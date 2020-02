Cận cảnh Toyota Vios 2020, “full option” 570 triệu tại Việt Nam

Ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm 2020, giá xe Toyota Vios mới phiên bản G bán ra là 570 triệu đồng, không thay đổi so với bản cũ nhưng lại được sửa đổi và bổ sung hàng loạt các tính năng mới hấp dẫn hơn trước. Toyota Vios 2020 mới bản nâng cấp vẫn sử dụng bộ khung gầm có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4425 x 1730 x 1475 mm. Diện mạo mới của Vios đã được thiết lại trông mới mẻ, trẻ trung hơn, thay đổi tập trung chủ yếu ở phần đầu và đuôi xe. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng, đèn chiếu sáng kéo dài về phía kính chắn gió. Hốc đèn sương mù cách điệu. Phiên bản Vios G có trang bị đèn LED định vị ban ngày. Đèn hậu Vios mới mang tính thời trang hơn, cản sau nhận thay đổi rõ rệt so với phiên bản cũ. Cụm đèn hậu phía sau của xe cũng dùng công nghệ LED, thiết kế điệu đà hơn trước đây, cản sau thiết kế lớn và mạnh mẽ. Bộ mâm đa chấu không có gì thay đổi so với thế hệ trước. Toyota Vios G cao cấp nhất có thêm kiểm soát hành trình Cruise Control, cảm biến góc trước và sau, camera lùi và màn hình màu TFT cho hệ thống thông tin sau vô lăng. Các tính năng tiện nghi khác như nút bấm khởi động kèm chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, ghế bọc da,… đều được giữ lại trên phiên bản mới. Đáng tiếc là nếu so với đối thủ Hyundai Accent bản cao cấp, Toyota Vios G 2020 mới vẫn còn thiếu cửa sổ trời là đủ để hoàn thiện danh mục “full option” như đối thủ từ Hàn Quốc. Đáng tiếc xe vẫn sử dụng động cơ 2NR-FE 1.5L Dual VVT-I, công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số là hộp số tự động CVT và số sàn 5 cấp. Các thông số này giống hệt phiên bản 2017 từng được phân phối tại Việt Nam. Với cấu hình cũ, khả năng vận hành của Vios bản nâng cấp gần như không có sự khác biệt lớn. Xe được trang bị hệ thống treo trước/sau độc lập MacPherson/dầm xoắn kết hợp cùng bộ lốp dày 185/60R15 giúp xe lướt qua các “ổ gà” khá êm ái. Theo thông tin từ phía nhà phân phối, Vios 2020 có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 7.1L/100km, 4.9L/100km, 5.7L/100km. Toyota Vios được mệnh danh là “xe quốc dân” khi nó là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Vios bị “vượt mặt” bởi đối thủ Hyundai Accent. Video: Chi tiết Toyota Vios 2020 nâng cấp mới tại Việt Nam.

