Cận cảnh "xế sang" Lexus IS300 2021 từ 2,13 tỷ tại Việt Nam

Mở đầu cho năm 2021, mẫu sedan thể thao hạng sang của Lexus đã rất nhanh trở lại Việt Nam với bản facelift mới ra mắt trên thị trường thế giới giữa năm ngoái. Xe có 3 phiên bản gồm IS 300 Standard (tiêu chuẩn), IS 300 Luxury và IS 300h. Giá xe Lexus IS300 2021 mới tương ứng là 2,13; 2,49 và 2,82 tỷ đồng. Đại diện Lexus Việt Nam – ông Hiroyuki Ueda chia sẻ, “Lexus IS hoàn toàn mới là mẫu xe tiên phong mang dấu ấn trải nghiệm lái Lexus và thể hiện được nỗ lực của chúng tôi trong việc hoàn thiện dải sản phẩm Lexus và đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt Nam yêu thích những mẫu sedan phong cách thể thao”. Về ngoại thất, mẫu xe sang Lexus IS300 2021 được đánh giá cao bởi tính trẻ trung và thể thao, đặc biệt so với các xe ES hay LS. Điều này thể hiện qua hàng loạt chi tiết góc cạnh ở lưới tản nhiệt, hốc gió, cụm đèn trước, đèn hậu, thân xe. Xe có hai loại la-zăng 18 và 19 inch. Ngoại thất của IS hoàn toàn mới cho phép cải thiện độ cứng của thân xe một cách hiệu quả nhờ những thay đổi về hình dạng và cấu trúc. Với cấu trúc mới, áp dụng công nghệ hàn điểm và hàn laser mang lại độ cứng thân xe tốt hơn và tăng cường khả năng vận hành. Nội thất IS mới vẫn giữ lại hầu hết nét truyền thống với vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng 8 inch kết nối apple Carplay và android auto, 10 loa, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế, cửa sổ trời… Lexus IS300 2021 mới có 2 tùy chọn động cơ. Bản IS 300 dùng động cơ tăng áp 2 lít, công suất 241 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại 1.650 vòng/phút, kết hợp số tự động 8 cấp, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm là 8,5 lít/100 km. Bản IS300h là loại hybrid dùng động cơ xăng 2,5 lít và mô tơ điện, tổng công suất 219 mã lực và mô men xoắn cực đại 221 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi cùng hộp số E-CVT như Toyota Corolla Cross 1.8HV mới ra mắt tại Việt Nam. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu 5,5 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm. Mặc dù dùng chung động cơ nhưng bản IS 300 tiêu chuẩn chỉ có 3 chế độ lái, trong khi bản hai bản còn lại có 4 chế độ lái khi được bổ sung chế độ Sport+. Đáng chú ý, các phiên bản IS 2021 tiếp tục kế thừa truyền thống dẫn động cầu sau. Đặc biệt hệ thống treo của bản IS 300 Luxury và IS 300h là loại thích ứng. Về an toàn, Lexus IS300 2021 có các trang bị an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... cùng 8 túi khí. Các bản cao cấp có thêm cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Với mức giá bán ra từ 2,13 - 2,82 tỷ đồng tại Việt Nam, Lexus IS300 2021 có một số lợi thế về động cơ và công nghệ nhưng lại cao hơn khá nhiều so với các đối thủ Mercedes-Benz C-Class (1,399-1,969 tỷ đồng) và BMW 3-Series (1,899 - 2,499 tỷ đồng). Video: Chi tiết sedan hạng sang Lexus IS 2021 thế hệ mới.

