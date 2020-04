Cận cảnh Toyota Land Cruiser Heritage Edition giới hạn 1200 chiếc

Kể từ những ngày đầu ra mắt cho đến nay, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser luôn được đánh giá là một mẫu xe rất… hiếm bởi số lượng xuất xưởng ít cũng như lượng cầu thấp. Làm một phép so sánh nho nhỏ: trong giai đoạn 2018 - 2019, Mercedes-Benz bán được khoảng 43.000 chiếc SUV thuộc GLS-Class, trong khi đó Toyota chỉ bán được 46.000 chiếc Land Cruiser kể từ năm 2005. Mặc cho những danh tiếng lừng lẫy của mình trong phân khúc SUV, những khách hàng mong muốn sở hữu một chiếc xe cân bằng giữa hiệu suất, thiết kế và tính năng thường sẽ không lựa chọn Toyota Land Cruiser. Khách hàng mua Land Cruiser chỉ đơn giản bởi vì nó là Land Cruiser, là một biểu tượng huyền thoại cho dòng SUV của Toyota. Nếu so sánh với phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 có số lượng xuất xưởng còn thấp hơn rất nhiều - chỉ 1200 chiếc, nhưng chỉ dành riêng cho các khách hàng tại thị trường Mỹ. Vậy điều gì khiến phiên bản Heritage Edition 2020 trở nên khác biệt so với dòng Land Cruiser tiêu chuẩn hiện đang lưu hành trên thị trường? Nổi bật là logo cổ điển nằm ở cột D cùng bộ la-zăng nhôm đúc TRD 18 inch màu vàng đồng được BBS sản xuất riêng dành cho Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020. Điểm nhấn tiếp theo là ở phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt cùng viền đèn pha, đèn sương mù được mạ crom tối màu. Land Cruiser phiên bản ‘di sản’ sẽ cung cấp cho khách hàng 2 lựa chọn màu sơn là Midnight Black Metallic (Đen ánh kim) và Blizzard Pearl (Trắng ngọc trai). Nhìn chung, tổng thể thiết kế ngoại thất của Land Cruiser Heritage Edition không có nhiều thay đổi đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn. Có thể nhận thấy Toyota vẫn chưa khai thác được nhiều di sản phong phú từ dòng xe Land Cruiser này. Đối với khoang cabin, tổng thể thiết kế cùng chất liệu cao cấp trên Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 gợi nhớ đến mối quan hệ ‘khăng khít’ với ‘người anh em’ Lexus LX570. Điển hình là các chi tiết bọc da màu đen, đường chỉ khâu màu đồng và ốp kim loại cao cấp đem lại cảm giác sang trọng, đẳng cấp. Khác hoàn toàn so với phiên bản tiêu chuẩn, khoang nội thất của Land Cruiser Heritage Edition 2020 lại chỉ sở hữu 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách. Điều này đồng nghĩa với việc thể tích của khoang chứa hành lý sẽ được gia tăng lên đáng kể. Bên cạnh thiết kế khoang nội thất sang trọng và ấn tượng, Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 còn được trang bị hàng loạt tính năng công nghệ đáng chú ý. Toyota còn cung cấp thêm gói option 2.200 USD (khoảng 51,6 triệu đồng) cho trang bị màn hình giải trí ở hàng ghế sau.Giá xe Toyota Land Cruiser Heritage Edition phiên bản tiêu chuẩn hiện tại có mức bán khởi điểm là 85.415 USD (khoảng 2 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Mặc dù có số lượng sản xuất giới hạn ở 1200 chiếc, nhưng phiên bản di sản Heritage Edition 2020 có mức giá bán chính thức khởi điểm từ 87.745 USD (khoảng 2,06 tỷ đồng), chỉ cao hơn 2.330 USD so với biến thể tiêu chuẩn. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020.

