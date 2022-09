Cận cảnh VinFast VF6 giá rẻ "bằng xương, bằng thịt" tại Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại, VinFast VF6 2023 mới vẫn chưa được thương hiệu ôtô Việt công bố nhận đặt cọc, tuy nhiên mẫu xe này liên tục xuất hiện. Ngoài việc lăn bánh thử nghiệm với lớp ngụy trang kín mít trong khuôn viên nhà máy, VinFast VF6 cũng đã lộ diện nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng. VinFast VF6 tại Việt Nam được định ở phân khúc SUV cỡ B, thấp hơn VF8 vừa ra mắt. Bản concept VF6 được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm CES 2022 diễn ra ở Mỹ hồi đầu năm, cùng 2 mẫu xe điện mới khác là VF5 và VF7. Theo đó, VinFast VF6 ngoài thực tế không khác biệt nhiều về thiết kế so với phiên bản concept được giới thiệu trước đó. Phần đầu xe vẫn là dải đèn LED định vị hình chữ V đặc trưng của hãng. Bên dưới là cụm đèn pha chính được thiết kế nằm ở 2 hốc bên cản trước. Lui xuống dưới nữa là hốc gió trung tâm và phần ốp nhựa đen cứng cáp. Ở ngay bên dưới khu vực lắp biển số xe là hệ thống radar, nằm trong gói công nghệ an toàn cao cấp sẽ được trang bị trên VF6. Phía bên hông xe, mẫu SUV điện Vinfast VF6 cỡ B này có thiết kế mượt mà, mang lại cảm giác hiện đại, đúng chất xe điện tương lai. Trụ C được nối liền với kính xe đằng sau bằng dải kính đen và chi tiết mạ crom. VinFast VF6 sở hữu bộ mâm phay bóng, kết hợp với vòm lốp là nhựa cứng đầy nam tính. Có thể quan sát thấy Vinfast VF6 mang vẻ cơ bắp đậm chất SUV, thể hiện qua những đường nét thiết kế gân guốc, lồi lõm tinh tế tương tự "đàn anh" VF8. Cụm đèn hậu LED cũng vẫn mang thiết kế liền mạch giống các sản phẩm khác của VinFast hiện nay. Hiện tại, hình ảnh thực tế nội thất của VinFast VF6 vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù vậy, những hình ảnh 3D của mẫu B-SUV này đã được công bố từ trước với màn hình trung tâm cỡ lớn tương tự VF8, vô-lăng D-Cut hiện đại. Đáng chú ý ở những hình ảnh giới thiệu cho thấy, xe được trang bị nút bấm chuyển số nhưng thay vì đặt vào khu vực “yên ngựa” phân tách hàng ghế đầu mà lại được chuyển thành các phím đặt dưới cửa gió điều hòa ở khu vực trung tâm. Hiện vẫn chưa rõ các trang bị trên VinFast VF6 về Việt Nam do mẫu xe này chưa phải là bản thương mại chính thức Tuy nhiên, dự kiến VF6 cũng sẽ có các các tính năng tự hành cấp độ 2+ tương tự như 2 mẫu VF8 và VF9. Những thông tin về động cơ và giá xe VinFast VF6 2023 vẫn còn là ẩn số và chỉ được công bố khi thương hiệu Việt cho khách hàng nhận đặt cọc chiếc SUV hạng B này trong thời gian tới. Định vị ở phân khúc SUV cỡ B, VinFast VF6 2023 chạy điện sẽ cạnh tranh với Kia Seltos hay Toyota Cross ở Việt Nam. Video: Chi tiết xe SUV điện VinFast VF6 tại Việt Nam.

