chìa khóa, ghế bọc da, điều hòa tự động đa vùng và hệ thống kiểm soát hành trình. Honda UR-V 2020 tại Trung Quốc tiếp tục ssở hữu 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm dùng chung với Honda CR-V. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, động cơ 1,5 lít đi kèm hộp số CVT. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Giá xe Honda UR-V 2020 tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này có giá dao động từ 246.800 - 329.800 Nhân dân tệ (khoảng 826 triệu đến 1,1 tỷ đồng). Vieo: Chi tiết SUV lai Coupe Honda UR-V bản nâng cấp.

Honda UR-V là mẫu SUV lai Coupe hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 3/2017. Được định vị cao hơn Honda CR-V, UR-V là sản phẩm do liên doanh Dongfeng - Honda phát triển. Sau gần 3 năm, hãng xe Nhật Bản đã quyết định tung ra phiên bản nâng cấp Honda UR-V 2020 mới tại thị trường tỷ dân này. So với phiên bản cũ, Honda UR-V 2020 chỉ được nâng cấp nhẹ ở thiết kế đầu xe và đuôi xe. Về kích thước, xe vẫn sở hữu chiều dài 4.856 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. So với Honda CR-V tại Trung Quốc vốn có chiều dài 4.816 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.669 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm, UR-V 2020 lớn hơn một chút. Mẫu xe SUV lai Coupe Honda UR-V 2020 được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ U cỡ lớn trên đầu xe. Lưới tản nhiệt này được sơn màu đen và nối liền với cụm đèn pha LED thanh mảnh hai bên. Tùy vào bản trang bị, Honda UR-V 2020 sẽ được trang bị đèn pha LED toàn phần và đèn sương mù LED hoặc đèn pha cộng đèn sương mù Halogen.

Thiết kế bên sườn của Honda UR-V 2020 gần như không thay đổi, vẫn có nóc dốc về phía sau như xe coupe. Ở bản cao cấp, xe sẽ sử dụng bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế chấu mới. Đằng sau, mẫu SUV lai Coupe này không có nhiều điểm mới như đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn nhất là tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu. Ngoài ra, dưới cụm đèn hậu còn có thanh mạ crôm mới, kéo dài đến logo của hãng Honda ở giữa cửa cốp sau. Ngay cả ốp màu đen trên cản sau cũng là một chi tiết mới được bổ sung cho Honda UR-V 2020. Tuy có kích thước nhỉnh hơn nhưng Honda UR-V 2020 chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ thay vì 7 chỗ như CR-V. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV lai Coupe này có những trang bị nội thất đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, camera lùi, mở cửa không cần chìa khóa, ghế bọc da, điều hòa tự động đa vùng và hệ thống kiểm soát hành trình. Honda UR-V 2020 tại Trung Quốc tiếp tục ssở hữu 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm dùng chung với Honda CR-V. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, động cơ 1,5 lít đi kèm hộp số CVT. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Giá xe Honda UR-V 2020 tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này có giá dao động từ 246.800 - 329.800 Nhân dân tệ (khoảng 826 triệu đến 1,1 tỷ đồng). Vieo: Chi tiết SUV lai Coupe Honda UR-V bản nâng cấp.