Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Coupe độc nhất Việt Nam

Có thể nói, hai dòng xe sang Anh quốc phổ biến nhất tại Việt Nam chính là ông hoàng Rolls-Royce Phantom VII và “tân binh” Ghost. Bên cạnh sự phổ biến của những chiếc Phantom hay Ghost, một số người chơi xe đã có những sự lựa chọn độc đáo hơn về chiếc Rolls-Royce của mình. Chính vì thế mà những dòng khác được đưa về Việt Nam như biến thể Phantom Drophead Coupe, Dawn, Wraith, Seraph,…Có những dòng xe chỉ có duy nhất một chiếc xuất hiện tại Việt Nam như mẫu xe sang Rolls-Royce Phantom Coupe.Rolls-Royce Phantom Coupe hàng hiếm được biết đến dưới dạng một biến thể của dòng Phantom thế hệ thứ 7. Chiếc xe được tạo ra nhằm cung cấp những sự lựa chọn mới mẻ hơn cho những vị khách hàng tiềm năng. Chính vì được phát triển từ thế hệ Phantom VII nên về tổng thể chiếc xe vẫn sở hữu khá nhiều nét tương đồng với nguyên mẫu này. Được giới thiệu tới công chúng vào năm 2008 và được sản xuất tới năm 2017. Trong suốt 9 năm được phát triển và bán ra, Phantom Coupe được “làm mới” một lần với bản Series II cùng một số thay đổi tương tự Phantom VII Series II. Ở thời điểm bấy giờ, Rolls-Royce Phantom Coupe là một chiếc xe hai cửa khá độc đáo khi hai cửa được thiết kế mở ngược ra phía sau cùng phần thân xe khá dài, tôn lên vẻ sang trọng, quý phái của một chiếc xe sang đến từ Anh Quốc. Về thiết kế ngoại thất, Phantom Coupe thừa hưởng phần lớn những nét đẹp của Phantom VII như về hình dáng tổng thể hay những đường nét thiết kế đặc trưng trên thân xe. Tuy nhiên, Phantom Coupe sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với nhiều nét cong hơn, không còn vuông vức như trên bản sedan. Phần lưới tản nhiệt phẳng đặc trưng cũng được thiết kế lại với độ cong nhất định, ăn nhập với phần đầu xe. Dù là phiên bản hai cửa, chiếc Phantom Coupe vẫn có tổng chiều dài lên tới 5609mm, chỉ ngắn hơn một chút so với chiếc Phantom SWB. Chiếc Phantom Coupe độc nhất Việt Nam được sơn màu đen cùng nắp capo màu xám. Có thể nói, đây là hai màu sắc khá phổ biến trong phong cách phối hai tông màu dual tone cổ điển. Nếu màu đen mang tới cho chiếc xe vẻ sang trọng thì sự giản đơn của màu bạc lại tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Rolls-Royce Phantom Coupe tại Việt Nam sử dụng bộ mâm 7 chấu màu bạc quen thuộc thường được sử dụng trên những mẫu xe của thương hiệu này. Nội thất của chiếc xe không khác biệt khá nhiều so với Phantom bản Sedan. Phần táp lô được ốp gỗ veneers sáng màu cùng nội thất được bọc da bò màu kem thủ công khá nổi bật, tôn lên vẻ sang trọng của chiếc xe. Điểm khác biệt lớn nhất so với khoang nội thất của Phantom Sedan có lẽ chính là phần hàng ghế sau được thu nhỏ lại theo đặc trưng của những chiếc xe 2 cửa. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 15 loa 420 watt đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách khi sử dụng chiếc xe. Khoang hành lý của chiếc xe được thiết kế đóng mở theo kiểu 2 mảnh, phần dưới có đủ không gian cung cấp chỗ ngồi cho hai người. Với phần cốp rộng cùng kiểu đóng mở đa năng, chiếc xe có thể được sử dụng trong những chuyến pinic ngắn ngày. Rolls-Royce Phantom Coupe sử dụng động cơ tương tự với những chiếc Phantom VII khác. Chiếc xe sử dụng động cơ V12 6.75 lit, sản sinh công suất 453 mã lực, mô men xoắn cực đại 720Nm. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,8 giây, cho dù sức nặng của Phantom Coupe lên tới 2,6 tấn. Vận tốc tối đa mà Phantom Coupe có thể đạt được lên tới 250km/h. Video: Ngắm siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Coupe.

