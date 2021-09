Chi tiết Ford Evos 2022 từ 797 triệu đồng tại Trung Quốc

Ford Evos 2022 mới là mẫu SUV lai Coupe lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay. Sau 5 tháng, mẫu xe này mới được tung ra thị trường Trung Quốc với tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Fashion, Sports, ST-Line và First Edition. Giá xe Ford Evos 2022 tại thị trường này dao động từ 227.800 - 260.800 Nhân dân tệ (khoảng 797 - 913 triệu đồng). Do liên doanh Changan Ford sản xuất tại Trung Quốc nhưng Ford Evos hoàn toàn mới thực chất là xe nhắm đến thị trường toàn cầu. Đây đồng thời là mẫu xe đầu tiên chủ yếu do đội ngũ nhân viên của Ford tại Trung Quốc phát triển. Theo hãng Ford, Evos 2022 sở hữu chiều dài 4.920 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm. Với kích thước này, Ford Evos 2022 thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh với những đối thủ như Volkswagen Tiguan X. Hãng Ford khẳng định kể cả những người cao 1,77 m vẫn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở hàng ghế trước và sau xe. Không chỉ có kích thước lớn, Evos 2022 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Progressive Energy in Strength” mới của hãng Ford. Trên đầu xe, mẫu SUV lai Coupe này được trang bị lưới tản nhiệt hình bát giác với mắt lưới hình tổ ong, sơn màu đen. Ngoài ra, còn có 3 mắt lưới được sơn màu cam làm điểm nhấn cho lưới tản nhiệt. Bên trên lưới tản nhiệt là dải đèn LED định vị ban ngày, kéo dài sang hai bên và tạo thành hình móc câu ở hai đầu. Trong khi đó, cụm đèn pha LED hình tứ giác nằm được đặt bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm cỡ lớn với thiết kế hình thang. Nằm hai bên là 2 khe gió nhỏ hình tam giác. Tương tự lưới tản nhiệt, bên sườn của Ford Evos 2022 cũng có một số chi tiết sơn màu cam như cùm phanh và ốp vỏ gương ngoại thất. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm kéo từ cột A đến cột C, tay nắm cửa bật lên, thụt xuống, nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe và bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn màu đen bóng. Đằng sau, mẫu SUV lai Coupe này đi kèm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, gợi liên tưởng đến Honda Civic thế hệ cũ. Ở giữa cửa cốp là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Evos". Bên dưới nữa là 2 đầu ống xả giả hình thang và nẹp màu đen bóng nằm trên cản sau. Trong khi đó, mặt dưới của cánh gió mui được sơn màu cam, "tông xuyệt tông" với một số chi tiết ngoại thất kể trên. Bước vào bên trong Ford Evos 2022, người lái sẽ bắt gặp nội thất bọc da màu đen phối với chi tiết màu cam giống ngoại thất. Cụ thể, viền chấu vô lăng, viền cụm điều khiển trung tâm và chỉ khâu của xe đều có màu cam tương phản. Tuy nhiên, điểm nhấn đập vào mắt của nội thất lại là màn hình dài 1,1 m trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa màn hình 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng 27 inch với độ phân giải 4K. Màn hình cảm ứng sẽ phục vụ hệ thống thông tin giải trí Sync+ 2.0, kết hợp hệ sinh thái ứng dụng kỹ thuật số của hãng Ford và công nghệ trí tuệ nhân tạo Baidu. Nhờ đó, Evos 2022 là mẫu xe Ford đầu tiên có tính năng trợ lý ảo. Đặc biệt, người dùng có thể thực hiện những tác vụ khác nhau trên màn hình cảm ứng cùng một lúc. Ví dụ, hành khách trên ghế phụ lái có thể truy cập những nội dung giải trí trên màn hình trước mặt họ trong khi người lái dùng tính năng định vị bên phía mình. Thêm vào đó là chế độ "Thư giãn", kết hợp những cài đặt riêng của người dùng đối với hệ thống âm thanh, đèn viền nội thất và vị trí ghế. Cửa sổ trời toàn cảnh chia làm 2 mảnh bên trên hứa hẹn mang đến không gian nội thất thoáng đãng cho người ngồi trong xe. "Trái tim" của Ford Evos 2022 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 376 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 7,5 lít/100 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại dành cho mẫu SUV lai Coupe này như hệ thống nhận biết biển báo giao thông, phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nhờ đó, Ford Evos 2022 đủ điều kiện để có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2 mang tên BlueCruise. Khi mua Ford Evos 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là trắng Crescent White, đen Dark Night, xanh dương Aurora Blue, đỏ Sky Red, trắng Day White và xám Sky Grey. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán tại Trung Quốc vào quý IV năm nay. Video: SUV lai Coupe Ford Evos 2022 ra mắt tại Trung Quốc.

Ford Evos 2022 mới là mẫu SUV lai Coupe lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay. Sau 5 tháng, mẫu xe này mới được tung ra thị trường Trung Quốc với tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Fashion, Sports, ST-Line và First Edition. Giá xe Ford Evos 2022 tại thị trường này dao động từ 227.800 - 260.800 Nhân dân tệ (khoảng 797 - 913 triệu đồng). Do liên doanh Changan Ford sản xuất tại Trung Quốc nhưng Ford Evos hoàn toàn mới thực chất là xe nhắm đến thị trường toàn cầu. Đây đồng thời là mẫu xe đầu tiên chủ yếu do đội ngũ nhân viên của Ford tại Trung Quốc phát triển. Theo hãng Ford, Evos 2022 sở hữu chiều dài 4.920 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm. Với kích thước này, Ford Evos 2022 thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh với những đối thủ như Volkswagen Tiguan X. Hãng Ford khẳng định kể cả những người cao 1,77 m vẫn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở hàng ghế trước và sau xe. Không chỉ có kích thước lớn, Evos 2022 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Progressive Energy in Strength” mới của hãng Ford. Trên đầu xe, mẫu SUV lai Coupe này được trang bị lưới tản nhiệt hình bát giác với mắt lưới hình tổ ong, sơn màu đen. Ngoài ra, còn có 3 mắt lưới được sơn màu cam làm điểm nhấn cho lưới tản nhiệt. Bên trên lưới tản nhiệt là dải đèn LED định vị ban ngày, kéo dài sang hai bên và tạo thành hình móc câu ở hai đầu. Trong khi đó, cụm đèn pha LED hình tứ giác nằm được đặt bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm cỡ lớn với thiết kế hình thang. Nằm hai bên là 2 khe gió nhỏ hình tam giác. Tương tự lưới tản nhiệt, bên sườn của Ford Evos 2022 cũng có một số chi tiết sơn màu cam như cùm phanh và ốp vỏ gương ngoại thất. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm kéo từ cột A đến cột C, tay nắm cửa bật lên, thụt xuống, nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe và bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn màu đen bóng. Đằng sau, mẫu SUV lai Coupe này đi kèm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, gợi liên tưởng đến Honda Civic thế hệ cũ. Ở giữa cửa cốp là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Evos". Bên dưới nữa là 2 đầu ống xả giả hình thang và nẹp màu đen bóng nằm trên cản sau. Trong khi đó, mặt dưới của cánh gió mui được sơn màu cam, "tông xuyệt tông" với một số chi tiết ngoại thất kể trên. Bước vào bên trong Ford Evos 2022, người lái sẽ bắt gặp nội thất bọc da màu đen phối với chi tiết màu cam giống ngoại thất. Cụ thể, viền chấu vô lăng, viền cụm điều khiển trung tâm và chỉ khâu của xe đều có màu cam tương phản. Tuy nhiên, điểm nhấn đập vào mắt của nội thất lại là màn hình dài 1,1 m trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa màn hình 12,3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng 27 inch với độ phân giải 4K. Màn hình cảm ứng sẽ phục vụ hệ thống thông tin giải trí Sync+ 2.0, kết hợp hệ sinh thái ứng dụng kỹ thuật số của hãng Ford và công nghệ trí tuệ nhân tạo Baidu. Nhờ đó, Evos 2022 là mẫu xe Ford đầu tiên có tính năng trợ lý ảo. Đặc biệt, người dùng có thể thực hiện những tác vụ khác nhau trên màn hình cảm ứng cùng một lúc. Ví dụ, hành khách trên ghế phụ lái có thể truy cập những nội dung giải trí trên màn hình trước mặt họ trong khi người lái dùng tính năng định vị bên phía mình. Thêm vào đó là chế độ "Thư giãn", kết hợp những cài đặt riêng của người dùng đối với hệ thống âm thanh, đèn viền nội thất và vị trí ghế. Cửa sổ trời toàn cảnh chia làm 2 mảnh bên trên hứa hẹn mang đến không gian nội thất thoáng đãng cho người ngồi trong xe. "Trái tim" của Ford Evos 2022 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 376 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 7,5 lít/100 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại dành cho mẫu SUV lai Coupe này như hệ thống nhận biết biển báo giao thông, phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nhờ đó, Ford Evos 2022 đủ điều kiện để có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2 mang tên BlueCruise. Khi mua Ford Evos 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là trắng Crescent White, đen Dark Night, xanh dương Aurora Blue, đỏ Sky Red, trắng Day White và xám Sky Grey. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán tại Trung Quốc vào quý IV năm nay. Video: SUV lai Coupe Ford Evos 2022 ra mắt tại Trung Quốc.