Cận cảnh Mitsubishi Xpander Cross từ 670 triệu tại Việt Nam

MMV vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Mitsubishi XPANDER CROSS 2020 mới. Sản phẩm mới này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, thú vị dành cho khách hàng thông qua sự giao hòa giữa phong cách SUV hiện đại kết hợp cùng các tiện ích thiết thực, tinh tế của MPV đa dụng. Không chỉ kế thừa thế mạnh truyền thống của Mitsubishi Motors như khả năng vận hành bền bỉ, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu, XPANDER CROSS hoàn toàn mới còn thể hiện bản sắc riêng với vẻ ngoài “cool ngầu” nổi bật phong cách SUV mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc mang đến khả năng vượt địa hình và lội nước vượt trội, đồng thời duy trì trải nghiệm lái thú vị của xe SUV. Tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ tuổi, mẫu xe SUV Mitsubishi XPANDER CROSS sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, kết hợp với mặt ca-lăng và ốp cản thiết kế mới nổi bật phong cách SUV, đồng thời mang đến sự trẻ trung và cá tính hơn cho chiếc xe. Phần đầu XPANDER CROSS cứng cáp, góc cạnh với những đường thiết kế thẳng đứng. Đèn chiếu sáng phía trước Full LED gần với ánh sáng tự nhiên không chỉ hỗ trợ lái an toàn ban đêm mà còn tăng thêm nét sang trọng cho xe, vị trí đèn cao cho khả năng chiếu sáng rộng và xa hơn. Thêm vào đó, đèn sương mù dạng LED tích hợp vào cản trước còn mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn cho chiếc xe. Đuôi xe của XPANDER CROSS gây ấn tượng nhờ những mảng ốp sát trên cản sau với màu sắc tương phản tạo hình ảnh cơ bắp và lực lưỡng hơn. Đặc biệt, với cụm đèn hậu LED hình chữ L độc đáo, chiếc xe càng trở nên cuốn hút, khác biệt. Ngoài ra, Xpander Cross còn được trang bị ăng-ten vây cá hiện đại giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Phong cách SUV còn được thể hiện ở thiết kế phần thân xe đầy mạnh mẽ và chắc chắn. Ốp viền bảo vệ không chỉ mang đậm nét SUV mà còn giúp phần thân khỏi trầy xước khi đi trên các cung đường gồ ghề. Ốp vè, ốp lườn và ốp bánh xe lớn tăng cường sự vững chãi cho phần bên dưới xe. Đặc biệt, điểm nhấn ở hông xe là bộ mâm kích thước lớn lên đến 17 inch thết kế 5 chấu cách điệu mang đến cảm giác thể thao, mạnh mẽ. Thanh đỡ hành lý mui xe không chỉ là điểm nhấn thiết kế SUV của xe mà còn gia tăng không gian chở đồ đạc khi cần thiết. Mitsubishi XPANDER CROSS mới sở hữu chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.500mm x 1.800mm x 1.750mm. Nhờ vào chiều dài cơ sở lý tưởng, Xpander Cross 2020 mang đến cho người dùng không gian bên trong rộng rãi, thoải mái. Luôn đặt khách hàng làm trung tâm, triết lý “Omotenashi” được ứng dụng trong thiết kế khoang nội thất của xe. XPANDER CROSS còn mang đến người dùng nhiều trang bị tiện ích như: Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay cho hành khách những trải nghiệm giải trí tuyệt vời hơn; điều hòa 2 giàn lạnh, cửa gió phía sau cho hàng 2 và hàng 3 nhằm đảm bảo mọi vị trí trong khoang cabin đều mát; Đàm thoại rảnh tay; Chức năng chống trộm; Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm; Cửa kinh điều khiển một chạm, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế... Mitsubishi XPANDER CROSS 2020 mới được trang bị động cơ 1.5L MIVEC. Công nghệ điều khiển van biến thiên điện tử MIVEC độc quyền giúp tăng công suất cho phép xe vận hành hiệu quả, đồng thời khai thác tối ưu hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc . Nhờ khoảng sáng gầm cao, XPANDER CROSS có thiết kế vị trí ngồi cao mang lại tầm nhìn thoáng hơn cho người lái. Điều này thật sự hữu ích với tình trạng giao thông đông đúc và những chướng ngại vật trên đường, từ đó giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trong đô thị chật hẹp. Mitsubishi XPANDER CROSS cho khả năng đi địa hình êm ái nhờ hệ thống treo được tinh chỉnh, kết cấu vững chắc, phù hợp với cảm giác lái thể thao: Kiểu MacPherson cùng lò xo cuộn phía trước và Treo thanh xoắn phía sau. Bộ giảm xóc, lò xo và vị trí góc bánh xe được cấu tạo lại để giảm rung lắc và giúp chiếc xe ổn định hơn. Xe được trang bị công nghệ khung xe RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) độc quyền, cùng hàng loạt các công nghệ an toàn tiêu chuẩn giúp người lái tự tin điều khiển vượt mọi hành trình: Hệ thống phanh an toàn (ABS-EBD), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống cân bằng điện tử (ASC): Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL): Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), Cơ cấu căng đai tự động... MMV phân phối XPANDER CROSS tại Việt Nam với 4 màu sắc đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, XPANDER CROSS được trang bị màu Cam mới nổi bật bên cạnh 3 màu: Đen, Trắng, Bạc. Giá xe Mitsubishi XPANDER CROSS 2020 hiện đang được phân phối chính hãng với mức 670 triệu đồng, cạnh tranh với Rush, Kona, HR-V. Video: Cận cảnh Mitsubishi Xpander Cross tại Việt Nam.

