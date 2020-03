Cận cảnh Toyota Camry 2020 biển "ngũ quý 1" tại Hà Nội

Những "bàn tay vàng" trong làng bốc biển đã không còn quá xa lạ ở Việt Nam khi hàng loạt các dãy số trùng lặp cả 5 số đã xuất hiện mà chủ yếu là trên những mẫu xe ô tô bình dân như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5, Kia Cerato... và mới đây nhất là Toyota Camry 2020 mới. Theo đó, mới đây một chiếc xe Toyota Camry thế hệ mới đã may mắn gắn biển số 30G-111.11, xe chưa được giao đến khách hàng và vẫn ở đại lý tư nhân. Được biết, biển ngũ quý 1 của chiếc Camry trên là dãy số đẹp đầu tiên thuộc đầu số 30G tại Hà Nội sau đầu 30F đã rất nhiều chủ nhân may mắn sở hữu biển trùng lặp đến 5 số. Những người hiểu biết về phong thủy cho rằng, số 1 là bắt đầu và đại diện cho quyền thế, thể hiện người có nhiều tham vọng. Ngoài ra, số 1 cũng được hiểu thể hiện cho sự độc lập, không thích dựa dẫm và tự làm chủ cuộc sống. Chính vì vậy, chiếc Toyota Camry 2020 biển ngũ quý có 5 số 1 trùng lặp được nhiều người mơ ước sở hữu để thể hiện bản thân, họ cũng tin rằng nếu chiếc xe được gắn biến số như trên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa đấu giá biển số đẹp như trên nên những chiếc xe được gắn biển số tứ quý hay ngũ quý chỉ là may mắn bốc được và nhiều người không có nhu cầu sử dụng đã bán lại. Tuy nhiên, chiếc Toyota Camry 2020 biển ngũ quý 1 trên không được chủ nhân rao bán dù nhiều người sẵn sàng chi gấp đôi, thậm chí gấp ba lần để sở hữu. Tại thị trường xe hơi Việt Nam, Toyota Camry đang thuộc thế hệ thứ 8 và được giới thiệu đến công chúng cách đây gần 1 năm với diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Mẫu xe vẫn bị coi là già hoá của Toyota nay đã có diện mạo trẻ trung để tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Thực tế cũng chứng minh, Toyota Camry 2020 đang được nhiều người trẻ tuổi thành đạt sở hữu bởi thiết kế hấp dẫn bậc nhất phân khúc sedan hạng D so với các đối thủ như Honda Accord, Mazda 6 hay Kia Optima. Xét về doanh số, Toyota Camry cũng luôn dẫn đầu phân khúc khi kết thúc năm 2019, mẫu xe này đạt 5.428 chiếc bỏ xa đối thủ xếp sau là Mazda 6 (chỉ đạt. 1.675 xe) đến gần 4.000 xe.Giá xe Toyota Camry 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan đang được niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 1,029 đến 1,235 tỷ đồng cho 2 bản 2.0G và 2.5Q. Có lẽ điểm đáng tiếc nhất của Toyota Camry thế hệ thứ 8 ở nước ta là xe vẫn sử dụng động cơ của thế hệ cũ chứ không phải mới như ở Thái Lan. Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam khác gì phiên bản Mỹ?

