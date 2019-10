Chi tiết Honda Accord 2019 từ 1,32 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu sedan Honda Accord mới đang là tâm điểm của gian hàng Honda Việt Nam tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS 2019). Thế hệ Honda Accord 2019 mới sở hữu thiết kế ngoại thất thay đổi khá nhiều với vẻ ngoài thể thao, trẻ trung và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được các nét đặc trưng xuyên suốt nhiều thế hệ hệ. Mẫu xe Honda Accord 2019 mới vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm VMS 2019 dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan. Về ngoại hình, xe sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế mà vẫn đậm phong cách sang trọng vốn có, thu hút ánh nhìn trên mọi cung đường và thể hiện niềm tự hào sở hữu của chủ nhân. Theo dó, Accord thế hệ mới sở hữu ngoại hình thể thao hơn “người tiền nhiệm” và có một chút giống như Civic mới như ở cụm đèn pha/hậu và những đường gân dập nổi ở hai bên thân và nắp ca-pô xe. Phần đầu của Accord mới được tinh chỉnh lại ở chi tiết cụm lưới tản nhiệt, cản trước/sau nay đều được hạ thấp xuống. Xe sở hữu công nghệ LED ở hệ thống đèn pha, sương mù và đèn hậu. Chiều dài tổng thể của xe cũng được thu ngắn hơn nhưng lại rộng hơn ở hai bên, mui xe dài và thấp. Ở phía sau, Honda Accord 2019 sở hữu phần đuôi được thiết kế chau chuốt mang đậm tính thể thao, tràn đầy sức sống và dài hơn một chút so với Accord thế hệ trước. Ở bên thân, bộ vành hợp kim 5 chấu hình cánh quạt khá giống các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ vành này cũng được Honda tinh chỉnh lại tạo cảm giác mạch lạc và dứt khoát hơn với một màu sơn bạc truyền thống. Những đường gân dập nổi khỏe khoắn cũng xuất hiện trên phần thân xe. Accord mới sở hữu khoang nội thất rộng rãi, cao cấp và ứng dụng nhiều hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đặc biệt để đem đến vẻ ngoài thể thao cùng với khả năng sử dụng linh hoạt thường thấy ở một chiếc SUV. Tất cả các hệ thống và nút điều khiển quan trọng đều được bố trí trong tầm tay của người lái, đặc biệt là phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm. Honda Accord hoàn toàn mới cũng sở hữu hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn hẳn các thế hệ cũ với khoảng cách tăng đáng kể 48 mm so với phiên bản trước. Xe được trang bị những công nghệ tiên tiến trong đó có tính năng khởi động động cơ từ xa được tích hợp trên chìa khóa thông minh; Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) có thể phát hiện tình trạng mất tập trung của người lái khi điều khiển xe; Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) với 1camera nhỏ được gắn trên gương chiếu hậu phía hành khách,... Màn hình cảm ứng 8 inch mới là một trang bị đáng giá trên Accord thế hệ thứ 10. Màn hình cảm ứng của Accord cho phép bạn vuốt, chạm và tương tác để điều khiển hệ thống âm thanh, cài đặt hiển thị và các tính năng cao cấp khác, giống như trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, giúp giao diện trực quan và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Accord hoàn toàn mới sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lâp, nhỏ gọn hơn với các cách thức điều khiển đơn giản và tiện dụng. Hệ thống có các nút điều khiển nhiệt độ trái và phải độc lập. Các trang bị an toàn trên xe gồm: Phanh tay điện tử (EPB), Giữ phanh tự động, Cân bằng điện tử (VSA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Camera chiếu hậu đa góc, hệ thống an toàn 6 túi khí để hỗ trợ tốt nhất cho người lái và mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình. Honda Accord trang bị động cơ VTEC TURBO 1.5L với hệ thống phun xăng trực tiếp và Điều khiển biến thiên theo thời gian (VTC), mang lại công suất tối đa 188 Hp tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút. Công nghệ điều khiển van tiên tiến kết hợp với công suất và hiệu suất nhiên liệu cao cùng lượng khí thải thấp cho mức tiêu hao nhiên liệu 6,2 L/100km (trong điều kiện đường hỗn hợp tiêu chuẩn), đi kèm là hộp số CVT. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Honda Accord 2019 bán ra từ 1,319 cho phiên bản màu đen và ghi bạc. Trong khi đó, phiên bản màu trắng ngọc trai có giá bán cao hơn 1,329 tỷ đồng. Đây sẽ là đối thủ của "người đồng hương" Toyota Camry 2019 mới và Mazda 6. Video: Xem chi tiết Honda Accord Hybrid hoàn toàn mới.

