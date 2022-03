Cận cảnh Toyota Glanza 2022 giá rẻ chỉ 191 triệu đồng tại đại lý

Vào hồi giữa tháng 3 vừa qua, Toyota đã chính thức vén màn mẫu xe giá rẻ Glanza phiên bản mới ở thị trường Ấn Độ. Đến nay, những chiếc Toyota Glanza 2022 mới đã bắt đầu được trưng bày tại đại lý ở đất nước Nam Á này. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Glanza mới có 4 phiên bản là E, S, G và V. Giá xe dao động từ 639.000 - 949.000 Rupee (khoảng 191 - 284 triệu đồng), ngang ngửa Suzuki Baleno 2022. Như thông tin đã đưa, Toyota Glanza 2022 chính là mẫu xe hatchback cỡ B được phát triển dựa trên Suzuki Baleno mới. Do đó, mẫu xe này sở hữu nhiều điểm tương đồng về thiết kế và trang bị với Suzuki Baleno 2022. Ở phiên bản mới, Toyota Glanza 2022 giá rẻ sở hữu chiều dài 3.990 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.500 mm, chiều cao gầm 2.520 mm và chiều cao gầm 151 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 5 mm và thấp hơn 10 mm. Không chỉ thay đổi nhẹ về kích thước, Toyota Glanza 2022 còn được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới. Cụ thể, mẫu xe này đi kèm thiết kế đầu xe chẳng những khác phiên bản cũ mà còn không giống Suzuki Baleno 2022. Ở đầu xe, Glanza mới được trang bị lưới tản nhiệt theo phong cách của những mẫu xe Toyota đời cũ. Bên trong lưới tản nhiệt có 2 nẹp mạ crôm nối liền với logo của hãng Toyota. Tiếp đến là cụm đèn pha mới và hốc gió trung tâm lớn hơn, được bao quanh bằng viền màu đen kéo dài lên trên cản trước. Ở bản cao cấp, Toyota Glanza 2022 sẽ có thêm dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù trước. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn của Toyota Glanza 2022 gần như được bê nguyên từ Suzuki Baleno sang, trừ vành la-zăng. Tương tự như vậy, thiết kế phía sau của Toyota Glanza 2022 cũng giống với Suzuki Baleno, bao gồm cả cụm đèn hậu LED hình chữ "C". Bước vào bên trong Toyota Glanza 2022, người dùng Ấn Độ sẽ được chào đón bằng không gian nội thất không khác gì Suzuki Baleno mới. Xe cũng được trang bị mặt táp-lô với thiết kế 3 tầng hoàn toàn mới và vô lăng vát đáy. Ở bản cao cấp, Toyota Glanza 2022 sẽ có màn hình hiển thị thông tin kính lái, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng USB dành cho hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến ứng dụng Toyota i-Connect mang đến 45 tính năng, bao gồm mở khóa cửa từ xa bằng đồng hồ thông minh. "Trái tim" của Toyota Glanza hoàn toàn mới là khối động cơ xăng K-Series Dual Jet 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L tương tự Suzuki Baleno. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AGS 5 cấp mới, thay cho loại CVT cũ. Cuối cùng là một số trang bị an toàn đáng chú ý, bao gồm camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình và 6 túi khí. Video: Xem chi tiết Toyota Glanza 2022 hoàn toàn mới.

Vào hồi giữa tháng 3 vừa qua, Toyota đã chính thức vén màn mẫu xe giá rẻ Glanza phiên bản mới ở thị trường Ấn Độ. Đến nay, những chiếc Toyota Glanza 2022 mới đã bắt đầu được trưng bày tại đại lý ở đất nước Nam Á này. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Glanza mới có 4 phiên bản là E, S, G và V. Giá xe dao động từ 639.000 - 949.000 Rupee (khoảng 191 - 284 triệu đồng), ngang ngửa Suzuki Baleno 2022. Như thông tin đã đưa, Toyota Glanza 2022 chính là mẫu xe hatchback cỡ B được phát triển dựa trên Suzuki Baleno mới. Do đó, mẫu xe này sở hữu nhiều điểm tương đồng về thiết kế và trang bị với Suzuki Baleno 2022. Ở phiên bản mới, Toyota Glanza 2022 giá rẻ sở hữu chiều dài 3.990 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.500 mm, chiều cao gầm 2.520 mm và chiều cao gầm 151 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 5 mm và thấp hơn 10 mm. Không chỉ thay đổi nhẹ về kích thước, Toyota Glanza 2022 còn được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới. Cụ thể, mẫu xe này đi kèm thiết kế đầu xe chẳng những khác phiên bản cũ mà còn không giống Suzuki Baleno 2022. Ở đầu xe, Glanza mới được trang bị lưới tản nhiệt theo phong cách của những mẫu xe Toyota đời cũ. Bên trong lưới tản nhiệt có 2 nẹp mạ crôm nối liền với logo của hãng Toyota. Tiếp đến là cụm đèn pha mới và hốc gió trung tâm lớn hơn, được bao quanh bằng viền màu đen kéo dài lên trên cản trước. Ở bản cao cấp, Toyota Glanza 2022 sẽ có thêm dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù trước. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn của Toyota Glanza 2022 gần như được bê nguyên từ Suzuki Baleno sang, trừ vành la-zăng. Tương tự như vậy, thiết kế phía sau của Toyota Glanza 2022 cũng giống với Suzuki Baleno, bao gồm cả cụm đèn hậu LED hình chữ "C". Bước vào bên trong Toyota Glanza 2022, người dùng Ấn Độ sẽ được chào đón bằng không gian nội thất không khác gì Suzuki Baleno mới. Xe cũng được trang bị mặt táp-lô với thiết kế 3 tầng hoàn toàn mới và vô lăng vát đáy. Ở bản cao cấp, Toyota Glanza 2022 sẽ có màn hình hiển thị thông tin kính lái, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng USB dành cho hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến ứng dụng Toyota i-Connect mang đến 45 tính năng, bao gồm mở khóa cửa từ xa bằng đồng hồ thông minh. "Trái tim" của Toyota Glanza hoàn toàn mới là khối động cơ xăng K-Series Dual Jet 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L tương tự Suzuki Baleno. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AGS 5 cấp mới, thay cho loại CVT cũ. Cuối cùng là một số trang bị an toàn đáng chú ý, bao gồm camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình và 6 túi khí. Video: Xem chi tiết Toyota Glanza 2022 hoàn toàn mới.