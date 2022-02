Carthago C Compact Line - "nhà di động nhỏ gọn" nhưng đủ tiện nghi

Nhắc đến nhà di động (motorhome) chúng ta thường nghĩ đến những chiếc motorhome to lớn và xa xỉ. Tuy nhiên, Carthago C Compact Line 2022 mới lại không hề như vậy, nó gọn gàng, đơn giản nhưng có đủ tiện nghi cần thiết. Mẫu nhà di động Carthago C Compact Line dài 6,67 mét và rộng 2,12 mét, chiếc xe bao gồm một chiếc giường lớn ở phía sau, đủ chỗ cho 2 người ngủ, một phòng tắm với nhà vệ sinh và vòi sen, một chiếc tủ lạnh cỡ lớn kê sát tường, nhà bếp với bồn rửa và bếp ga. Ngoài ra, xe còn có bàn ăn có thể di chuyển được. Nhìn chung không gian bên trong Carthago C Compact Line khá chật hẹp, nhưng cách bài trí lại rất hấp dẫn. Nhờ lắp đặt cửa sổ trần trong suốt mà cabin xe luôn có nhiều ánh sáng, sàn 2 tầng và các bức tường tích hợp ngăn tủ thì cung cấp nhiều không gian chứa đồ. Chưa hết, căn nhà di động nhỏ gọn này cũng có bể chứa nước ngọt 150 lít và bể chứa nước thải dung tích 140 lít. Xe được trang bị pin 80 amp giờ tiêu chuẩn, người mua cũng có thể lắp thêm khối pin thứ 2 để có thêm năng lượng. Để đảm bảo sự thoải mái cho người dùng, chiếc xe được lắp đặt cả máy lạnh và hệ thống sưởi.Giá xe Carthago C Compact Line chưa được công bố, nó sẽ đi kèm với rất nhiều tính năng an toàn như kiểm soát đổ đèo, kiểm soát hành trình, hỗ trợ cân bằng xe khi gặp gió tạt ngang và kiểm soát ổn định khi kéo theo rơ-moóc. Video: Chi tiết "nhà di động" Carthago C Compact Line.

