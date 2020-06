Cận cảnh Toyota Fortuner 2021 bản 2.8L hơn 1,3 tỷ ở Thái Lan

Tại thời điểm ra mắt ở Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 mới ra mắt với 2 cấu hình thường và Legender. Trong đó, bản Legender gây chú ý với phần đầu thiết kế đẹp mắt, mặt ca lăng mới mẻ và cụm đèn sang trọng. Fortuner Legender cũng có 4 phiên bản với 2 cấu hình động cơ dầu tăng áp 2.4L và 2.8L. Bản Legender tương đương với bản TRD Sportivo đời trước. Giá xe Toyota Fortuner 2021 phiên bản Diesel 2.4 Turbo: 2.4 Legender 2WD AT 1,564,000 baht (khoảng 1,18 tỷ đồng); 2.4 Legender 4WD AT 1,634,000 baht (khoảng1,23 tỷ đồng); Diesel 2.8 Turbo: 2.8 Legender 2WD AT 1,769,000 baht (khoảng 1,33 tỷ đồng); 2.8 Legender 4WD AT 1,839,000 baht (khoảng 1,39 tỷ đồng). Phiên bản trong bài là bản Toyota Fortuner Legender 2.8L AWD AT, sơn xe màu trắng có giá 1,39 tỷ đồng. Ở phiên bản nâng cấp facelift mới, Fortuner 2021 đã được sửa đổi toàn bộ phần đầu xe, táo bạo và sắc sảo hơn trước. Trong đó, cản trước bao gồm cụm lưới tản nhiệt được thay đổi rộng hơn, hốc gió lớn hơn. Đèn pha LED kép (dual LED) và đèn sương mù LED đã được đổi mới thiết kế, tích hợp đèn xi-nhan bên dưới cản trước thể thao. Từ phía sau, cụm đèn hậu LED được tinh chỉnh. Trên bản Legender đèn xi nhan sẽ rẽ tia như trên các dòng Lexus. So với phiên bản thông thường, bản LEGEND mang ngoại thất thiết kế thể thao hơn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió lớn mang đến diện mạo ấn tượng và hầm hố hơn. Ngoài ra, bản LEGEND còn sở hữu mâm 20 inch kích thước lớn, và nổi bật hơn thân xe mang 2 tông màu với nóc xe được sơn đen. Phiên bản Toyota Fortuner Legender 2.8L AWD AT sở hữu động cơ dầu 4 xy lanh 2.8L tăng áp (mã 1GD-FTV) cho công suất tối đa 204 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 - 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu AWD thông qua hộp số tự động 6 cấp. Trên phiên bản hàng đầu AWD này, động cơ còn được tính hợp hệ thống Auto Start-Stop. 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. So với động cơ trên phiên bản cũ, động cơ 2.8L đã được tinh chỉnh tăng 27 mã lực và mô-men xoắn thêm 50Nm, đồng thời tiếng ồn và độ rung đã được giảm thiểu và tua máy ở chế độ không tải (hay còn được gọi là chế độ ga-lăng-ti) đã được giảm xuống từ 850 xuống còn 680 vòng/phút. Nội thất Fortuner 2021 không có thay đổi về bố cục so với phiên bản cũ. Toyota chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ tập trung vào tiện nghi và giải trí, đổi mới thiết kế ghế ngồi đi kèm với vật liệu và cách trang trí khác nhau. Nội thất được bọc da đen trắng 2 tone, chỉ viền trắng trang trí. Các mảng trang trí giả vân gỗ được thay bằng viền bạc. Ở bản full này, Fortuner 2021 sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto. Xe cũng trang bị “đồ chơi” nhiều hơn hệ thống loa JBL Premium Audio, đèn LED trang trí nội thất, sạc điện thoại không dây, thêm 2 cổng sạc USB, camera 360 độ, đá đóng mở cốp, hệ thống viễn thông T-Connect với nhiều chức năng như: Tìm xe, kiểm tra vị trí của xe, nhắc nhở bảo dưỡng xe… Về an toàn, phiên bản Toyota Fortuner Legender 2021 2.8L được trang bị gói an toàn Toyota Safety SENSE. Trong đó bao gồm: cảnh báo trước va chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng cruise control từ radar ở đầu xe (Dynamic Radar Cruise Control), camera 360 độ hiển thị nhiều góc nhìn hỗ trợ đỗ xe linh hoạt. 7 túi khí. Video: Chi tiết Toyota Fortuner Legender 2021 mới.

